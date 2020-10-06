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Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО

Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО (9 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 05:54
Сообщество : Военное
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   жертвы   конфликт   население   обмен   удары   
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Уже девятые сутки продолжаются в Нагорном Карабахе бои в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   жертвы   конфликт   население   обмен   удары   
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10  комментариев
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778
Алексей 2 часа назад
Разрушенные дома и убитые люди это все конечно печально. Но разбираться, кто прав в этом конфликте, а кто виноват, нет никакого желания.
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6k
albedo 5 секунд назад
Русофобия стоит дорого.
Армяне выбрали русофоба - пусть теперь на себя пиняют.
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−107
Васиф Ахмедов Минуту назад
Азнрбайджан ведет освободительную операцию на своей территории,признаной мировым сообществом, РФ в том числе!Ни один снаряд или осколок не упал на территорию армении.
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750
Go 13 минут назад
Война, это плохо, но разбирайтесь сами. Хотели без русских? Пожалуйста!!! И нехер теперь скулить!
Война, это плохо, но разбирайтесь сами. Хотели без русских? Пожалуйста!!! И нехер теперь скулить!
Война, это плохо, но разбирайтесь сами. Хотели без русских? Пожалуйста!!! И нехер теперь скулить!
Война, это плохо, но разбирайтесь сами. Хотели без русских? Пожалуйста!!! И нехер теперь скулить!
Война, это плохо, но разбирайтесь сами. Хотели без русских? Пожалуйста!!! И нехер теперь скулить!
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25k
Aleksandr Go 47 секунд назад
Опередил. :)
Пусть теперь армян Сорос защищает...
Опередил. :) Пусть теперь армян Сорос защищает...
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875
Флориан 15 минут назад
Ублюдки, горите в аду, те кто затевает войны!
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16k
Lunatic Asylum 19 минут назад
Перечитаю снова эту книгу и вообще всем рекомендую.
https://www.litres.ru/sergey-minaev/media-sapiens-povest-o-tretem-sroke-143584/chitat-onlayn/https://www.litres.ru/sergey-minaev/media-sapiens-povest-o-tretem-sroke-143584/chitat-onlayn/
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19k
Батончик с маком 21 минуту назад
пиз.дец страшно от видоса
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476
newegg Полчаса назад
Долпоёбы, и те и другие.
В этой войне нет правых и невиновных.
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40k
Митрий 36 минут назад
Зато независимые.
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