"В нём дух и родина моя!": возвращаясь в Карабах из Москвы, поэт прочёл стих про родину

Из Москвы в Армению вылетел самолёт, на борту которого летели выходцы из республики, проживающие в России. На борту летел поэт Сергей Булычев, который прочёл своё новое произведение про Арцах.
В самолёте, направляющегося в Ереван, член профессионального Союза писателей России, почётный член Союза писателей Армении Сергей Булычев выступил со своим новым стихотворением, которое посвятил исторической области Арцах, что находится в Закавказье.
— Арцах! Армянская земля, в нём дух и родина моя! В нём сила веры армянина, отчизна истинного сына, — прочёл поэт.
Когда Булычёв закончил своё стихотворение, в салоне самолёта разразились аплодисменты.
Пассажиры рассказали, что летят на родину, чтобы подержать соотечественников в это нелёгкое время.
— Наш Карабах, мы его защитим, всех, кто живёт в Армении, в Карабахе, — заявила одна из пассажирок журналисту Лайфа.
Ситуация в Нагорном Карабахе уже давно вышла из-под контроля кого бы то ни было. Умирают молодые парни, сиротеют дети, плачут матери. А ведь не так давно они были братскими народами. Что же случилось?
Источник:
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