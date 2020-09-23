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Семь фотографий крупнейших взяточников современной России

Семь фотографий крупнейших взяточников современной России (7 фото)

Автор:
23 сентября 2020 14:07
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   коррупция в россии   криминал   
1901
7
Чиновники воровали в России всегда, это третья проблема после дураков и дорог, но таких масштабов коррупция не достигала никогда.

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Метки: жить в россии   коррупция в россии   криминал   
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47  комментариев
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27k
Alex День назад
И это только верхушка айсберга
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6k
DumDum 2 часа назад
Не покладая рук борются за рост среднего дохода по России...
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180k
MASK 5 часов назад
Жить стало лучше, жить стало веселей.
Воровали миллионами, сейчас воруют миллиардами.
Жить стало лучше, жить стало веселей. Воровали миллионами, сейчас воруют миллиардами.
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4k
Дмитрий Горчилин 6 часов назад
Вот так всегда- ишешь на важную должность толкового делового парня, потом выясняется что он шибко деловой
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−27
trent07 6 часов назад
Именно поэтому выборы всех уровней должны быть только непрерывные, поименные(открытые) и бесцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом, страховка от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные(открытые) - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самостоятельно посчитать голоса за или против – счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя? Ваши интересы сотрудники общественных служб будут учитывать, если только они выбираются выборами непрерывными, поименными(открытыми) и бесцензовыми.
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15k
Robin Hood 14 часов назад
Семь фотографий крупнейших взяточников современной России
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4k
Андрей Крылов 15 часов назад
Таких надо вешать на площадях! А то отсидят по пару лет и выдут по удо... И кроме конфискованного у них у всех есть и другие заначки. вешать и только вешать таких! И не тайно, а именно принародно. Они не просто воры. Они куда хуже.
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1k
Михаил 17 часов назад
Крупнейших тут нет
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
Князь Курбский 18 часов назад
Молодцы. Вот за это я и люблю Путина
Он убивает паганую рашку лучше любого гитлера и наполеона вместе взятых
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953
Murych 19 часов назад
Настоящие коррупционеры на свободе, а это - мелкая сошка.
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209k
NAZARETH 20 часов назад
Два полковника . Оба Захарченко . А какие разные...
Два полковника . Оба Захарченко . А какие разные...
Два полковника . Оба Захарченко . А какие разные...
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33k
Example 6.2.6 20 часов назад
В статье какая-то мелочь. Вот есть люди, которые по крупному работают.. не взятками, просто тупо воруют, ибо приструнить их некому.. они - главные.
В статье какая-то мелочь. Вот есть люди, которые по крупному работают.. не взятками, просто тупо воруют, ибо приструнить их некому.. они - главные.
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27k
winergy2012 23 часа назад
Лох сафонов,опять срешь?
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7k
ВВС Автор поста winergy2012 21 час назад
что опять насрал на тебя шлюхопут? ну не сердчай сапожник уев,прими уже как должное.а тебе шлюхопутина за своих обидно да?
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27k
winergy2012 ВВС 21 час назад
Ахахаха.Тупой ты хохлоскот.
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20k
Кактус ВВС 17 часов назад
Не то чтобы. Жалко далпаепав, вроде тебя, которые не внемлют голосу разума. Упоротость мешает
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Hellgone 24 часа назад
Ты гляди,Лока Сафонов сменил ник и аватар..Красота.А что, старые уже не устраивали?
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7k
ВВС Автор поста Hellgone 21 час назад
а ты как со своими твинками,хороводишь еще?
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Hellgone ВВС 20 часов назад
Это ж с какими?
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3k
methos2 24 часа назад
Ну в США лоббизм законен. И деньги Пентагон отмывает так что мама не горюй. Про ЦРУ вообще говорить не приходится - наемники летают бизнесджетами.
Главное что сажают и изымают. Т.е. работа ведется.
А к критикам власти у меня вопрос - "А что лучше чтобы не сажали?"
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1k
Marat kirsanos 19 часов назад
Всё верно. В Китае вон расстрел, а всё равно воруют и хапают. Стрелять не успевают. Это заложено в природе человека, поэтому коммунизм и невозможен.
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0
Князь Курбский methos2 18 часов назад
Их дело
Ты об рашке подумай
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Кактус ВВС 17 часов назад
Лучше ты расскажи, сколько взяточников привлечено в незалежной ))
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20k
Кактус ВВС 17 часов назад
Неужели потому что с тобой не поделился? )))
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2k
kirsanos ВВС 16 часов назад
В вашем списке лишь часть коррупционеров подобного уровня, посаженых за последние годы, их несколько десятков присело. И при таких раскладах нужно быть совсем тугодумом, чтобы не делиться, а тугодуму занять такую "хлебную" должность крайне непросто, практически нереально. Поэтому ваше излюбленное "посадили потому что не делились" любой адекватно мыслящий человек считает полнейшей чушью.
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9k
Taximaxi 24 часа назад
Это показатель блестящей антикоррупционной работы. И это не сарказм.
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4k
Михаил Taximaxi 19 часов назад
Это ее провал, поскольку работа заключается в предотвращении подобных преступных деяний.
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Князь Курбский Taximaxi 18 часов назад
Нет, это из под ковра проигравший бульдоги вылетают
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9k
Taximaxi Князь Курбский 18 часов назад
До бульдогов летающих допился?
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31k
Дворняга День назад
"...Министерство Обороны, взятка в размере 368 миллионов рублей" - это что же такое сделали за такие деньги? Всю армию взяткодателю в аренду сдали?
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31k
Дворняга ☣️Месть печенегов☣️ 19 часов назад
Украли это одно.
Взятку дают за что-то, в расчете на прибыль. Что же взамен получил дававший?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Дворняга 19 часов назад
Ну, думаю, там без взяток и откатов не обошлось. Недаром в конце концов ничего не нашли
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2k
Честер ☣️Месть печенегов☣️ 17 часов назад
Так он японец
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Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 17 часов назад
печенка ты опять ртом пердиш?
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Кактус ☣️Месть печенегов☣️ 17 часов назад
А ты хотел себе его оставить?
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40k
Andrey День назад
Семь фотографий крупнейших взяточников современной России
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1k
SSD День назад
А все что отоймут у них - стырят другие))). "Преемственность власти" по нашему называется.)
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791
DanzelBanzel День назад
Хоспади,да куда ж столько бабла то,кощеи сраные
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6k
Андрей А DanzelBanzel 22 часа назад
Похоже уже просто соревнуются
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48k
smakido День назад
Интересно,а куда пойдут изъятые у них деньжищи ?
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7k
ВВС Автор поста smakido День назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
methos2 smakido 24 часа назад
В пенсионный фонд. Вроде такой закон приняли.
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