Свита Навального врала с самого начала – эксперт по выявлению лжи объяснил, как он это понял

За что куплено, за то и продаю, как говорится. Итак, снова о Навальном. А точнее, о его близком окружении, подловленном на странной реакции на несчастье с Алексеем.
Как отметили журналисты, прибыв в Омск, где в госпитале в коме лежал ее супруг, Юлия Навальная весьма хладнокровно себя повела. Ее рассказ о состоянии мужа был ровным, спокойным – будто говорила она о чужом человеке, либо нисколько не беспокоилась за жизнь и здоровье отца своих детей. Не менее странно выглядела и реакция подручных Алексея Навального на инцидент.
https://youtu.be/VGdwIDy5yOw
Журналисты обратились к сотруднику уголовного розыска, специалисту по поведенческим реакциям и физиогномике с просьбой объяснить, что происходит с навальнистами и членами семьи основателя ФБК.
Эксперту дали просмотреть видеозаписи интервью Юлии Навальной, выступлений пресс-секретаря видеоблогера и сотрудницы фонда Марии Певчих, сопровождавшей Алексея в поездке по Сибири. Сотрудник угрозыска отметил, что обеспокоенная здоровьем любимого человека женщина никогда не сможет взять себя в руки настолько, насколько это якобы удалось Юлии. Ни размазанной косметики, ни специфических покраснений участков кожи, ни сбивчивого дыхания на видео с ней не наблюдается. Судя по невербальной коммуникации, Юлия совершенно не беспокоится за мужа, не испытывает отчаяния и опасений. Ну то есть абсолютно спокойна.
Не лучше самоконтроль и у подручных Алексея Навального Марии Певчих и Киры Ярмыш. Всего нескольких кадров эксперту оказалось достаточно, чтобы понять: свои реплики девушки заучили наизусть заранее, а вот жестикуляция и мимика во время произнесения речей говорили о том, что дамы лгут.
https://youtu.be/cyqzI2fbfsE
Таким образом, если основываться на комментарии профессионала, разбирающегося в поведении и мотивах людей и умеющего отличать правду и ложь в речи, окружение Алексея Навального напропалую врало и нисколько не беспокоилось за жизнь и здоровье своего лидера.
https://youtu.be/VGdwIDy5yOw
Журналисты обратились к сотруднику уголовного розыска, специалисту по поведенческим реакциям и физиогномике с просьбой объяснить, что происходит с навальнистами и членами семьи основателя ФБК.
Эксперту дали просмотреть видеозаписи интервью Юлии Навальной, выступлений пресс-секретаря видеоблогера и сотрудницы фонда Марии Певчих, сопровождавшей Алексея в поездке по Сибири. Сотрудник угрозыска отметил, что обеспокоенная здоровьем любимого человека женщина никогда не сможет взять себя в руки настолько, насколько это якобы удалось Юлии. Ни размазанной косметики, ни специфических покраснений участков кожи, ни сбивчивого дыхания на видео с ней не наблюдается. Судя по невербальной коммуникации, Юлия совершенно не беспокоится за мужа, не испытывает отчаяния и опасений. Ну то есть абсолютно спокойна.
Не лучше самоконтроль и у подручных Алексея Навального Марии Певчих и Киры Ярмыш. Всего нескольких кадров эксперту оказалось достаточно, чтобы понять: свои реплики девушки заучили наизусть заранее, а вот жестикуляция и мимика во время произнесения речей говорили о том, что дамы лгут.
https://youtu.be/cyqzI2fbfsE
Таким образом, если основываться на комментарии профессионала, разбирающегося в поведении и мотивах людей и умеющего отличать правду и ложь в речи, окружение Алексея Навального напропалую врало и нисколько не беспокоилось за жизнь и здоровье своего лидера.
Уж не знаю, насколько это правда. Но мне в действительности доводилось участвовать в тренинге НЛП, где обучали распознаванию подобных невербальных реакций. Так что наш организм и впрямь невозможно полностью контролировать – направление взгляда запросто укажет, врете вы или припоминаете, покрасневшие части лица укажут на волнение, стыд или равнодушие.
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