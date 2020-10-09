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Иуда: документальный фильм "Стена" про позорное предательство Горбачёва, который сдал всех и вся

Иуда: документальный фильм "Стена" про позорное предательство Горбачёва, который сдал всех и вся (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 октября 2020 19:18
Метки: Горбачёв   Документальный   иуда   позорное   предательство   стена   фильм   
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Всё, теперь уже можно? Документальный фильм «Стена» 2020 года (режиссёр Андрей Кондрашов) как будто разбил стену официального медийного молчания вокруг грандиозного политического и дипломатического слива, продемонстрированного в прошлом веке первым и последним президент СССР Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, плоды которого мы до сих пор черпаем большой ложкой, давясь и плача.

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Метки: Горбачёв   Документальный   иуда   позорное   предательство   стена   фильм   
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2k
Михалыч 4 дня назад
Смотрел пару лет назад интервью Горбачева на передаче у Познера. Познер как не пытался загнать в тупик вопросами, но ничего не получалось. Горбачев его обыгрывал по всем направлениям. Очень умный мужик. Это к вопросу о его наивности, инфантилизме и "не ведал, что творил". Всё он ведал, реформы свои проводил расчетливо, планомерно и в итоге добился своего, падла.
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297
g789 3 дня назад
Кому нужна нормальная аналитика, а не пропаганда:
Ссылка www.youtube.com
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60k
Максим 3 дня назад
Потому у него в руках и молоток. Им он и разбил все созданное до него.
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−736
Сергей Микула 3 дня назад
Спасибо вам Михал Сергеичь, за уничтожение, этой "Империи Зла". Миллионы людей получили свободу из ваших рук.Благодарные потмки будут помнить об этом всегда.
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10k
Кот 4 дня назад
Эмоции, словоблудие и полное нежелание понимать имеющиеся факты. "Победа в 1945 году легко и просто нивелируется добреньким Горбачёвым торжественной сдачей под ликование ООН всех наших позиций в холодной войне..."
Аллё, аффтор! СССР уже в начале 80-х эту холодную войну не вывозил уже никак - ни экономически, ни технологически - и санкции начали сказываться, и научно-техническое отставание, и доходы от продажи нефти упали. А США начали разработку СОИ (Стратеги ческой Оборо нной Инициативы), достойного ответа на которую у СССР уже просто не было. С другой стороны, накопленных ядерных арсеналов и у той, и у другой стороны хватало, чтобы в случае "обмена посылками" уничтожить планету Земля несколько раз по кругу. Кто то же должен прекратить это безумие в виде бесконечной гонки вооружений, и да, именно Горбачев был автором мирных инициатив и политики разрядки. Что не так? Фантомные боли от потери былого вяличия, когда "нас все боялись", не дают покоя ?
Теперь по поводу объединения Германий. Опять виноват Горби, все слил и все просрал. Только вот к моменту подписания соглашений об объединении, Берлинской стены УЖЕ не существовало - , ее разобрали на сувениры, ГДР уже года полтора как сотрясали массовые демонстрации, Хоннекер ушел в отставку, в октябре 1989 г. в Берлине на Александерплац вышел миллион (!) человек с требованием демократических реформ. Там процесс уже шел необратимо. Что с этим всем надо было делать? Задавить всех этих людей танками?
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4k
Ф Ив Кот 3 дня назад
Про ядерное оружие это большущие заблуждение растиражированное паацифистами-неадекватами. Наличае такого большого арсенала гарантировало мир. Уступки были односторонними.
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10k
Кот Ф Ив 3 дня назад
Да, да, паацифисты-неадекваты.
Академики СССР Александров и Моисеев, которые создали полную математическую модель последствий обоюдного атомного удара между СССР и США по заказу Политбюро - неадекваты
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32k
Гёз Уленшпигель 4 дня назад
Смотреть не стал. Так как я ПЕРЕЖИЛ всё ЭТО в те годы. Ещё на раз меня бы, уже, не хватило.
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1k
Валерий Викторович 4 дня назад
Для справки автору оригинала: у меня море друзей, участвовавших в выводе ЗГВ. Ты им расскажи про "технику, брошенную в полях" (цитата). А "документальных кадров" тут на все случаи жизни найти можно.
А че, у режиссера фантазии хватило только на название "Стена"? Роджер Уотерс может и в суд подать.
Принципиально - Меченый сука однозначно, воздастся ему все равно. Только хотелось бы при его жизни.
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2k
Альтер Иго Валерий Викторович 3 дня назад
Так эта падла живёт в калифорнии на территории военной базы, поди доберись до него, охраняют агента. ((
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36k
doker 4 дня назад
Гляньте состав депутатов, сенаторов, министров и т. д. и т. п. - они все дети Иуды. Все!
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11k
Yasen_Perec 4 дня назад
Иуда: документальный фильм "Стена" про позорное предательство Горбачёва, который сдал всех и вся
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56k
Viktor Yasen_Perec 4 дня назад
Иуда: документальный фильм "Стена" про позорное предательство Горбачёва, который сдал всех и вся
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1k
Николай 4 дня назад
Надо быть очень глупым или очень молодым чтобы наивно полагать что все решал один человек. А Горбачев был из всей этой банды похоже что самым недалеким.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Николай 4 дня назад
Триппер тоже не решает - заразить Вас или нет. Но надо лечить носителей гонореи а с триппером надо бороться методом убийства антибиотиками. Горбачев - обязан быть повешен.
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