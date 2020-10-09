Иуда: документальный фильм "Стена" про позорное предательство Горбачёва, который сдал всех и вся

Памятник Горбачёву в Дессау-Рослау, Германия, 2020



.



Может, и до суда над ним доживём? За измену Родине? Только вот той Родины больше нет, его усилиями.



Разменяв абсолютно все достижения Советского Союза на жалкие подачки и лживые улыбки Запада, он умудрился даже шокировать «западных партнёров» феноменальной готовностью сдавать всё и вся, не выдвигая условий, — так, по воображаемой дружбе. Тоже мне, нашёл, с кем дружить, «гений» внешней политики с острой неспособностью принимать любые решения.



Зато заработал себе возможность рекламировать Пиццу Хат и корявый памятник от благодарных западных немцев в местечке Дессау-Рослау, полностью в стиле современного искусства: «художник так видит» — фитоняшный Горбачёв в скинни и с молотком в руках.



Даже не знаю, кого можно поставить с этим существом в один ряд — настолько наплевать на интересы своей страны и так побеспокоиться о благополучии ФРГ, заодно опозорив нас беспрецедентной сдачей в расход ГДР. Не то, чтобы я особенно за немцев переживала, но ТАК нельзя, это реально было стыдно.



Документальный фильм «Стена» Андрея Кондрашова очень подробно рассказывает, как Горбачёв обошёлся с Западной группой войск после падения Берлинской стены, и от этого горького зрелища сворачивания нашего военного присутствия, с брошенной прямо в полях техникой, — всего лишь персональными усилиями одного-единственного человека — хочется плакать и устроить самосуд через повешение козла и педераста.



Победа в 1945 году легко и просто нивелируется добреньким Горбачёвым — торжественной сдачей под ликование ООН всех наших позиций в холодной войне. Даже наших агентов-разведчиков он додумался сдать поимённо! Уже за одно только это, в принципе, трибунал полагается.



Что у него вообще было в голове? Дырка от бублика? Тяга к славе Герострата обуяла? Правда, хватило чутья не жить у нас, в самолично разрушенной стране — наверное, нутром догадывался, как к нему люди относятся. Не оценили, негодный народишко оказался.



Нет, Толстой наш был не прав, когда говорил, что роль личности в истории ничтожна и всё решают народные массы. В нужном месте и в нужное время оказывается слабый человек без совести и ума, и вот уже всё, чего добились наши предки, оказывается помножено на ноль, а глобальные планетарные конкуренты спешат помочь растащить оставшееся.