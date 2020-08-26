Бронетранспортёр (БТР-82А) российских ВС протаранил бронеавтомобиль армии США в районе населённого пункта Дерик в Сирии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На видео, опубликованном каналом, видно, как боевые машины под флагами РФ обгоняют два бронеавтомобиля с американскими флагами, блокируя им дорогу. В небе в это время кружит армейский вертолёт Ми-8.
Сам момент контакта двух БТР попал на видео другого очевидца, запись опубликована в Twitter-аккаунте Last Defender.
Watch: #Russian military vehicle rammed #US armored vehicle MaxxPro #Syria pic.twitter.com/mwWnuI3qIv— Last Defender (@LastDef) August 26, 2020
«Военкоры Русской Весны» сообщают, что с российской стороны в «гонках» участвовали БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал», с американской - бронеавтомобили International MaxxPro. Пользователь Twitter Wladimir указал, что событие произошло 24 августа.
Ранее 26 августа в сети появились кадры «русской бури в пустыне», устроенной российским Ми-8 для американских военных. Вертолёт завис над военной техникой в районе сирийского Дерика и несколько секунд освежал "доблестных импортёров демократии".
Long video from the incident via @RALee85 where US forces attempt to block a Russian patrol.— Wladimir (@vvanwilgenburg) August 26, 2020
"An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319"pic.twitter.com/TBTwSthWhA
Источник:
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Операция в Сирии обходится Минобороны как минимум в $2,5 млн ежедневно, свидетельствуют подсчеты РБК. Эти расходы пока укладываются в оборонный бюджет на 2015 год, но длительная операция потребует дополнительных трат
Российский истребитель Су-30 на авиабазе Хмеймим в Латакии (Фото: AP)
Участие российских вооруженных сил в военной операции в Сирии не потребует дополнительных расходов бюджета в 2015 году, говорил 2 октября министр финансов России Антон Силуанов. «У нас все это делается в пределах бюджета Министерства обороны, дополнительных расходов в текущем году мы нести не будем», уточнил он. Точных цифр стоимости войны никто из официальных лиц пока не называл.
«Не дороже крупных учений, скажем на Дальнем Востоке», этими словами описали РБК стоимость операции сразу два высокопоставленных чиновника в Кремле и правительстве. Похожую оценку давал и бывший министр финансов России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. «Я бы назвал эти действия расширенными долгосрочн ыми учениями, поскольку задействованы только воздушные силы, обслуживающие контингент. Это не такая дорогостоящая операция. Она намного дешевле того, что связано с Восточной Украиной», сказал Кудрин РБК.
Как считают военные расходы
Похожая на российскую операцию в Сирии 25-недельная военная кампания Великобритании в Ливии в 2011 году с использованием главным образом морской авиации и крылатых ракет стоила 320 млн, следует из официальных данных, собранных библиотекой палаты общин. Таким образом, один день войны стоил 1,82 млн (174,5 млн руб., здесь и далее расчет по курсу ЦБ РФ на 27.10.15).
Британская методика подсчета затрат заключалась в суммировании нескольких статей расходов выплат «боевых» военным и гражданским специалистам без учета заработной платы и других регулярных выплат, инфраструктурных затрат, включая содержание и поддержку объектов движимого и недвижимого имущества, используемого при осуществлении операции, обеспечения связью и услугами IT, обслуживания военной техники (поддержание и ремонт), расходов на услуги фрахта гражданских судов, наем дополнительного оборудования и транспорта, подготовку кадров, трат на медицинские и социальные нужды, питание и административные потребности, расход запасов (ГСМ, медицинское оборудование, одежда, вооружение, инженерное и техническое имущество), амортизационные расходы, а также бюджетных резервов на нужды судебно-претензионной работы.
Франция, использовавшая в ходе той же операции 4621 бомбу и ракеты (данные Министерства обороны), потратила на кампанию около €300–350 млн (€1,7–2 млн, или 117–138 млн руб. в день). По позициям противника в Ливии было запущено 15 авиационных крылатых ракет SCALP стоимостью €626 тыс. каждая, 225 высокоточных бомб AASM (€350 тыс. каждая), 950 американских бомб семейства GBU (от €52,1 до €67 тыс. каждая) и 431 ракета Hot (€40 тыс. каждая).
Американское участие, говорят представленные Белым домом конгрессу данные, обошлось в $1,1 млрд ($6,29 млн, или 393 млн руб. в день).
>>Войска России находятся на территории Сирии по официальному
>>приглашению президента Сирии Башара Асада
это понятно, а что они там делают?
ну та что 3% на джипах тайота с пулеметами 6 лет противостоят всем армиям мира?
2
Предположения о том, что в сирийской войне Россия защищает какие-то весомые экономические интересы, например, связанные с нефтью и газом, оказываются либо плодом конспирологии, либо просто свидетельствуют о незнании ситуации в регионе. Война для России была и остается бессмысленной авантюрой ради неоправданных амбиций
1 ОКТЯБРЯ 2018 10:41
Фото: Rodi Said / Reuters
Когда наблюдатели пытаются объяснить на первый взгляд необъяснимое вмешательство России в сирийский конфликт, некоторые из них указывают на вполне материальные причины. По одной из теорий, российские компании хотели бы разрабатывать сирийские нефтегазовые богатства и рассчитывают на поддержку президента Асада в качестве благодарности за услуги по сохранению его режима. По другой теории, наши войска защищают там интересы «Газпрома». Российский монополист якобы боится конкуренции на европейских рынках, и военные действия в Сирии должны помешать планам Ирана и Катара построить через эту страну газопроводы к Средиземному морю.
