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"В нём дух и родина моя!": возвращаясь в Карабах из Москвы, поэт прочёл стих про родину

"В нём дух и родина моя!": возвращаясь в Карабах из Москвы, поэт прочёл стих про родину (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 12:49
Сообщество : Истории
Метки: Карабах   азербайджан   армения   поэт   самолёт   стихотворение   фото   
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Из Москвы в Армению вылетел самолёт, на борту которого летели выходцы из республики, проживающие в России. На борту летел поэт Сергей Булычев, который прочёл своё новое произведение про Арцах.

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Метки: Карабах   азербайджан   армения   поэт   самолёт   стихотворение   фото   
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8  комментариев
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Что-то не заметил вокруг оттока армян для защиты своей Родины.
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−98
Васиф Ахмедов Полчаса назад
расскажите этому поэту что в данный момент бои ведутся на территории Азербайджана. весь мир, РФ и даже сам ереван не признают псевдореспублику как независимое государство
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3k
ayekaramba Полчаса назад
Хм. А когда это армяне с азербайджанцами были "братскими народами"?
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20k
sportage030 Полчаса назад
По моему такие популистские поступки наоборот еще больше разжигают войну.
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7k
albedo 40 минут назад
Хм, ну вот и армянские боевики запалились
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710
Lovels Travel 43 минуты назад
Обратным рейсом они же будут просить статус беженца.
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2k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Чёт не густо их там летит, видимо из Москвы родину защищать удобней
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HundeBeißer2 Час назад
Скажем прямо-из него Лермонтов,как из говна варенье...
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