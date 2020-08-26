На видео, опубликованном каналом, видно, как боевые машины под флагами РФ обгоняют два бронеавтомобиля с американскими флагами, блокируя им дорогу. В небе в это время кружит армейский вертолёт Ми-8.

Сам момент контакта двух БТР попал на видео другого очевидца, запись опубликована в Twitter-аккаунте Last Defender.