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«Успехи» американской медицины: похороны в США обойдутся в пять раз дешевле, чем рентген

«Успехи» американской медицины: похороны в США обойдутся в пять раз дешевле, чем рентген (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 20:08
Метки: медицина   медицина в США   россия   сша   
1146
3
Присядьте. Закурите. Даже если не курите. Сегодня речь пойдет о лекарствах, таблетках и докторах.

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Метки: медицина   медицина в США   россия   сша   
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21  комментарий
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6k
Пафнутий День назад
У меня тоже диабет первого типа. Аж с тринадцати лет, с 1986 года. За эти тридцать четыре года инсулин не покупал ни разу. Получал бесплатно и не только его, лекарства, глюкометры (определители сахара в крови), тест-полоски к ним, и много еще чего.
Кстати, показанный тут инсулин колется шприцом, что в общем-то сплошная морока. Меня уже лет десять как, перевели на шприц-ручки. Укол - секундное дело и никакой возни.
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6k
ALFIE 14 часов назад
дык, бизнес, ничо личного...впрочем, "их модель" семимильными шагами распространяется по планете... так что, вопрос времени.... увы.
например на украине - уже давно сдохнуть дешевле, факт...а начиналось все с "частных клиник"...а потом и гос-нные уничтожили (ну тут как бы доктор смерть ускорила в разы процесс).
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1k
А. Дрейфус 23 часа назад
Вот же любители выискивать самые неудачные сравнения в отрыве от реальности. Конечно, мы не берем уровень доходов, страховки и поддержку. Специально для вас, господа:

If you do not have insurance, the pharmaceutical companies that make insulin products offer patient assistance programs,” explains Michael Carnathan MD, a board-certified family physician in Bethlehem, Pennsylvania. “Most of the time, the patient can get the insulin for free or at a very reduced cost.

Упрощенный перевод:
Если у вас нет страховки, фармацевтические компании предоставляют программу поддержки. В большинстве случаев, пациент получает инсулит бесплатно или с очень большой скидкой.
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1k
А. Дрейфус 18 часов назад
Правильно, минусуем мой комментарий за то, что она нарушает ваше представление о положении вещей :-)
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−6
BB День назад
Ничего не буду оспаривать.. Просто приведу данные статистики ООН, по уровню продолжительности жизни: США - 38-е место; Россия - 109-е место....
Можете минусить)))
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1k
Андрей День назад
Ну скоро и у нас так будет, при капитализме и частной собственности социальные издержки в виде медицины не нужны(власть и богатеи уже давно за границей лечатся). И как сказал один "горяче любимый" народом тип - кто не сможет заплатить за лечения то "они не вписались в рынок"
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1k
Kom9ipa День назад
То ли у них похороны очень дешевые, то ли рентген очень дорогой.
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−163
SIG Sauer День назад
2k RoseM SIG Sauer Минуту назад
Если у нас подобные лекарства подорожают в 4 раза у нас все диабетики умрут? Если вам квартплату поднять в пять раз вы будете жить на улице?
---------------------------
А если вам насрать в мозги, вы всему поверите?
Я и говорю, страшная страна эта омерига...Тяжело омериганцам, уй тяжело..Помочь бы им деньгами, что ле, умрут ведь бедные диабетики, с такими ценами.
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2k
RoseM День назад
Пост для любителей порассуждать: "В америках и европах инфляции нет"
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−163
SIG Sauer День назад
Уй какой дорогой пузырёк...Бедным американцам не по карману. То то я вижу, в США все больные диабетом умерли от нехватки средств. Ну кроме миллионеров. А бомжей диабетиков в природе вообще не существует.
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2k
RoseM SIG Sauer День назад
Если у нас подобные лекарства подорожают в 4 раза у нас все диабетики умрут?

Если вам квартплату поднять в пять раз вы будете жить на улице?
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928
The mask День назад
Ура?
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42k
Daniel Rumiantsev 2 дня назад
не полеился и проверил
https://www.natap.org/2019/HIV/052819_02.htmhttps://www.natap.org/2019/HIV/052819_02.htm
не полеился и проверил
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42k
Daniel Rumiantsev 2 дня назад
как-то так и есть
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11k
Yasen_Perec 2 дня назад
На яндекс маркете 1701 руб. за 100мл. этот Хумалог.
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7k
Dmitry 2 дня назад
В Британии не лучше))). Самая веселая тема - лечение зубов в GB (если нет чемодана денег, то проще докопаться до местной гопоты и организовать себе зачистку челюсти, чем сходить к стоматологу).
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11k
tarassarat Dmitry 16 часов назад
неправда!
можно и бесплатно (правда в очереди ждать неделю а то и больше и ремонт зубов САМЫМИ ДЕШЕВЫМИ препаратами и скорее всего врачами практикантами)
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7k
Dmitry tarassarat 15 часов назад
...и скорее всего, придется удолить зуб. И может сепсис развиться (на диз-растворах тоже сэкономить можно). А в остальном - просто великолепная медицина.))))))))
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11k
tarassarat Dmitry 12 часов назад
не подменяйте понятия или не смешивайте
есть бесплатная медицина, а есть и хорошая(платная)

не надо пропогандировать, что без денег там бросят умирать, подлатают бесплатно как-нибудь
пысы. там это для меня тут(живу я в Англии)
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7k
Dmitry tarassarat 11 часов назад
Мне тоже приходилось (в Ирландии, правда). И сравнивая с другими странами, могу сказать: худшей социальной медицины, я не видел нигде (разве что в некоторых странах ближнего востока, где с любой медициной плохо).
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