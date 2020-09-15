О сложном простыми словами: насколько ядовит «Новичок»?

0,01 мг не разглядеть глазами. Капля воды – это около 10 мг. А представьте кол-во яда, которое в тысячу раз меньше капельки.



Если говорить о «Новичке», то его токсичность настолько высока, что его даже не обязательно добавлять в воду/еду. Попадание на кожу вызывает смерть в течение нескольких минут.



Почему «Новичок» так токсичен? Его делали в качестве альтернативы атомной бомбы, эдаким химоружием массового поражения. Враг погибал бы в считанные минуты. По словам создателя Леонида Ринка, этот яд тестировали на полигоне 700*700 км.



То есть, ликвидация человека таким ядом это то же самое, что сбросить на него ядерную бомбу. Неужели господин Навальный, Скрипали могли пережить такое? Сомневаюсь. А еще большие сомнения вызывает тот факт, что некто подсыпал Навальному половинку от пылинки 0,00001 г «Новичка». Левша в свое время блоху, конечно, подковал, но все это сказки Лескова были. В реальности такое невозможно.