Сторонники сами запутались, как отравили Навального

Но Певчих, кажется, очень умна, поскольку не оставила после себя ни единого следа. Официально она даже не регистрировалась в гостинице, не давала показания полиции, да и вообще о ней нет никакой информации в соцсетях. Просто шпионка какая-то.



Другое дело, почему «важную улику» показали только сейчас, если версия с отравленной бутылкой озвучивалась еще 4 сентября? Навальнисты правда думают, что народ схавает этот тупой видосик?



Может, Певчих сама мазала горлышко бутылки, а, может, ей помогли, но как вам версия, что никакого «Новичка» в гостинице не было. Навального могли отравить чем угодно, но чисто ради эффекта заговорили о «Новичке». Так ведь звучит более устрашающе, чем то, что блогер траванулся таблетками/наркотиками/антидепрессантами. Само вещество могли нанести на бутылку уже в Германии. Певчих их забрала и передала специалистам, которые теперь выстраивают вокруг этих несчастных бутылок свои теории.



Так у Певчих появилось алиби: дескать, она с Навальным была в поездке почти каждую минуту, они даже спали в одном номере - а это снимает с нее подозрения. Все-таки помощница его. Никто из сторонников даже не думает, что Маша могла травануть Лешу каким-то токсином (и, судя по вышедшему из комы Навальному, не таким опасным как «Новичок») а выдать это за отравление «Новичком», устроенное российскими властями. Очень удобно, я вам скажу.



И вот здесь возникает главный вопрос: Соболь своим твитом случайно не разоблачает Певчих?