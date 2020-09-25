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Свита Навального врала с самого начала – эксперт по выявлению лжи объяснил, как он это понял

Свита Навального врала с самого начала – эксперт по выявлению лжи объяснил, как он это понял (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 19:39
Метки: жена навального   навальный   отравление навального   ярмыш   
350
2
За что куплено, за то и продаю, как говорится. Итак, снова о Навальном. А точнее, о его близком окружении, подловленном на странной реакции на несчастье с Алексеем.

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Метки: жена навального   навальный   отравление навального   ярмыш   
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1  комментарий
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Директор свежего воздуха 2 дня назад
Не думаю, что этот урод вернется, ска понимает, что на родине его ждет жирный болт, хищно нацеленный на его тухлую вену.
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