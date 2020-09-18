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Как перевозят и передвигают дома в США и в России

Как перевозят и передвигают дома в США и в России (18 фото + 2 видео)

Автор:
18 сентября 2020 13:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: дома   инженерия   интересное   исторические факты   передвижение   россия   сша   
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С помощью транспортных средств перевозят самые разные вещи. Но, пожалуй, одними из самых редких предметов, предназначенных к транспортировке, являются жилые дома. В отечественной практике такой вид грузоперевозок практически отсутствует, хотя и здесь есть примеры. А за рубежом – встречается часто. Но и наш и их способ передвижения домов довольно любопытен...

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Метки: дома   инженерия   интересное   исторические факты   передвижение   россия   сша   
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