И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии

Голливудская актриса наверняка и знать не знает о таких странах как Азербайджан и Армения, однако невежество граждан этих государств сыграло с ней злую шутку.
Пенелопа Крус опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото с постером, на котором она снята на фоне колумбийского флага. Картинка рекламная и является презентацией ее фильма "365". Но кто же знал, что после этого в профиле актрисы развернутся такие баталии!
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На фоне полыхающего конфликта в Нагорном Карабахе армяне и азербаджанцы чутко реагируют на любые высказывания о происходящем, но Пенелопа с ее колумбийским флагом и подумать не могла, что кто-то примет ее за защитницу армянских интересов. Некоторые пользователи сети, плохо изучавшие географию, решили, что актриса таким образом выражает поддержку Армении и стали благодарить ее за это в комментариях. Азербайджанцы не стерпели и засыпали аккаунт Крус заявлениями о том, что Карабах принадлежит им.
Несмотря на появляющиеся разумные комментарии о том, что это всего лишь постер к фильму и флаг на нем колумбийский, армян и азербайджанцев это не останавливало - в профиле Крус бились насмерть. Даже под следующим постом, в котором уже стало ясно, что ни о каком Нагорном Карабахе актриса и не думала, а всего лишь рекламировала свой новый фильм, продолжают появляться комментарии, в которых пользователи пытаются объяснить Пенелопе, кто прав в конфликте в Арцахе.
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Армяне и азеры, учите флаги мира и оставьте в покое Пенелопу, неучи!