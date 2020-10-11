«Успехи» американской медицины: похороны в США обойдутся в пять раз дешевле, чем рентген

Присядьте. Закурите. Даже если не курите. Сегодня речь пойдет о лекарствах, таблетках и докторах.
Присядьте. Сегодня речь пойдет о лекарствах, таблетках и докторах.
Жительница Америки поделилась «успехами» медицины в США. В далеком 1996 году ей поставили диагноз – «диабет первого типа». В то время пузырек инсулина, без которого больные диабетом могут умереть, стоил 21 доллар. Сейчас этот же пузырек стоит 275 долларов (21 100 рублей).
Жительница Америки поделилась «успехами» медицины в США. В далеком 1996 году ей поставили диагноз – «диабет первого типа». В то время пузырек инсулина, без которого больные диабетом могут умереть, стоил 21 доллар. Сейчас этот же пузырек стоит 275 долларов (21 100 рублей).
Стоит подчеркнуть, что в России точно такая же баночка стоит в 4 раза дешевле. Но если уж совсем на чистоту - ряд инсулинов у нас в стране диабетики получают бесплатно по льготному рецепту. Но не будем об этом всем рассказывать.
Порой в американском сегменте проскальзывают шутки о том, что похороны обойдутся в пять раз дешевле лечения ротовирусной инфекции в стационаре.
Американцы предупреждают, прежде чем набрать спасительные цифры 911 следует убедиться, что самостоятельно до больницы вы точно не доберетесь. Нет, «скорая» бригада прибудет к вам быстрее, чем личный убер Трампа. Но вот только за такое «удовольствие» придётся заплатить примерно столько же сколько за мальчишник в Лас Вегасе.
Знающие американцы шутят, что минута, проведенная в госпитале, обойдется вам дороже, чем сутки в Пентхаусе на Бродвее. Зачастую не очень серьезная болезнь приводит жителей США к банкротству.
США – единственная развитая страна, которая не гарантирует своим гражданам универсальной системы медицинского страхования. Медицинскую страховку могут себе позволить далеко не все.
В Америке довольно высокие зарплаты, но при этом медицина дорогая настолько, что болеть становится страшно.
Порой в американском сегменте проскальзывают шутки о том, что похороны обойдутся в пять раз дешевле лечения ротовирусной инфекции в стационаре.
Американцы предупреждают, прежде чем набрать спасительные цифры 911 следует убедиться, что самостоятельно до больницы вы точно не доберетесь. Нет, «скорая» бригада прибудет к вам быстрее, чем личный убер Трампа. Но вот только за такое «удовольствие» придётся заплатить примерно столько же сколько за мальчишник в Лас Вегасе.
Знающие американцы шутят, что минута, проведенная в госпитале, обойдется вам дороже, чем сутки в Пентхаусе на Бродвее. Зачастую не очень серьезная болезнь приводит жителей США к банкротству.
США – единственная развитая страна, которая не гарантирует своим гражданам универсальной системы медицинского страхования. Медицинскую страховку могут себе позволить далеко не все.
В Америке довольно высокие зарплаты, но при этом медицина дорогая настолько, что болеть становится страшно.
Авторский пост
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Метки: медицина медицина в США россия сша
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Кстати, показанный тут инсулин колется шприцом, что в общем-то сплошная морока. Меня уже лет десять как, перевели на шприц-ручки. Укол - секундное дело и никакой возни.
например на украине - уже давно сдохнуть дешевле, факт...а начиналось все с "частных клиник"...а потом и гос-нные уничтожили (ну тут как бы доктор смерть ускорила в разы процесс).
If you do not have insurance, the pharmaceutical companies that make insulin products offer patient assistance programs,” explains Michael Carnathan MD, a board-certified family physician in Bethlehem, Pennsylvania. “Most of the time, the patient can get the insulin for free or at a very reduced cost.
Упрощенный перевод:
Если у вас нет страховки, фармацевтические компании предоставляют программу поддержки. В большинстве случаев, пациент получает инсулит бесплатно или с очень большой скидкой.
Можете минусить)))
Если у нас подобные лекарства подорожают в 4 раза у нас все диабетики умрут? Если вам квартплату поднять в пять раз вы будете жить на улице?
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А если вам насрать в мозги, вы всему поверите?
Я и говорю, страшная страна эта омерига...Тяжело омериганцам, уй тяжело..Помочь бы им деньгами, что ле, умрут ведь бедные диабетики, с такими ценами.
Если вам квартплату поднять в пять раз вы будете жить на улице?
https://www.natap.org/2019/HIV/052819_02.htmhttps://www.natap.org/2019/HIV/052819_02.htm
можно и бесплатно (правда в очереди ждать неделю а то и больше и ремонт зубов САМЫМИ ДЕШЕВЫМИ препаратами и скорее всего врачами практикантами)
есть бесплатная медицина, а есть и хорошая(платная)
не надо пропогандировать, что без денег там бросят умирать, подлатают бесплатно как-нибудь
пысы. там это для меня тут(живу я в Англии)