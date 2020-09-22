Вначале высмеивали: в Европе дерутся за белорусских айтишников

Вот все смеялись над заявлениями Лукашенко о развитии IT-сферы в Белоруссии, а теперь за белорусских специалистов драка во всей Восточной Европе и Прибалтике. Досмеялись, ребята европейцы.
Под шумок, пока в Белоруссии проходят протесты, Польша, Литва, Латвия и Украина быстренько заявили об упрощении системы получения виз для белорусских IT-специалистов. Правда, «незалежная» проиграла этот бой заочно, но обо всем по порядку.
Итак, польские власти заявили о реализации проекта «Польша — убежище». Они позиционируют все так, что поляки помогут белорусам в непростое время, пустят к себе в страну, дадут возможность для развития и т. д. Вот только в большей степени это касается исключительно белорусских IT-компаний и специалистов этой сферы.
Айтишники смогут предоставить сокращенный пакет документов и воспользоваться упрощённой процедурой получения визы, ибо в Польше для них уже подготовили предложения по работе.
В Литве еще пять лет назад открыли Вильнюсский технопарк и заявили о сфере IT как о приоритетной.
«Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу», — заявил министр экономики Литвы Римантас Синкявичюс.
Поэтому белорусские айтишники тоже смогут получить визу по упрощенным правилам и на полгода. Для этого даже создана специальная комиссия в Министерстве экономики, представители которой будут рассматривать исключительно заявки от белорусских специалистов IT.
«Незалежная» выбыла из этой гонки довольно быстро. Вначале Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова принять пять тысяч белорусских специалистов, которые получат работу и жилье. Но потом на Украине заявили о закрытии границ, причем закрыли их даже раньше анонсированной даты.
Так что на ринге остались Литва и Польша. Вопрос в том, нужны ли они белорусским айтишникам.
Итак, польские власти заявили о реализации проекта «Польша — убежище». Они позиционируют все так, что поляки помогут белорусам в непростое время, пустят к себе в страну, дадут возможность для развития и т. д. Вот только в большей степени это касается исключительно белорусских IT-компаний и специалистов этой сферы.
Айтишники смогут предоставить сокращенный пакет документов и воспользоваться упрощённой процедурой получения визы, ибо в Польше для них уже подготовили предложения по работе.
В Литве еще пять лет назад открыли Вильнюсский технопарк и заявили о сфере IT как о приоритетной.
«Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу», — заявил министр экономики Литвы Римантас Синкявичюс.
Поэтому белорусские айтишники тоже смогут получить визу по упрощенным правилам и на полгода. Для этого даже создана специальная комиссия в Министерстве экономики, представители которой будут рассматривать исключительно заявки от белорусских специалистов IT.
«Незалежная» выбыла из этой гонки довольно быстро. Вначале Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова принять пять тысяч белорусских специалистов, которые получат работу и жилье. Но потом на Украине заявили о закрытии границ, причем закрыли их даже раньше анонсированной даты.
Так что на ринге остались Литва и Польша. Вопрос в том, нужны ли они белорусским айтишникам.
Авторский пост
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Метки: айтишники белоруссия европа
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С другой стороны, сейчас свалить из страны, которой ты вот сейчас, прямо сейчас нужен и которая столько тебе дала?
Пусть решает каждый сам для себя. И кто останется - молодцы. И кто уедет - молодец. Дело имхо не в политике, а личное.
Главный вывод- люди оказались не готовы принять на себя моральные последствия собственных усилий. От мобилизации разбегались как петухи по курятнику, в АТО пошли единицы. В стране фигня, работодателя ушатали- но то все не они, то "после" а не "вследствие".
Но главное даже ни это- за рубеж выехали единицы. При чем, из тех что я знал- наименее интересующиеся политикой. У политически озабоченных, как выяснилось, в плане переезда сложности. Квалификация недостаточна, языков не знают, дети-недвижимость. Да и как бы так помягче сказать.. Для работы за рубежом нужно иметь определенные документы, вроде успешно сданных LPIC или сертификационных экзаменов Microsoft.
На сегодня люди живут со своей сбывшейся мечтой, в социальных сетях никакой политики, постят котиков. ХЗ чего им не хватало.. Может им и правда мешал украинский Крым, мир в стране, благополучное экономическое состояние работодателя, более высокая зарплата нежели на текущий момент. Кто им тогда мешал постить котиков непонятно.
https://dev.by/news/opros-relocate-september2020https://dev.by/news/opros-relocate-september2020
https://dev.by/news/programmist-nasilie-v-avtozakehttps://dev.by/news/programmist-nasilie-v-avtozake
https://dev.by/news/konopko-letterhttps://dev.by/news/konopko-letter
https://dev.by/news/aleinikov-diiacityhttps://dev.by/news/aleinikov-diiacity
https://dev.by/news/ceo-deepdee-podderzhit-silovikov-vmesto-mikadohttps://dev.by/news/ceo-deepdee-podderzhit-silovikov-vmesto-mikado
https://dev.by/news/jivebelarushttps://dev.by/news/jivebelarus
https://dev.by/news/mikita-mikado-help-stophttps://dev.by/news/mikita-mikado-help-stop
https://dev.by/news/sberbank-belarus-relocatehttps://dev.by/news/sberbank-belarus-relocate
https://dev.by/news/razoslali-neskolko-tysyach-e-meilov-astana-hub-tozhe-zovyot-belorusskih-aitishnikovhttps://dev.by/news/razoslali-neskolko-tysyach-e-meilov-astana-hub-tozhe-zovyot-belorusskih-aitishnikov
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В самом херовом случае ПВТ РБ откатывается на 10 лет назад и ни о каком росте в два раза в ближайшие 5 лет речи идти в принципе не может.
А всего то десяток человек включая глвкома показательно расстрелять и все спокойно продолжат работать, дружить и работать и с Россией, и со странами ЕС.
Очередная утечка мозгов в результате обнуления
Такова судьба всех хохлолиберашьих прокладок.
Линейка Ворд оф танк.
Программисты - белорусы.
Насколько я слышал.
Выучила и " на ноги подняла" их именно Беларусь.
Интересно, хоть что- то от много миллиардных оборотов этих программ Беларусь видит ?
Это просто к вопросу о порядочности ....
Идея ПВТ принадлежала бывшему послу в США (насмотрелс яон на Силиконовую долину), он ее протолкнул в самом начале 2000х, и Лукашенко согласился (не отрицаю). Этот бывший посол отказался от карьеры в МИДе, он более 10 лет собственно и руководил ПВТ; Лукашенко снял его пару лет назад, заменив на преданного лично ему "комсомольца" (бывшего руководителя "лукомола" - БРСМ).
А теперь интересный момент. Фамилия у этого автора идеи и создателя ПВТ - Цепкало, и он был одним из 3х реальных кандидатов на прошедших выборах. Естественно, что Цепкало сначала не зарегистрировали, а потом даже попытались арестовать, забрать детей. Он сбежал - причем в Россию. Но и оттуда был вынужден позднее именно бежать - так как его могли арестовать в рамках союзного государства... И жена его тоже сбежала в Россию, а потом ее с трудом выпустили дальше (после многочасовых разборок на границе). Не очень понимаю - зачем России так настраивать против себя подобных людей...
Сейчас впервые IT сектор начал достаточно быстро сокращаться. У меня хороший друг принял в августе предложение о работе на Западе (ему лет 5 назад предложили, но до сих пор он не хотел, считая, что его уровень жизни в Беларуси будет куда выше).
Поэтому гнать маргиналов нужно, в трудовые лагеря.