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И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии

И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии (9 фото)

Автор:
08 октября 2020 09:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   актриса   армения   голливуд   пенелопа крус   флаг   шоу бизнес   
2901
9
Голливудская актриса наверняка и знать не знает о таких странах как Азербайджан и Армения, однако невежество граждан этих государств сыграло с ней злую шутку.
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Источник:

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Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   актриса   армения   голливуд   пенелопа крус   флаг   шоу бизнес   
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21  комментарий
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии
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269
Дмитрий 2 минуты назад
Ну а кто ж сомневался то. Господи, сколько лет эволюции прошло, а всё равно некоторые остались такими же тупыми обезьянами...
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5k
Rus77 11 минут назад
Овцеё6ы едины в своей тупизне!
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2k
Слава Кокаинум 22 минуты назад
И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии
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187k
Северное сияние Полчаса назад
ТС, так всё же сколько, 355 или 365?
Армяне и азеры, учите флаги мира и оставьте в покое Пенелопу, неучи!
ТС, так всё же сколько, 355 или 365? Армяне и азеры, учите флаги мира и оставьте в покое Пенелопу, неучи!
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4k
Leo Sun 37 минут назад
Ну ты и ТАПОК! Даже цифры правильно переписать не способен!

Ну ты и ТАПОК! Даже цифры правильно переписать не способен!
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28k
Alex 38 минут назад
А-ха-ха вот дебилы.
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1k
Пачо Эррера 52 минуты назад
Пенелопа Круз же испанка. Она что колумбийка на самом деле?
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820
Алексей Пачо Эррера 14 минут назад
Нет, она молдаванка.
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27k
winergy2012 58 минут назад
Что взять с осло.е.бов.
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
вот, молодцы. Теперь надо колумбийцам в срач вписаться)))) Карабах - это Колумбия епвашумать!!!!
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2k
Варяг Час назад
И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Хм, что-то здесь НЕ ТАК.....

Хм, что-то здесь НЕ ТАК.....
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55k
Александр Ломовицкий Час назад
животные
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10k
Yasen_Perec Час назад
Пенелопа виновата в том, что тупые кавказоиды не знают географию. Учиться надо, а не баранов по горам гонять. Торгаши чёртовы.
Пенелопа виновата в том, что тупые кавказоиды не знают географию. Учиться надо, а не баранов по горам гонять. Торгаши чёртовы.
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3k
Квизо Yasen_Perec 3 минуты назад
Вообще-то вексилологию. Или в более общем формате, геральдику.
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442
Константин Час назад
Отсталые племена. Смотришь на них и жалко становится...
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194
ЯуЦуЧу Час назад
ну тупые....
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2k
leto2016 Час назад
Я б на ее месте х.й на них забил бы
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280
Ager 2 часа назад
чурки они такие
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900
Radugananebe 2 часа назад
Дебилы.
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