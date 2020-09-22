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Вначале высмеивали: в Европе дерутся за белорусских айтишников

Вначале высмеивали: в Европе дерутся за белорусских айтишников (3 фото)

Автор:
22 сентября 2020 09:03
Метки: айтишники   белоруссия   европа   
657
3
Вот все смеялись над заявлениями Лукашенко о развитии IT-сферы в Белоруссии, а теперь за белорусских специалистов драка во всей Восточной Европе и Прибалтике. Досмеялись, ребята европейцы.

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Метки: айтишники   белоруссия   европа   
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satra 2 дня назад
C одной стороны - одна из самых космополитичных профессий - можно работать где угодно и язык общий есть почти в любой зарубежной фирме.
С другой стороны, сейчас свалить из страны, которой ты вот сейчас, прямо сейчас нужен и которая столько тебе дала?
Пусть решает каждый сам для себя. И кто останется - молодцы. И кто уедет - молодец. Дело имхо не в политике, а личное.
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4k
Дмитрий Горчилин День назад
По опыту Украины могу отметить, что ИТ сообщество в значительной степени оба майдана поддержало. Уже во время первого майдана были совершенно неадекватные визги про вступление в ЕС после выборов Ющенко. Второй майдан прям накрыл, бесновались. Казалось бы, ну вот у тебя интересная работа, передовая техника, хорошая зарплата- чего тебе еще надо? Перчику бл захотелось! Майданы-батальоны, сладострастно смаковали новости об убийствах- а вчера еще внешне были относительно нормальными людьми.

Главный вывод- люди оказались не готовы принять на себя моральные последствия собственных усилий. От мобилизации разбегались как петухи по курятнику, в АТО пошли единицы. В стране фигня, работодателя ушатали- но то все не они, то "после" а не "вследствие".

Но главное даже ни это- за рубеж выехали единицы. При чем, из тех что я знал- наименее интересующиеся политикой. У политически озабоченных, как выяснилось, в плане переезда сложности. Квалификация недостаточна, языков не знают, дети-недвижимость. Да и как бы так помягче сказать.. Для работы за рубежом нужно иметь определенные документы, вроде успешно сданных LPIC или сертификационных экзаменов Microsoft.

На сегодня люди живут со своей сбывшейся мечтой, в социальных сетях никакой политики, постят котиков. ХЗ чего им не хватало.. Может им и правда мешал украинский Крым, мир в стране, благополучное экономическое состояние работодателя, более высокая зарплата нежели на текущий момент. Кто им тогда мешал постить котиков непонятно.
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Комментарий удален
−11
jo flo 2 дня назад
кремлеботы завидуют
вы нахер никому не нужны
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3k
Aleksandr Kovaljov 2 дня назад
Материал снова и снова подаётся так, буд-то бы это принимающие страны в жопе, а не РБ.
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Завидно? За пригожинских поварят никто драться не будет, такой балласт дегенератов никто у себя держать не станет.
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2k
Сергей Терехов 2 дня назад
вот подборочка в тему, но это все останавливается если под суд уходят исполнители и коммандиры с главкомами которые отдавали приказы.

https://dev.by/news/opros-relocate-september2020https://dev.by/news/opros-relocate-september2020

https://dev.by/news/programmist-nasilie-v-avtozakehttps://dev.by/news/programmist-nasilie-v-avtozake

https://dev.by/news/konopko-letterhttps://dev.by/news/konopko-letter

https://dev.by/news/aleinikov-diiacityhttps://dev.by/news/aleinikov-diiacity

https://dev.by/news/ceo-deepdee-podderzhit-silovikov-vmesto-mikadohttps://dev.by/news/ceo-deepdee-podderzhit-silovikov-vmesto-mikado

https://dev.by/news/jivebelarushttps://dev.by/news/jivebelarus

https://dev.by/news/mikita-mikado-help-stophttps://dev.by/news/mikita-mikado-help-stop

https://dev.by/news/sberbank-belarus-relocatehttps://dev.by/news/sberbank-belarus-relocate

https://dev.by/news/razoslali-neskolko-tysyach-e-meilov-astana-hub-tozhe-zovyot-belorusskih-aitishnikovhttps://dev.by/news/razoslali-neskolko-tysyach-e-meilov-astana-hub-tozhe-zovyot-belorusskih-aitishnikov

https://dev.by/news/dogovor-advokathttps://dev.by/news/dogovor-advokat

https://dev.by/news/appodeal-goodbyehttps://dev.by/news/appodeal-goodbye

https://dev.by/news/gurskii-relocatehttps://dev.by/news/gurskii-relocate

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https://dev.by/news/demium-startups-stop-minskhttps://dev.by/news/demium-startups-stop-minsk

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https://dev.by/news/eks-uchastnitsa-onesoil-poluchila-10-sutok-arestahttps://dev.by/news/eks-uchastnitsa-onesoil-poluchila-10-sutok-aresta

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https://dev.by/news/sisadmin-onthttps://dev.by/news/sisadmin-ont
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3k
Сергей 2 дня назад
Да все ожидаемо из Польши и Прибалтики их Ит спецы бегут где теплее. Поэтому у них острая нехватка спецов в этой сфере. Вот и решили под шумок набрать их себе. Правда проблема в том, что такой спец. как легализуется в ЕС, убежит дальше, таких ничего не держит.
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2k
Сергей Терехов Сергей 2 дня назад
немного путаете - клиенты приходят туда где есть много экспертизы и площадка зарекомендовала себя. Суть перемещения - не в перемещении бизнеса что бы деньги давал, а перехват экспертных навыков, которые смогут выстроить локальные площадки эквивалентные ПВТ.

