Сторонники сами запутались, как отравили Навального

После того как навальнисты выкатили типа разрывающее шаблоны видео с бутылкой и «Новичком» из томской гостиницы, в неокрепших умах зародилась мысль: вот они, доказательства. Но стоило Соболь, не посоветовавшись с остальными, запостить твит, что отравить Навального могли не через бутылку, у адекватных людей возник вопрос: а навальнисты вообще договаривались, как будут врать?
Сейчас все стало максимально запутанно: отравительница Навального Маша Певчих, она все-таки «Новичка» ему на трусы насыпала или на горлышко бутылки мазала? Или девка уже в немецком спецборте затолкала Навальному «Новичка» прямо в горло? Вот честно, после поста Соболь вопросов стало больше, чем ответов.
Пока вероятным рассматривается такой вариант: Навального траванули в гостинице, а не в аэропорту. И раз бутылочку с «Новичком» доставила лично в руки немецким специалистам Маша Певчих, то она все еще остается главной подозреваемой.
Пока вероятным рассматривается такой вариант: Навального траванули в гостинице, а не в аэропорту. И раз бутылочку с «Новичком» доставила лично в руки немецким специалистам Маша Певчих, то она все еще остается главной подозреваемой.
Вопрос лишь в том, как ей удалось без последствий для своего здоровья и здоровья окружающих провернуть операцию с боевым веществом.
Но Певчих, кажется, очень умна, поскольку не оставила после себя ни единого следа. Официально она даже не регистрировалась в гостинице, не давала показания полиции, да и вообще о ней нет никакой информации в соцсетях. Просто шпионка какая-то.
Другое дело, почему «важную улику» показали только сейчас, если версия с отравленной бутылкой озвучивалась еще 4 сентября? Навальнисты правда думают, что народ схавает этот тупой видосик?
Может, Певчих сама мазала горлышко бутылки, а, может, ей помогли, но как вам версия, что никакого «Новичка» в гостинице не было. Навального могли отравить чем угодно, но чисто ради эффекта заговорили о «Новичке». Так ведь звучит более устрашающе, чем то, что блогер траванулся таблетками/наркотиками/антидепрессантами. Само вещество могли нанести на бутылку уже в Германии. Певчих их забрала и передала специалистам, которые теперь выстраивают вокруг этих несчастных бутылок свои теории.
Так у Певчих появилось алиби: дескать, она с Навальным была в поездке почти каждую минуту, они даже спали в одном номере - а это снимает с нее подозрения. Все-таки помощница его. Никто из сторонников даже не думает, что Маша могла травануть Лешу каким-то токсином (и, судя по вышедшему из комы Навальному, не таким опасным как «Новичок») а выдать это за отравление «Новичком», устроенное российскими властями. Очень удобно, я вам скажу.
И вот здесь возникает главный вопрос: Соболь своим твитом случайно не разоблачает Певчих?
Другое дело, почему «важную улику» показали только сейчас, если версия с отравленной бутылкой озвучивалась еще 4 сентября? Навальнисты правда думают, что народ схавает этот тупой видосик?
Может, Певчих сама мазала горлышко бутылки, а, может, ей помогли, но как вам версия, что никакого «Новичка» в гостинице не было. Навального могли отравить чем угодно, но чисто ради эффекта заговорили о «Новичке». Так ведь звучит более устрашающе, чем то, что блогер траванулся таблетками/наркотиками/антидепрессантами. Само вещество могли нанести на бутылку уже в Германии. Певчих их забрала и передала специалистам, которые теперь выстраивают вокруг этих несчастных бутылок свои теории.
Так у Певчих появилось алиби: дескать, она с Навальным была в поездке почти каждую минуту, они даже спали в одном номере - а это снимает с нее подозрения. Все-таки помощница его. Никто из сторонников даже не думает, что Маша могла травануть Лешу каким-то токсином (и, судя по вышедшему из комы Навальному, не таким опасным как «Новичок») а выдать это за отравление «Новичком», устроенное российскими властями. Очень удобно, я вам скажу.
И вот здесь возникает главный вопрос: Соболь своим твитом случайно не разоблачает Певчих?
Авторский пост
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Метки: навальный отравление певчих политика соболь
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Военная пропаганда эффективный инструмент борьбы, придуманный очень давно. Глупа пренебрегать им ведя войну. При СССР это понимали. Понимают ли сейчас?