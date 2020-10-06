Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО

Уже девятые сутки продолжаются в Нагорном Карабахе бои в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном.
27 сентября обе страны взаимно обвинили друг друга в провокациях и начале наступления по линии соприкосновения.
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"На кадрах видно, что ВС Азербайджана обстреливают мирное население кассетными снарядами", – говорится в сообщении Telegram-канала Re:public of Artsakh.
За последние несколько дней Степанакерт, административный центр Нагорно-Карабахской республики, неоднократно подвергался обстрелам.
От ракетных ударов пострадали жилые сооружения, школы, детские сады, сообщает информационный центр правительства Армении.
В Минобороны Азербайджана также заявляют, что вооружённые силы Нагорного Карабаха обстреливает мирное население городов и сёл на его территории.
А пока армянская и азербайджанская стороны обмениваются обвинениями, военные продолжают обмениваться ударами артиллерии, что увеличивает и без того большое количество убитых и раненых мирных жителей с обеих сторон конфликта.
Армянская старушка во время бомбёжки 4 октября, полна решимости защитить своё жилище, заняла с дробовиком рубеж на ступеньках дома.
Мирное население начало обустраиваться в местах, где не летают осколки - эти и другие фотографии собраны и опубликованы на этом источнике.
Карта боевых действий армяно-азербайджанского конфликта к исходу первой недели противостояния.
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Армяне выбрали русофоба - пусть теперь на себя пиняют.
Пусть теперь армян Сорос защищает...
https://www.litres.ru/sergey-minaev/media-sapiens-povest-o-tretem-sroke-143584/chitat-onlayn/https://www.litres.ru/sergey-minaev/media-sapiens-povest-o-tretem-sroke-143584/chitat-onlayn/
В этой войне нет правых и невиновных.