Либеральные СМИ помогают Западу «топить» Россию

Информационная война достигла своего апогея. Сегодня СМИ, прогнувшиеся под Запад, готовы выдать за правду все что угодно, лишь бы стабильно получать свои гонорары.
Информационная война достигла своего апогея. Сегодня СМИ, прогнувшиеся под Запад, готовы выдать за правду все что угодно, лишь бы стабильно получать свои гонорары. Сейчас информационная повестка настолько перенасыщена, что копаться в ней захочет далеко не каждый, приняв за правду первое, что попадется на глаза. Именно этой слабостью и пользуются многочисленные либеральные СМИ, расползшиеся по миру подобно сорнякам.
Дошло уже до того, что западные кураторы в открытую зазывают к себе работников. Так, французское интернет-издание Le Huffington Post призывает сотрудничать и поддерживать российские либеральные СМИ, а также таких персонажей, как Навальный. Они смело заявляют, что должны и могут работать с этими людьми, чтобы обеспечить в России «рост менее путинских мировоззрений».
Еще один русофоб и провокатор – консультант по международным отношениям Игорь Лис – сказал, что отсутствие координации между демократическими странами на «красных линиях» позволяет Путину и Эрдогану пользоваться инструментами для манипулирования и политических сделок. В своих сообщениях Лис призывает ЕС противостоять России и поддерживать тех, кто транслирует альтернативные идеи и идеалы.
Дошло уже до того, что западные кураторы в открытую зазывают к себе работников. Так, французское интернет-издание Le Huffington Post призывает сотрудничать и поддерживать российские либеральные СМИ, а также таких персонажей, как Навальный. Они смело заявляют, что должны и могут работать с этими людьми, чтобы обеспечить в России «рост менее путинских мировоззрений».
Еще один русофоб и провокатор – консультант по международным отношениям Игорь Лис – сказал, что отсутствие координации между демократическими странами на «красных линиях» позволяет Путину и Эрдогану пользоваться инструментами для манипулирования и политических сделок. В своих сообщениях Лис призывает ЕС противостоять России и поддерживать тех, кто транслирует альтернативные идеи и идеалы.
Очевидно, что главный инструмент Запада в информационной войне против России – либеральные СМИ и НПО. Они стремятся заполонить повестку искаженной информацией, заместив ей правдивую. Тому пример недельный рейтинг антироссийских СМИ, за 7 дней умудрившихся настрочить сотни ложных сообщений, которые уже опровергли эксперты. По сути они просто сотрясают воздух, нагнетая тем самым недоверие к действующей власти страны.
Такие прозападные СМИ, как «Эхо Москвы» и «Дождь», формируют мнения, ориентации и представления многих россиян в интересах западных заказчиков. Это как раз к вопросу о тех, кто не относится к новостям критично. Самое обидное, что таки издания работают легально, поэтому на них практически нельзя воздействовать.
В любом случае, то, что сегодня происходит, необходимо пресечь. Вся эта информационно-культурная экспансия ведет к искажению нашей культуры и замещению ее культурой западного типа. Этим занимается, например, «Новая газета» – конвейер по распространению фейковых новостей. Сначала издание плясало под дудку кураторов из Нидерландов, затем его переманил беглый олигарх Михаил Ходорковский.
Главная миссия информационной войны – дестабилизировать ситуацию внутри России и организовать «оранжевую революцию». Эта война воздействует не только на жителей нашей страны: не менее агрессивные вбросы лживой информации происходят и на Западе. Это делается для того, чтобы повсеместно очернить образ России.
Либеральные СМИ в этой войне являются одним из движущих элементов, роль которых заключается в формировании мнений, ориентаций и представлений в интересах Запада.
Такие прозападные СМИ, как «Эхо Москвы» и «Дождь», формируют мнения, ориентации и представления многих россиян в интересах западных заказчиков. Это как раз к вопросу о тех, кто не относится к новостям критично. Самое обидное, что таки издания работают легально, поэтому на них практически нельзя воздействовать.
В любом случае, то, что сегодня происходит, необходимо пресечь. Вся эта информационно-культурная экспансия ведет к искажению нашей культуры и замещению ее культурой западного типа. Этим занимается, например, «Новая газета» – конвейер по распространению фейковых новостей. Сначала издание плясало под дудку кураторов из Нидерландов, затем его переманил беглый олигарх Михаил Ходорковский.
Главная миссия информационной войны – дестабилизировать ситуацию внутри России и организовать «оранжевую революцию». Эта война воздействует не только на жителей нашей страны: не менее агрессивные вбросы лживой информации происходят и на Западе. Это делается для того, чтобы повсеместно очернить образ России.
Либеральные СМИ в этой войне являются одним из движущих элементов, роль которых заключается в формировании мнений, ориентаций и представлений в интересах Запада.
Авторский пост
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Метки: информационная война лис навальный россия
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Десять правил Геббельса, которые работают и сейчас
Назначенный вскоре рейхсляйтером пропаганды, Геббельс сформулировал фундаментальные профессиональные постулаты, вот основные:
- «пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;
- овладение массами - единственная цель пропаганды;
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
- «Пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум»
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды – интеллектуализм»;
- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;
- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;
- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;
- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.
Отсюда: https://www.znak.com/2014-10-29/desyat_pravil_gebbelsa_kotorye_rabotayut_i_seychashttps://www.znak.com/2014-10-29/desyat_pravil_gebbelsa_kotorye_rabotayut_i_seychas
со своими анексиями, ихтамнетами, переписываниемконституции ....