Семь фотографий крупнейших взяточников современной России

2016 год. Начальник Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник Дмитрий Захарченко. При обыске найдено 9 млрд. рублей и 22 млрд. рублей обнаружено на счетах.



Только эти товарищи украли больше 50 млрд. рублей, а сколько дел поменьше, а сколько замалчивается? И ведь они ни какие-нибудь оппозиционеры или явные преступники, до своих арестов они были уважаемыми людьми и вполне дружили с властью.