Обе гипотезы не выдерживают критики. Ресурсы углеводородного сырья в Сирии по большей части существуют на бумаге, а на деле их и до гражданской войны едва хватало на обеспечение внутреннего потребления. На пике добычи в 2002 году Сирия выдавала чуть больше 600 тысяч баррелей в сутки, что никак не делало страну заметным участником мирового нефтяного рынка. Через несколько лет ежесуточная добыча в силу естественного истощения запасов упала до 400 тысяч баррелей.
Военные действия вывели из строя большую часть промыслов, и лишь некоторые из них, попав в зону контроля антиправительственных боевиков, работали, обеспечивая часть доходов так называемого «Исламского государства», а также курдских формирований.
Восстановление мелкой и слабой нефтегазовой промышленности Сирии, если правительству в конце концов удастся взять ее под контроль, обойдется не меньше чем в 50 миллиардов долларов. Учитывая изобилие относительно дешевой нефти на Ближнем Востоке, сирийцам вряд ли удастся найти инвесторов, готовых вложить такие средства в разведку запасов и возрождение промыслов. Нефти на рынке сейчас столько, что подобные инвестиции совершенно бесперспективны.
Когда в России появилась информация о том, что с сирийским режимом достигнута договоренность о содействии и восстановлении нефтепромыслов, в Дамаске появились группы специалистов-нефтяников, а неким частным российским вооруженным формированиям, то есть наемникам, было поручено освобождать и потом оборонять нефтегазовые объекты. Новость эта была встречена в экспертном сообществе с изрядной долей скептицизма. Единственным рациональным аргументом, объясняющим такое сотрудничество, стала гипотеза о заинтересованности неких российских деятелей в том, чтобы «распилить» огромные средства, которые Москва должна будет выделить по государственным каналам или через госкомпании на эту программу. Потенциальные доходы российских компаний от сирийской нефти и сирийского газа остаются в области пропаганды, не имеющей ничего общего с реальным потенциалом этой отрасли.
В гипотезе о «Газпроме», ради которого Москва якобы отправила в Сирию самолеты, корабли и войска, тоже разобраться несложно. У Ирана и Катара газа много, но строить для его доставки магистральные газопроводы никто не собирается сразу по нескольким причинам.
У России нет в Сирии вообще никаких экономических интересов, а не только нефтегазовых
Во-первых, газовый рынок Европы уже перенасыщен предложением из разных источников. Это и трубы «Газпрома», мощность которых вдвое превышает возможный спрос на газ из России, и Норвегия, и Алжир с Ливией, а также сжиженный природный газ. Спрос на этот продукт в Европе не растет, и небольшая ниша, которая может образоваться из-за падения внутренней добычи, легко заполняется уже обозначенными поставщиками, а также газом из Каспийского региона.
Во-вторых, тратить миллиарды долларов на газопроводы (тем более проходящие через политически нестабильные территории) и рассчитывать на единственный регион со слабым спросом не стоит, когда проще, дешевле и надежнее этот газ сжижать и доставлять морем в любую точку планеты, где есть и спрос, и высокие цены.
Проекта таких газопроводов нет и никогда не было, а подписанные некогда «меморандумы о взаимопонимании» по поводу этих трасс остались чисто пропагандистским трюком.
Сейчас, когда российской военной кампании в Сирии исполняется три года, приходится искать иные объяснения ее начала.
Три года тому назад, 28 сентября 2015 года в Нью-Йорке прошла Генеральная Ассамблея ООН, на которой выступили президенты США и России. Речи, на мой взгляд, были программными. Барак Обама сосредоточил внимание на необходимости поддержки народов, которые страдают от диктаторских режимов. Владимир Путин, напротив, очень резко выступил против тех, кто посягает на суверенитет существующих режимов.
В обоих заявлениях была, конечно, изрядная доля лукавства. Тем не менее, когда в Москве объявили, что формируют в Сирии «широкую международную коалицию» в поддержку режима Асада, развязавшего карательные операции против собственного народа, членами этой коалиции стали, помимо России, только Иран и мусульманские экстремисты из Ливана в противовес действительно широкому альянсу десятков других стран, объявивших войну пресловутому «Исламскому государству». И атаковать наши воины стали позиции не этого «государства», а в первую очередь районы Сирии, занятые политическими противниками режима. События развивались в полном соответствии с тезисами, провозглашенными Путиным и Обамой в ООН.
У России нет в Сирии вообще никаких экономических интересов, а не только нефтегазовых. Нет у нее там и интересов военных: по утверждению руководителей НАТО, уничтожить российские военные базы в этой стране мог бы ракетный удар пары американских эсминцев. Единственная цель, которую ставило перед собой российское руководство, вмешиваясь и в гражданскую войну в Сирии и в операцию международной коалиции против исламистов, это демонстрация некой роли Москвы в решении международных проблем. Рассчитана эта демонстрация в основном на внутреннюю аудиторию, которую надо постоянно убеждать не только в наличии страшных врагов, но и в огромном авторитете страны. Вмешательство в сирийские дела, кроме того, должно было вынудить действительно влиятельные государства вступить в контакт с Кремлем, который к тому моменту стали игнорировать и даже исключать из авторитетных альянсов типа «Большой восьмерки».
Трехлетняя военная авантюра вдали от родной земли, единственной причиной которой стала, по сути говоря, политическая показуха и надувание щек, не несет никакой выгоды и не способствует росту авторитета России. Итог ее людские потери и огромный материальный ущерб для и без того слабой национальной экономики.
Военная база? несколько военных баз? контроль за нефтью?
только не нужно говорить, что мы просто помогаем Сирии!!!! вторая мировая меньше длилась.
ну так... просто вопрос
вот США не понятно что там делает, вернее понятно что, оккупирует страну, а РФ что там делает? то же самое?
ну и в чем тогда разница?
я думал такие только в учебках остались, остальные списали