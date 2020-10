Даешь инфаркты и инсульты в массы: студия Disney показала бодипозитивную Золушку

Вы уже слышали о том, что Disney Publishing представил новый бодипозитивный образ Золушки?

В Сети появилось фото обложки книги Джули Мерфи «Если туфелька подойдет», где представлены главная героиня размера Plus Size и по-прежнему очаровательный принц.

Отмечается, что литературное произведение выйдет в следующем году в новой серии книг Meant to Be. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Современное движение, призывающее принимать человека таким какой он есть, выходит из-под контроля. Никто не собирается оскорблять полных людей, но лишний вес не зря назвали «лишним». В первую очередь – это касается здоровья. А что делает американское общество? Навязывает подрастающему поколению целлюлит, растяжки и жир.

Вместо развития толерантности выходит какая-то пропаганда обжорства, анти ЗОЖ и анти спорт.

Понимаете, всем плевать на то, что ожирение провоцирует инфаркты, инсульты, рак. Все, что они делают призвано внушить молодежи мысль - быть жирным – нормально.