Армяне сподобилось сделать несколько идиотизмов подряд

Зачем они это сделали, они вряд ли сами знают - я понимаю, что ни все, я понимаю, что их долго и умело разводили на это, но, тем не менее, это имело место быть.
Есть народы, которым нельзя совершать ни единой ошибки, потому что каждая ошибка необратима. Это маленькие народы.
Есть народы, которым нельзя совершать ни единой ошибки, потому что каждая ошибка необратима. Это маленькие народы.
Вот, к примеру, дашнакское правительство Армении допустило несколько подряд идиотских решений - закончилось расчленением Армении, и включением маленького фрагмента в СССР, причём Карс отошёл Ататюрку, Карабах - Азербайджанской ССР. Нет давно ни Ататюрка, ни СССР, а последствия тех авантюр остались, потому что они необратимы - Армения с гулькин нос.
Когда в стране, которая висит на волоске от войны, выбирают лидером дегенерата-популиста, славного только дебильными дешёвыми речами, устраивают сказочно идиотские демонстрации с самоубийственными лозунгами - вне зависимости, развели их, или не развели - это говорит, простите, но и о качестве человеческого материала.
Когда лидер страны, которой только что продемонстрировали, что с ней готовы воевать, добивается , упорно, тупо, снятия своего представителя с поста руководителя военного союза, в котором страна состоит (по причине личной вендетты), это говорит не только об одном - лидер дегенерат, это, простите, немного говорит и о том, что часть населения, и немалая, выбравшая его - дегенераты.
Когда в стране, которая висит на волоске от войны всерьёз говорят, что лучший путь развития - это туризм, хотя понятно, что туристы сбегают после трёх выстрелов на границе - это также говорит о высоком числе дегенератов среди граждан. Когда в стране, которая не имеет денег на приобретение оружия, притом, что агрессивный сосед приобретает, некие "экологи" зарубают все проекты, с которых можно заработать - в частности, разработку перспективных месторождений - это говорит о том, что чистой, как больничная простыня, Армению, они сохраняют для турок.
Когда лидер страны, которая имеет реальную связь с миром только через Иран, вместо того, чтобы делать так, чтобы у аятолл не возникло и тени сомнений в лояльности, вдруг устраивает посольство в Израиле (зная, что Израиль вооружает Азербайджан, и что Иран с г***ом ест Израиль, и, по сути, между ними идёт холодная война) - этот лидер не годится.
Когда лидер страны, которую защищает армия России, осмеливается России хамить и чуть ли не заявлять, в духе довлатовского героя - "а то другой дорогой пойду" - этот лидер не годится.
Когда в стране, которая висит на волоске от войны, выбирают лидером дегенерата-популиста, славного только дебильными дешёвыми речами, устраивают сказочно идиотские демонстрации с самоубийственными лозунгами - вне зависимости, развели их, или не развели - это говорит, простите, но и о качестве человеческого материала.
Когда лидер страны, которой только что продемонстрировали, что с ней готовы воевать, добивается , упорно, тупо, снятия своего представителя с поста руководителя военного союза, в котором страна состоит (по причине личной вендетты), это говорит не только об одном - лидер дегенерат, это, простите, немного говорит и о том, что часть населения, и немалая, выбравшая его - дегенераты.
Когда в стране, которая висит на волоске от войны всерьёз говорят, что лучший путь развития - это туризм, хотя понятно, что туристы сбегают после трёх выстрелов на границе - это также говорит о высоком числе дегенератов среди граждан. Когда в стране, которая не имеет денег на приобретение оружия, притом, что агрессивный сосед приобретает, некие "экологи" зарубают все проекты, с которых можно заработать - в частности, разработку перспективных месторождений - это говорит о том, что чистой, как больничная простыня, Армению, они сохраняют для турок.
Когда лидер страны, которая имеет реальную связь с миром только через Иран, вместо того, чтобы делать так, чтобы у аятолл не возникло и тени сомнений в лояльности, вдруг устраивает посольство в Израиле (зная, что Израиль вооружает Азербайджан, и что Иран с г***ом ест Израиль, и, по сути, между ними идёт холодная война) - этот лидер не годится.
Когда лидер страны, которую защищает армия России, осмеливается России хамить и чуть ли не заявлять, в духе довлатовского героя - "а то другой дорогой пойду" - этот лидер не годится.
Сейчас, если Карабах будет потерян из-за этого смешного идиота, он будет потерян навечно. Не будет Путина, не будет Эрдогана, само собой, и Пашиняна - а Карабах уже никто не вернёт. Никогда.
Сейчас, после целого ряда ошибок, получив разрушенные города, потеряв контролируемые территории, армянскому народу необходимо протрезветь и наконец уже раскинуть мозгами - пока совсем уже не поздно. Пашинян должен поэтапно передать власть и уйти с политической арены навсегда. Власть должна быть передана - президенту Армении, до выборов.
После чего необходимо сделать шаги, которые не оставят Москву хоть в малейшем сомнении в лояльности Еревана.
Это единственный путь. Не сумеете - пропадёте.
Сейчас, после целого ряда ошибок, получив разрушенные города, потеряв контролируемые территории, армянскому народу необходимо протрезветь и наконец уже раскинуть мозгами - пока совсем уже не поздно. Пашинян должен поэтапно передать власть и уйти с политической арены навсегда. Власть должна быть передана - президенту Армении, до выборов.
После чего необходимо сделать шаги, которые не оставят Москву хоть в малейшем сомнении в лояльности Еревана.
Это единственный путь. Не сумеете - пропадёте.
Источник:
Ссылки по теме:
- И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии
- "В нём дух и родина моя!": возвращаясь в Карабах из Москвы, поэт прочёл стих про родину
- Перестаньте убивать свою молодежь! Пост примирения Армении и Азербайджана
- Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО
- Появились доказательства экспорта сирийских бармалеев для захвата Нагорного Карабаха: видео
Метки: Карабах азербайджан армяне идиот
80
Понравилось80
Новости партнёров
Загрузка...
русские оккупанты - уходите.. а нет вернитесь и воюйте за нас, мы вам завтра в спину плевать будем.
https://old.fishki.net/anti/1587002-erevanskij-majdan-razvivaetsja-predskazuemo-novye-ultimatumy.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1587002-erevanskij-majdan-razvivaetsja-predskazuemo-novye-ultimatumy.html
----------------------
Ты о чем?
Последнее армянская государственность погибла лет за 800 ДО образования СССР.
Про какое расчленение Армении речь, если она ЛЕНИНЫМ создана.
Зачем это нужно Еревану - понятно. А Москве зачем?