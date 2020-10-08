И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии

Несмотря на появляющиеся разумные комментарии о том, что это всего лишь постер к фильму и флаг на нем колумбийский, армян и азербайджанцев это не останавливало - в профиле Крус бились насмерть. Даже под следующим постом, в котором уже стало ясно, что ни о каком Нагорном Карабахе актриса и не думала, а всего лишь рекламировала свой новый фильм, продолжают появляться комментарии, в которых пользователи пытаются объяснить Пенелопе, кто прав в конфликте в Арцахе.