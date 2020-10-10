Даешь инфаркты и инсульты в массы: студия Disney показала бодипозитивную Золушку

«Боюсь, при такой Золушке история могла бы закончится иначе. Принц не только бы не стал искать её по 42 размеру ноги, но даже карета вряд ли смогла довезти её на бал», - пишут в Сети.
Вы уже слышали о том, что Disney Publishing представил новый бодипозитивный образ Золушки?
В Сети появилось фото обложки книги Джули Мерфи «Если туфелька подойдет», где представлены главная героиня размера Plus Size и по-прежнему очаровательный принц.
Отмечается, что литературное произведение выйдет в следующем году в новой серии книг Meant to Be. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Современное движение, призывающее принимать человека таким какой он есть, выходит из-под контроля. Никто не собирается оскорблять полных людей, но лишний вес не зря назвали «лишним». В первую очередь – это касается здоровья. А что делает американское общество? Навязывает подрастающему поколению целлюлит, растяжки и жир.
Вместо развития толерантности выходит какая-то пропаганда обжорства, анти ЗОЖ и анти спорт.
Понимаете, всем плевать на то, что ожирение провоцирует инфаркты, инсульты, рак. Все, что они делают призвано внушить молодежи мысль - быть жирным – нормально.
В Сети появилось фото обложки книги Джули Мерфи «Если туфелька подойдет», где представлены главная героиня размера Plus Size и по-прежнему очаровательный принц.
Отмечается, что литературное произведение выйдет в следующем году в новой серии книг Meant to Be. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Современное движение, призывающее принимать человека таким какой он есть, выходит из-под контроля. Никто не собирается оскорблять полных людей, но лишний вес не зря назвали «лишним». В первую очередь – это касается здоровья. А что делает американское общество? Навязывает подрастающему поколению целлюлит, растяжки и жир.
Вместо развития толерантности выходит какая-то пропаганда обжорства, анти ЗОЖ и анти спорт.
Понимаете, всем плевать на то, что ожирение провоцирует инфаркты, инсульты, рак. Все, что они делают призвано внушить молодежи мысль - быть жирным – нормально.
Тут хотелось бы отметить, что глобальный анализ американских исследований, проведенный два месяца назад, показал, что ожирение удваивает риск госпитализации от Covid-19 и увеличивает риск смерти почти на 50%. Впрочем, американцам на это наплевать. Они твердо решили, чему намерены учить своих детей.
«Боюсь, при такой Золушке история могла бы закончится иначе. Принц не только бы не стал искать её по 42 размеру ноги, но даже карета вряд ли смогла довезти её на бал», - пишут в Сети.
«Боюсь, при такой Золушке история могла бы закончится иначе. Принц не только бы не стал искать её по 42 размеру ноги, но даже карета вряд ли смогла довезти её на бал», - пишут в Сети.
Авторский пост
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Метки: disney бодипозитив сша
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