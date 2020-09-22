Вначале высмеивали: в Европе дерутся за белорусских айтишников

Под шумок, пока в Белоруссии проходят протесты, Польша, Литва, Латвия и Украина быстренько заявили об упрощении системы получения виз для белорусских IT-специалистов. Правда, «незалежная» проиграла этот бой заочно, но обо всем по порядку.



Итак, польские власти заявили о реализации проекта «Польша — убежище». Они позиционируют все так, что поляки помогут белорусам в непростое время, пустят к себе в страну, дадут возможность для развития и т. д. Вот только в большей степени это касается исключительно белорусских IT-компаний и специалистов этой сферы.



Айтишники смогут предоставить сокращенный пакет документов и воспользоваться упрощённой процедурой получения визы, ибо в Польше для них уже подготовили предложения по работе.



В Литве еще пять лет назад открыли Вильнюсский технопарк и заявили о сфере IT как о приоритетной.



«Мы приглашаем граждан и компании из Беларуси в нашу страну. Рынок труда Литвы сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов, которая особенно сильно ощущается в сфере информационных технологий, поэтому мы приветствуем приезд специалистов из Беларуси, которые смогут заполнить эту нишу», — заявил министр экономики Литвы Римантас Синкявичюс.



Поэтому белорусские айтишники тоже смогут получить визу по упрощенным правилам и на полгода. Для этого даже создана специальная комиссия в Министерстве экономики, представители которой будут рассматривать исключительно заявки от белорусских специалистов IT.



«Незалежная» выбыла из этой гонки довольно быстро. Вначале Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина готова принять пять тысяч белорусских специалистов, которые получат работу и жилье. Но потом на Украине заявили о закрытии границ, причем закрыли их даже раньше анонсированной даты.



Так что на ринге остались Литва и Польша. Вопрос в том, нужны ли они белорусским айтишникам.