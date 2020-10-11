«Успехи» американской медицины: похороны в США обойдутся в пять раз дешевле, чем рентген

Стоит подчеркнуть, что в России точно такая же баночка стоит в 4 раза дешевле. Но если уж совсем на чистоту - ряд инсулинов у нас в стране диабетики получают бесплатно по льготному рецепту. Но не будем об этом всем рассказывать.

Порой в американском сегменте проскальзывают шутки о том, что похороны обойдутся в пять раз дешевле лечения ротовирусной инфекции в стационаре.

Американцы предупреждают, прежде чем набрать спасительные цифры 911 следует убедиться, что самостоятельно до больницы вы точно не доберетесь. Нет, «скорая» бригада прибудет к вам быстрее, чем личный убер Трампа. Но вот только за такое «удовольствие» придётся заплатить примерно столько же сколько за мальчишник в Лас Вегасе.

Знающие американцы шутят, что минута, проведенная в госпитале, обойдется вам дороже, чем сутки в Пентхаусе на Бродвее. Зачастую не очень серьезная болезнь приводит жителей США к банкротству.

США – единственная развитая страна, которая не гарантирует своим гражданам универсальной системы медицинского страхования. Медицинскую страховку могут себе позволить далеко не все.

В Америке довольно высокие зарплаты, но при этом медицина дорогая настолько, что болеть становится страшно.