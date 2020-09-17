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Сторонники сами запутались, как отравили Навального

Сторонники сами запутались, как отравили Навального (3 фото)

Автор:
17 сентября 2020 16:37
Метки: навальный   отравление   певчих   политика   соболь   
734
3
После того как навальнисты выкатили типа разрывающее шаблоны видео с бутылкой и «Новичком» из томской гостиницы, в неокрепших умах зародилась мысль: вот они, доказательства. Но стоило Соболь, не посоветовавшись с остальными, запостить твит, что отравить Навального могли не через бутылку, у адекватных людей возник вопрос: а навальнисты вообще договаривались, как будут врать?

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Метки: навальный   отравление   певчих   политика   соболь   
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10k
P.F. 2 дня назад
Млять, как вы уже заипали своим Сисяном.
Ну не достойно это гавно такого внимания к своей ничтожной персоне!
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12k
Алан 2 дня назад
А мне кажется, что анальный понял, что его грохнут на западе. Вот и решил вернутся в Россию
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31k
Антон 2 дня назад
Млять, верните уже железный занавес! Этот бред даже комментировать уже не хочется! Запад просто сошел с ума и даже не парится с логикой!
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2k
Hellgone 2 дня назад
Вообщем я понял как произошло.Пока все отвлеклись,певчих анального на бутылку посадила, пока спали рядом.
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27k
winergy2012 Hellgone 2 дня назад
По тексту затолкала.
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2k
Hellgone winergy2012 2 дня назад
И трусы потом на него надела.Прям представляется,глубоко за полночь,дикий ор из номера анального,и за ним громкий женский шепот "И только попробуй трусы снять раньше чем в самолет сядешь!"
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27k
winergy2012 Hellgone 2 дня назад
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1k
Ateroskleroz 2 дня назад
Вся история с навальным (и не только им) это в чистом виде военная пропаганда. Анализировать её нужно, наверное. Вот только бороться аргументами бесполезно. Увы. Скажите йозефу геббельсу году, скажем в 1941, что он необъективно подаёт информацию об СССР, например. Дескать есть нестыковки. Что в ответ получите? Правильно! Гомерический хохот.
Военная пропаганда эффективный инструмент борьбы, придуманный очень давно. Глупа пренебрегать им ведя войну. При СССР это понимали. Понимают ли сейчас?
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