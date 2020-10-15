Армяне сподобилось сделать несколько идиотизмов подряд

Вот, к примеру, дашнакское правительство Армении допустило несколько подряд идиотских решений - закончилось расчленением Армении, и включением маленького фрагмента в СССР, причём Карс отошёл Ататюрку, Карабах - Азербайджанской ССР. Нет давно ни Ататюрка, ни СССР, а последствия тех авантюр остались, потому что они необратимы - Армения с гулькин нос.



Когда в стране, которая висит на волоске от войны, выбирают лидером дегенерата-популиста, славного только дебильными дешёвыми речами, устраивают сказочно идиотские демонстрации с самоубийственными лозунгами - вне зависимости, развели их, или не развели - это говорит, простите, но и о качестве человеческого материала.



Когда лидер страны, которой только что продемонстрировали, что с ней готовы воевать, добивается , упорно, тупо, снятия своего представителя с поста руководителя военного союза, в котором страна состоит (по причине личной вендетты), это говорит не только об одном - лидер дегенерат, это, простите, немного говорит и о том, что часть населения, и немалая, выбравшая его - дегенераты.



Когда в стране, которая висит на волоске от войны всерьёз говорят, что лучший путь развития - это туризм, хотя понятно, что туристы сбегают после трёх выстрелов на границе - это также говорит о высоком числе дегенератов среди граждан. Когда в стране, которая не имеет денег на приобретение оружия, притом, что агрессивный сосед приобретает, некие "экологи" зарубают все проекты, с которых можно заработать - в частности, разработку перспективных месторождений - это говорит о том, что чистой, как больничная простыня, Армению, они сохраняют для турок.



Когда лидер страны, которая имеет реальную связь с миром только через Иран, вместо того, чтобы делать так, чтобы у аятолл не возникло и тени сомнений в лояльности, вдруг устраивает посольство в Израиле (зная, что Израиль вооружает Азербайджан, и что Иран с г​***ом ест Израиль, и, по сути, между ними идёт холодная война) - этот лидер не годится.



Когда лидер страны, которую защищает армия России, осмеливается России хамить и чуть ли не заявлять, в духе довлатовского героя - "а то другой дорогой пойду" - этот лидер не годится.