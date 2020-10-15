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Армяне сподобилось сделать несколько идиотизмов подряд

Армяне сподобилось сделать несколько идиотизмов подряд (3 фото)

Автор:
15 октября 2020 15:48
Метки: Карабах   азербайджан   армяне   идиот   
916
3
Зачем они это сделали, они вряд ли сами знают - я понимаю, что ни все, я понимаю, что их долго и умело разводили на это, но, тем не менее, это имело место быть.
Есть народы, которым нельзя совершать ни единой ошибки, потому что каждая ошибка необратима. Это маленькие народы.

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Метки: Карабах   азербайджан   армяне   идиот   
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26  комментариев
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60k
Максим 4 часа назад
О том, что армяне конченые дегенераты говорит то, что они устроили у посольства России митинг с требованием разорвать соглашение с Турцией от 1921 года и вернуть Карс и Арарат армянам. Т.е. Россия должна разрывать договор и воевать с Азербайджаном и Турцией, чтобы вернуть территории Армении, пока армяшке будут торговать на рынках и в шоубизе других стран. Сами признавать и разрывать они ничего не будут.
русские оккупанты - уходите.. а нет вернитесь и воюйте за нас, мы вам завтра в спину плевать будем.
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2k
Азиз Ниязов Полчаса назад
Думали самые хитрожопые и всех поимеют, но поимели сами себя
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25k
Ashabad Час назад
Вспоминаю свои посты пятилетней давности...

https://old.fishki.net/anti/1587002-erevanskij-majdan-razvivaetsja-predskazuemo-novye-ultimatumy.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1587002-erevanskij-majdan-razvivaetsja-predskazuemo-novye-ultimatumy.html
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5k
zulluz 2 часа назад
Хорошо хоть посольство не Иерусалиме открыли, а то бы сразу в дамки попали
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5k
zulluz 2 часа назад
можно вспомнить Севрские и Лозанские соглашения и прослезиться, умиляясь жадности
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6k
Goldsmith 3 часа назад
Армяне сподобилось сделать несколько идиотизмов подряд
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3k
muha Goldsmith 44 минуты назад
Неправда это. Если один вылез, он тянет за собой всю свою семью, друзей и тп, то же самое у азеров, таджиков, дагов и тп.
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6k
Goldsmith muha 20 минут назад
Правда Правда, не сомневайся. Они друг друга чпокают ,только разными богами клянутся.
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3k
muha Goldsmith 12 минут назад
Ну не знаю. У меня есть знакомый армянин, его батя, лет 10 назад стал заведовать одним из ведомств, через 2 года, примерно, все ведомство состояло из его родственников, знакомых и тп
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7k
albedo 4 часа назад
закончилось расчленением Армении, и включением маленького фрагмента в СССР,
----------------------
Ты о чем?
Последнее армянская государственность погибла лет за 800 ДО образования СССР.
Про какое расчленение Армении речь, если она ЛЕНИНЫМ создана.
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10k
Taximaxi 4 часа назад
Между восточной природной хитрожопостью и природной же тупостью ,идёт многовековая борьба. По моим прогнозам победит жадность. Кто больше денег предложит(повторяю-предложит,а не даст),тот Армению и будет танцевать.
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60k
Максим Taximaxi 4 часа назад
Вспоминая грузинского царька, который предал персов, убежав к России, потом предал Россию, убежав к османам, а когда османы и персы его стали душить, побежал к России на коленках просить спасти его жалкое племя. Зря спасли кстати.
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10k
Taximaxi Максим 4 часа назад
Ну,допустим ,не совсем зря. Какие-то плюшки Россия ,воспользовавшись этими метаниями ,всё же получила. Может и теперь стоит подождать,пока дым рассеется,а уж потом садится чай пить. Кому достанутся пироги и пышки и кому синяки и шишки-покажет время.
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19k
Ратибор 5 часов назад
>>После чего необходимо сделать шаги, которые не оставят Москву хоть в малейшем сомнении в лояльности Еревана.
Зачем это нужно Еревану - понятно. А Москве зачем?
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19k
Ратибор Злодей 4 часа назад
Вы предлагаете кормить и охранять армян в Армении, лишь бы они не попёрли в Россию? Не слишком ли дорогой и сложный путь решения проблемы?
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15k
Flying Dutchmen. Ратибор 3 часа назад
Там российские базы военные есть...
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5k
zulluz Ратибор 2 часа назад
отпустить таки да, а как быть с балластом в виде военной базы?
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5k
zulluz Броненосец Потелкам 2 часа назад
ну кому то нужен Casus belli на границах России. вот и Китай что то заворочался
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Ратибор zulluz 17 минут назад
Закрыть к х..ям собачьим. В случае начала боевых действий с Турцией весь персонал базы за час превратится в "двухсотые".
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