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Даешь инфаркты и инсульты в массы: студия Disney показала бодипозитивную Золушку

Даешь инфаркты и инсульты в массы: студия Disney показала бодипозитивную Золушку (3 фото)

Автор:
10 октября 2020 20:55
Метки: disney   бодипозитив   сша   
785
3
«Боюсь, при такой Золушке история могла бы закончится иначе. Принц не только бы не стал искать её по 42 размеру ноги, но даже карета вряд ли смогла довезти её на бал», - пишут в Сети.

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Метки: disney   бодипозитив   сша   
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19  комментариев
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12k
Алан 3 дня назад
Вообще то она должна быть черным трансгендером. А излишек веса-это результат гормонального шока
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541
Мистер Фикс 2 дня назад
Даешь инфаркты и инсульты в массы: студия Disney показала бодипозитивную Золушку
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3k
tamin 2 дня назад
Ужас просто
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57k
Доктор Джонс 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
vvv 2 дня назад
Неправильно. Она еще обязательно должна быть нигрой-лесбиянкой. Куда Вашингтонский отдел идеологии смотрит?
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55k
Опиум для народа 2 дня назад
"Не бойтесь,гости дорогие.Это моя лягушонка в большегрузе скачет..."
Впрочем,это уже другая сказка...)))
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9k
Хью́берт 2 дня назад
Даешь инфаркты и инсульты в массы: студия Disney показала бодипозитивную Золушку
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11k
Дмитрий 2 дня назад
Хорошо, что я не даю своему ребенку смотреть не русские мультики.
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 дня назад
https://old.fishki.net/3442776-bodipozitivom-po-stereotipam-disney-publishing-vypustit-knigu-o-tolstoj-zolushke.htmlhttps://old.fishki.net/3442776-bodipozitivom-po-stereotipam-disney-publishing-vypustit-knigu-o-tolstoj-zolushke.html
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177
glip 3 дня назад
А почему принц не Plus Size? Были бы два колобка.
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55k
Опиум для народа glip 2 дня назад
Потому что бодипозитив феминистки придумали.Сами за собой ухаживать не хотят,но принца им подавай...
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2k
Hellgone 3 дня назад
Меня это здорово позабавило...Голодающую девушку они сделали жирной...
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7k
*Сергей* 3 дня назад
Я золушку читал-смотрел последний раз лет 40 назад. И у меня сложилось впечатление что мачеха ее не очень разносолами баловала. Вряд ли она могла быть бодипозитивной. Кроме того мне тяжело представить грациозно убегающую от принца золушку весом в центнер.
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74
FerDeLance *Сергей* 3 дня назад
Ну не скажи. Бегемотики достаточно шустрые зверушки.)))Вот с грацией проблемы,да.
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7k
Тудаблин FerDeLance 3 дня назад
... так что, это проблемы принца, как сбежать от этого счастья
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25k
Fat Lynx *Сергей* 3 дня назад
да что там центнер?.. и по боле бегуны есть!
Ссылка youtu.be
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57k
Доктор Джонс FerDeLance 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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