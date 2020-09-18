Как перевозят и передвигают дома в США и в России

С помощью транспортных средств перевозят самые разные вещи. Но, пожалуй, одними из самых редких предметов, предназначенных к транспортировке, являются жилые дома. В отечественной практике такой вид грузоперевозок практически отсутствует, хотя и здесь есть примеры. А за рубежом – встречается часто. Но и наш и их способ передвижения домов довольно любопытен...
Как известно - дома в Америке строят из легких материалов, они легко разбираются и одним из способов из перевозки как раз и является разборка и новая сборка на месте
Иногда, при большой площади дома или нестандартной планировке, здание разделяют на отдельные секции, каждую из которых перевозят отдельно.
Но часто дома перевозят целиком - это трудоемкий процесс, но зато ваш дом цел и невредим и может поехать на дальнее расстояние
Дом снимается с фундамента и целиком грузится на специальную платформу. На новом месте его устанавливают на подготовленный фундамент, с заранее подключенными инженерными системами.
И это самый сложный вариант. Вот что делают с домом для такой перевозки
Иногда, если дом очень тяжелый вместо отверстий балки подводят под дом на уровне фундамента и "подрывают" его постепенно
На перевозку дома целиком обычно уходит несколько дней
Видео о том, как перевозят дома в США
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А России тоже есть маленькие домики и их перевозка мало отличается от американской. Однако чаще всего наши дома огромны, тяжелы и их передвижение - это серьезная инженерная конструкция
В 30-х годах прошлого столетия в Москве начался настоящий бум на перевозку, а точнее перестановку домов - улицы расширялись, облик города менялся. В 1936 году даже была организована специальная контора — «Трест по передвижке и разборке зданий».
Этапы передвижения дома
Например перемещение Саввинского подворья было одной из самых сложных работ, поскольку здание «весило» почти 23 тысячи тонн
А вот старейшую в Москве Глазную больницу, располагавшуюся на углу улицы Горького и Мамоновского переулка не только передвинули вглубь, но и развернули на 97 градусов
К концу существования СССР и в годы перестройки дома уже не двигали - было не до этого. Сегодня иногда вновь возвращаются к этой практике - передвигая старинные здания для их сохранения
Видео о том, как передвигали старинную водонапорную башню в Москве
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Авторский пост
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