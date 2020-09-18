Как перевозят и передвигают дома в США и в России

1. С внутренней стороны стягиваются металлическими тросами, чтобы удержать их во время движения. 2. Затем «коробка» срезается с опор фундамента. 3. После этого в ее основании делают отверстия, в которые вставляют продольные и поперечные балки. 4. Под балками ставятся гидропрессы – с их помощью дом поднимается на некоторую высоту. 5. Демонтируют фундамент, под дом подкатывают специальные тележки на резиновом ходу и крепят их к буксиру. 6. Фундамент на новом месте готовят заранее.