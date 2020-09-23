Семь фотографий крупнейших взяточников современной России

Чиновники воровали в России всегда, это третья проблема после дураков и дорог, но таких масштабов коррупция не достигала никогда.
2017 г. Полковник Александр Вакулин, Министерство Обороны, взятка в размере 368 миллионов рублей. Рекордная взятка среди коррупционеров Министерства Обороны.
2018 г. Григорий Слабиков, руководитель управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу, при обыске были найдены 1,09 миллиарда рублей.
2015 г. Вячеслав Гайзер, губернатор Коми, ущерб от ОПГ Гайзера оценивается в 3,5 млрд. рублей. В 2014 году был назначен Врио губернатора Путиным, в 2015 году возглавлял списки Единой России на местных выборах.
2017 г. Леонид Маркелов, президент Республики Марий-Эл. Опора Единой России в регионе, в 2009 году Медведев продлил его полномочия для избрания на третий срок. Взятка 235 миллионов рублей, конфисковано имущества на 2,2 млрд. рублей.
2015 г. Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области, в 2011 году Медведев продлил его полномочия, при обыске найдено 1 млрд. рублей наличными, ещё 1 млрд. рублей имуществом.
2019 г. Начальник банковского отдела управления «К» полковник ФСБ Кирилл Черкалин. При обыске найдено 12 млрд. рублей.
2016 год. Начальник Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник Дмитрий Захарченко. При обыске найдено 9 млрд. рублей и 22 млрд. рублей обнаружено на счетах.
Только эти товарищи украли больше 50 млрд. рублей, а сколько дел поменьше, а сколько замалчивается? И ведь они ни какие-нибудь оппозиционеры или явные преступники, до своих арестов они были уважаемыми людьми и вполне дружили с властью.
Только эти товарищи украли больше 50 млрд. рублей, а сколько дел поменьше, а сколько замалчивается? И ведь они ни какие-нибудь оппозиционеры или явные преступники, до своих арестов они были уважаемыми людьми и вполне дружили с властью.
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Воровали миллионами, сейчас воруют миллиардами.
Он убивает паганую рашку лучше любого гитлера и наполеона вместе взятых
Главное что сажают и изымают. Т.е. работа ведется.
А к критикам власти у меня вопрос - "А что лучше чтобы не сажали?"
Ты об рашке подумай
Взятку дают за что-то, в расчете на прибыль. Что же взамен получил дававший?