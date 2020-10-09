Иуда: документальный фильм "Стена" про позорное предательство Горбачёва, который сдал всех и вся

Всё, теперь уже можно? Документальный фильм «Стена» 2020 года (режиссёр Андрей Кондрашов) как будто разбил стену официального медийного молчания вокруг грандиозного политического и дипломатического слива, продемонстрированного в прошлом веке первым и последним президент СССР Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, плоды которого мы до сих пор черпаем большой ложкой, давясь и плача.
Памятник Горбачёву в Дессау-Рослау, Германия, 2020
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Может, и до суда над ним доживём? За измену Родине? Только вот той Родины больше нет, его усилиями.
Разменяв абсолютно все достижения Советского Союза на жалкие подачки и лживые улыбки Запада, он умудрился даже шокировать «западных партнёров» феноменальной готовностью сдавать всё и вся, не выдвигая условий, — так, по воображаемой дружбе. Тоже мне, нашёл, с кем дружить, «гений» внешней политики с острой неспособностью принимать любые решения.
Зато заработал себе возможность рекламировать Пиццу Хат и корявый памятник от благодарных западных немцев в местечке Дессау-Рослау, полностью в стиле современного искусства: «художник так видит» — фитоняшный Горбачёв в скинни и с молотком в руках.
Даже не знаю, кого можно поставить с этим существом в один ряд — настолько наплевать на интересы своей страны и так побеспокоиться о благополучии ФРГ, заодно опозорив нас беспрецедентной сдачей в расход ГДР. Не то, чтобы я особенно за немцев переживала, но ТАК нельзя, это реально было стыдно.
Документальный фильм «Стена» Андрея Кондрашова очень подробно рассказывает, как Горбачёв обошёлся с Западной группой войск после падения Берлинской стены, и от этого горького зрелища сворачивания нашего военного присутствия, с брошенной прямо в полях техникой, — всего лишь персональными усилиями одного-единственного человека — хочется плакать и устроить самосуд через повешение козла и педераста.
Победа в 1945 году легко и просто нивелируется добреньким Горбачёвым — торжественной сдачей под ликование ООН всех наших позиций в холодной войне. Даже наших агентов-разведчиков он додумался сдать поимённо! Уже за одно только это, в принципе, трибунал полагается.
Что у него вообще было в голове? Дырка от бублика? Тяга к славе Герострата обуяла? Правда, хватило чутья не жить у нас, в самолично разрушенной стране — наверное, нутром догадывался, как к нему люди относятся. Не оценили, негодный народишко оказался.
Нет, Толстой наш был не прав, когда говорил, что роль личности в истории ничтожна и всё решают народные массы. В нужном месте и в нужное время оказывается слабый человек без совести и ума, и вот уже всё, чего добились наши предки, оказывается помножено на ноль, а глобальные планетарные конкуренты спешат помочь растащить оставшееся.
.
Может, и до суда над ним доживём? За измену Родине? Только вот той Родины больше нет, его усилиями.
Разменяв абсолютно все достижения Советского Союза на жалкие подачки и лживые улыбки Запада, он умудрился даже шокировать «западных партнёров» феноменальной готовностью сдавать всё и вся, не выдвигая условий, — так, по воображаемой дружбе. Тоже мне, нашёл, с кем дружить, «гений» внешней политики с острой неспособностью принимать любые решения.
Зато заработал себе возможность рекламировать Пиццу Хат и корявый памятник от благодарных западных немцев в местечке Дессау-Рослау, полностью в стиле современного искусства: «художник так видит» — фитоняшный Горбачёв в скинни и с молотком в руках.
Даже не знаю, кого можно поставить с этим существом в один ряд — настолько наплевать на интересы своей страны и так побеспокоиться о благополучии ФРГ, заодно опозорив нас беспрецедентной сдачей в расход ГДР. Не то, чтобы я особенно за немцев переживала, но ТАК нельзя, это реально было стыдно.
Документальный фильм «Стена» Андрея Кондрашова очень подробно рассказывает, как Горбачёв обошёлся с Западной группой войск после падения Берлинской стены, и от этого горького зрелища сворачивания нашего военного присутствия, с брошенной прямо в полях техникой, — всего лишь персональными усилиями одного-единственного человека — хочется плакать и устроить самосуд через повешение козла и педераста.
Победа в 1945 году легко и просто нивелируется добреньким Горбачёвым — торжественной сдачей под ликование ООН всех наших позиций в холодной войне. Даже наших агентов-разведчиков он додумался сдать поимённо! Уже за одно только это, в принципе, трибунал полагается.
Что у него вообще было в голове? Дырка от бублика? Тяга к славе Герострата обуяла? Правда, хватило чутья не жить у нас, в самолично разрушенной стране — наверное, нутром догадывался, как к нему люди относятся. Не оценили, негодный народишко оказался.
Нет, Толстой наш был не прав, когда говорил, что роль личности в истории ничтожна и всё решают народные массы. В нужном месте и в нужное время оказывается слабый человек без совести и ума, и вот уже всё, чего добились наши предки, оказывается помножено на ноль, а глобальные планетарные конкуренты спешат помочь растащить оставшееся.
Посмотрите это документальное кино — наглядно и очень горько... Можно подросшим детям потом показать, предателей надо знать в лицо, а тут в сжатой форме целая страница истории.
И если есть ад, то там для Горбачёва навеки приготовлено особое место, и никакая «луковка» не спасёт, хоть сто старушек через дорогу переведи.
Может, и Ельцин-центр когда-нибудь с позором закроют — вот до этого очень надеюсь всё-таки дожить. Как думаете, шансы есть?
Немного о мотивации людей, которые топят против СССР: фантастический фильм «Спутник» 2020 — саморазоблачение с потрохами, даже смешно.
Для справки сообщаю, что я не о том, что нужно срочно вернуть то, чего нет и уже больше не будет. А всё больше о том, как же утомляют русские русофобы, жертвы режима.
И если есть ад, то там для Горбачёва навеки приготовлено особое место, и никакая «луковка» не спасёт, хоть сто старушек через дорогу переведи.
Может, и Ельцин-центр когда-нибудь с позором закроют — вот до этого очень надеюсь всё-таки дожить. Как думаете, шансы есть?
Немного о мотивации людей, которые топят против СССР: фантастический фильм «Спутник» 2020 — саморазоблачение с потрохами, даже смешно.
Для справки сообщаю, что я не о том, что нужно срочно вернуть то, чего нет и уже больше не будет. А всё больше о том, как же утомляют русские русофобы, жертвы режима.
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Теперь по поводу объединения Германий. Опять виноват Горби, все слил и все просрал. Только вот к моменту подписания соглашений об объединении, Берлинской стены УЖЕ не существовало - , ее разобрали на сувениры, ГДР уже года полтора как сотрясали массовые демонстрации, Хоннекер ушел в отставку, в октябре 1989 г. в Берлине на Александерплац вышел миллион (!) человек с требованием демократических реформ. Там процесс уже шел необратимо. Что с этим всем надо было делать? Задавить всех этих людей танками?
А че, у режиссера фантазии хватило только на название "Стена"? Роджер Уотерс может и в суд подать.
Принципиально - Меченый сука однозначно, воздастся ему все равно. Только хотелось бы при его жизни.