В самом херовом случае ПВТ РБ откатывается на 10 лет назад и ни о каком росте в два раза в ближайшие 5 лет речи идти в принципе не может.

А всего то десяток человек включая глвкома показательно расстрелять и все спокойно продолжат работать, дружить и работать и с Россией, и со странами ЕС.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Какой повод для гордости!

Очередная утечка мозгов в результате обнуления
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50k
Серый ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Утечка мозга только у тебя произошла, ещё при рождении ) А потом вообще разум обнулился. Одни штампы, методички да язва с геморроем остались.
Такова судьба всех хохлолиберашьих прокладок.
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3k
Мих Сергей 2 дня назад
Вы явно не работаете в софтверной отрасли. Местные просто компании не имеют достаточно средств.
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10k
wilddewill ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Ворлд оф тэнкс, думается мне, и больше может платить.
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3k
Сергей ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Все как всегда. А теперь начнем считать траты на еду, проживание и другие услуги и 10$ тыс по мгновению превращаются в 100$. И окажется что покупательская способность зп в Белоруссии выше чем там куда зовут.
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3k
Сергей Мих 2 дня назад
Все завесит от покупательской способности зп которую предлагают. Например недавно разбирали среднею зп в России и Южной Корее. И оказалось что на среднею зп в России человек может себе позволить больше намного больше чем в Южной Кореи.
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70k
Броненосец Потелкам 2 дня назад
У меня на телефоне следующий пост - реклама Ворд оф Варшип.
Линейка Ворд оф танк.
Программисты - белорусы.
Насколько я слышал.
Выучила и " на ноги подняла" их именно Беларусь.
Интересно, хоть что- то от много миллиардных оборотов этих программ Беларусь видит ?
Это просто к вопросу о порядочности ....
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4k
Дмитрий Броненосец Потелкам 2 дня назад
IT сфера уже давно практически удваивала свои объему каждый год. Более 2 миллиардов только официального дохода шло в Беларусь, при этом всем известно что по серым схемам идут сопоставимые суммы (государство закрывало на это глаза). Практически все эти деньги поступали из-за рубежа и оставались в Беларуси (понятно что кто-то ездил на отдых, а кто-то покупал импортные товары, но все равно они шли в экономику). Причем для них не требовались никакие ресурсы типа нефти, газа или руды (только немного электричества). Программистам дали зеленую улицу.
Идея ПВТ принадлежала бывшему послу в США (насмотрелс яон на Силиконовую долину), он ее протолкнул в самом начале 2000х, и Лукашенко согласился (не отрицаю). Этот бывший посол отказался от карьеры в МИДе, он более 10 лет собственно и руководил ПВТ; Лукашенко снял его пару лет назад, заменив на преданного лично ему "комсомольца" (бывшего руководителя "лукомола" - БРСМ).
А теперь интересный момент. Фамилия у этого автора идеи и создателя ПВТ - Цепкало, и он был одним из 3х реальных кандидатов на прошедших выборах. Естественно, что Цепкало сначала не зарегистрировали, а потом даже попытались арестовать, забрать детей. Он сбежал - причем в Россию. Но и оттуда был вынужден позднее именно бежать - так как его могли арестовать в рамках союзного государства... И жена его тоже сбежала в Россию, а потом ее с трудом выпустили дальше (после многочасовых разборок на границе). Не очень понимаю - зачем России так настраивать против себя подобных людей...
Сейчас впервые IT сектор начал достаточно быстро сокращаться. У меня хороший друг принял в августе предложение о работе на Западе (ему лет 5 назад предложили, но до сих пор он не хотел, считая, что его уровень жизни в Беларуси будет куда выше).
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505
grihon Mike Snow 2 дня назад
Правильно, никто не хочет кормить людей, которые сами не работают, а потом ещё на митинги ходят. А потом ещё им пенсии, пособия, медицина, они все хотят нахаляву, а налоги должны другие платить.
Поэтому гнать маргиналов нужно, в трудовые лагеря.
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70k
Броненосец Потелкам Дмитрий 2 дня назад
спасибо за ответ
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3k
Сергей Mike Snow 2 дня назад
Да нет, все проще, американски акционеры потребовали.
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Mike Snow grihon День назад
то есть медики, работники культуры и т.д. у вас маргиналы? И то, что митинги в выходные вам не говорит о том, что люди на них ходят в свободное время?
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7k
krivsan 2 дня назад
вчера Лукашенко говорил об этом,забирают умы из страны и скажите вот мне ,плохое образование дают в Беларуси???,просто президенту надо удержать все это дело,я понимаю,что этот слой умов и так не плохо получает,но видимо их заинтересовать и больше дать ,чтоб не бегали
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3k
tamin 2 дня назад
То, что в белоруссии создан мощнейший кластер спецов например по внедрению и разворачиванию крупных мс систем знаю. Заказная раработка там не так развита
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Сергей Терехов tamin 2 дня назад
заказная разработка развита и поставлена на поток (IOT, системы принятия решений, низкоуровневая разработка драйверы/микроконтроллеры и т.д.). Или что вы имеете в виду под "заказная разработка" ?
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