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Либеральные СМИ помогают Западу «топить» Россию

Либеральные СМИ помогают Западу «топить» Россию (2 фото)

Автор:
19 сентября 2020 17:38
Метки: информационная война   лис   навальный   россия   
91
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Информационная война достигла своего апогея. Сегодня СМИ, прогнувшиеся под Запад, готовы выдать за правду все что угодно, лишь бы стабильно получать свои гонорары.

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Метки: информационная война   лис   навальный   россия   
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2k
Mimik 9 минут назад
Я тут бахнул и прочитал голосом Левитана. Такая же пафосная и бесполезная херня
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Frank Borman Полчаса назад
«Мы добиваемся не правды, а эффекта пропаганды!»
Десять правил Геббельса, которые работают и сейчас

Назначенный вскоре рейхсляйтером пропаганды, Геббельс сформулировал фундаментальные профессиональные постулаты, вот основные:

- «пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;
- овладение массами - единственная цель пропаганды;
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
- «Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум»
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды – интеллектуализм»;
- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;
- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;
- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;
- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.

Отсюда: https://www.znak.com/2014-10-29/desyat_pravil_gebbelsa_kotorye_rabotayut_i_seychashttps://www.znak.com/2014-10-29/desyat_pravil_gebbelsa_kotorye_rabotayut_i_seychas
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14k
Мойша Полчаса назад
А как же закон о фейках в СМИ?
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−132
Алексей Суздаленко 2 часа назад
больше всех Россию топит бункерныйвошьдь,
со своими анексиями, ихтамнетами, переписываниемконституции ....
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40k
zloykoyot Алексей Суздаленко Час назад
Тебе даже новые методички не высылают, болезный? Ну напиши ещё про полки бурятов до кучи.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Не читаю "либеральную прессу", но то, что простят и говорят наши кремлеботы, по моему, топит Россию ещё сильнее
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9k
Яромиръ ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
....а, тебе госдеботу и не надо читать либеральную прессу, ты сам в либеральном навозе по уши. Ты хоть за деньги дрищешь?
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