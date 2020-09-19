Либеральные СМИ помогают Западу «топить» Россию

Очевидно, что главный инструмент Запада в информационной войне против России – либеральные СМИ и НПО. Они стремятся заполонить повестку искаженной информацией, заместив ей правдивую. Тому пример недельный рейтинг антироссийских СМИ, за 7 дней умудрившихся настрочить сотни ложных сообщений, которые уже опровергли эксперты. По сути они просто сотрясают воздух, нагнетая тем самым недоверие к действующей власти страны.



Такие прозападные СМИ, как «Эхо Москвы» и «Дождь», формируют мнения, ориентации и представления многих россиян в интересах западных заказчиков. Это как раз к вопросу о тех, кто не относится к новостям критично. Самое обидное, что таки издания работают легально, поэтому на них практически нельзя воздействовать.



В любом случае, то, что сегодня происходит, необходимо пресечь. Вся эта информационно-культурная экспансия ведет к искажению нашей культуры и замещению ее культурой западного типа. Этим занимается, например, «Новая газета» – конвейер по распространению фейковых новостей. Сначала издание плясало под дудку кураторов из Нидерландов, затем его переманил беглый олигарх Михаил Ходорковский.



Главная миссия информационной войны – дестабилизировать ситуацию внутри России и организовать «оранжевую революцию». Эта война воздействует не только на жителей нашей страны: не менее агрессивные вбросы лживой информации происходят и на Западе. Это делается для того, чтобы повсеместно очернить образ России.



Либеральные СМИ в этой войне являются одним из движущих элементов, роль которых заключается в формировании мнений, ориентаций и представлений в интересах Запада.