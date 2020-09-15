О сложном простыми словами: насколько ядовит «Новичок»?

Количество цианистого калия размером с горошину убивает человека за несколько минут. Всего 0,1 грамма, и нет человека. А стакан цианида убивает 2000 человек. В нашем рассуждении о БОВ «Новичок» именно от цианида мы и будем «плясать».
Вот 0,1 г цианида, способного убить человека.
Но есть яды сильнее цианида в 100 раз. Одна чайная ложка – это почти 5000 смертельных доз. Речь идет о зарине. Возможно, вы слышали про атаку в токийском метро, которую устроила секта «Аум Синрикё». Зарина для отравления человека нужно 0,001 г на человека.
Правда, через некоторое время ученые разработали еще более токсичный нервно-паралитический яд VX. Его для отравления понадобится 0,0001 г.
Вот для наглядности схема, сколько чего нужно для убийства.
Правда, через некоторое время ученые разработали еще более токсичный нервно-паралитический яд VX. Его для отравления понадобится 0,0001 г.
Вот для наглядности схема, сколько чего нужно для убийства.
10 граммами VX вы сможете отравить 100-тысячный город.
Не забываем, что все это теория, и применять такие яды – смертельно опасно и вообще дурная идея. Мы рассматриваем эти примеры лишь для того, чтобы понять, что собой представляет нашумевшее боевое отравляющее вещество «Новичок» - средство Запада для дискредитации России.
VX недолго носил корону «самого токсичного вещества, созданного человеком». В СССР в секретных лабораториях разработали линейку ядов «Фолиант», самым токсичным из которых стал «Новичок» - тогда ему присвоили код А-232. Откуда появилось имя «Новичок», непонятно, на самом деле он относится к классу веществ «Фолиант» и входит в линейку А-232.
Вот сколько «Новичка» нужно для отравления человека. Около 0,00001 г.
Не забываем, что все это теория, и применять такие яды – смертельно опасно и вообще дурная идея. Мы рассматриваем эти примеры лишь для того, чтобы понять, что собой представляет нашумевшее боевое отравляющее вещество «Новичок» - средство Запада для дискредитации России.
VX недолго носил корону «самого токсичного вещества, созданного человеком». В СССР в секретных лабораториях разработали линейку ядов «Фолиант», самым токсичным из которых стал «Новичок» - тогда ему присвоили код А-232. Откуда появилось имя «Новичок», непонятно, на самом деле он относится к классу веществ «Фолиант» и входит в линейку А-232.
Вот сколько «Новичка» нужно для отравления человека. Около 0,00001 г.
0,01 мг не разглядеть глазами. Капля воды – это около 10 мг. А представьте кол-во яда, которое в тысячу раз меньше капельки.
Если говорить о «Новичке», то его токсичность настолько высока, что его даже не обязательно добавлять в воду/еду. Попадание на кожу вызывает смерть в течение нескольких минут.
Почему «Новичок» так токсичен? Его делали в качестве альтернативы атомной бомбы, эдаким химоружием массового поражения. Враг погибал бы в считанные минуты. По словам создателя Леонида Ринка, этот яд тестировали на полигоне 700*700 км.
То есть, ликвидация человека таким ядом это то же самое, что сбросить на него ядерную бомбу. Неужели господин Навальный, Скрипали могли пережить такое? Сомневаюсь. А еще большие сомнения вызывает тот факт, что некто подсыпал Навальному половинку от пылинки 0,00001 г «Новичка». Левша в свое время блоху, конечно, подковал, но все это сказки Лескова были. В реальности такое невозможно.
Если говорить о «Новичке», то его токсичность настолько высока, что его даже не обязательно добавлять в воду/еду. Попадание на кожу вызывает смерть в течение нескольких минут.
Почему «Новичок» так токсичен? Его делали в качестве альтернативы атомной бомбы, эдаким химоружием массового поражения. Враг погибал бы в считанные минуты. По словам создателя Леонида Ринка, этот яд тестировали на полигоне 700*700 км.
То есть, ликвидация человека таким ядом это то же самое, что сбросить на него ядерную бомбу. Неужели господин Навальный, Скрипали могли пережить такое? Сомневаюсь. А еще большие сомнения вызывает тот факт, что некто подсыпал Навальному половинку от пылинки 0,00001 г «Новичка». Левша в свое время блоху, конечно, подковал, но все это сказки Лескова были. В реальности такое невозможно.
Авторский пост
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Ой, ну неужели кому-то ещё не ясно, что на Западе никого не интересует здравый смысл? Вон Ирак с Кувейтом расхерачили вообще почти без повода, Иран нагнули - так повод хоть и надуманный но был. Нам оказали честь - не просто так наезжают, а как бы постарались сделать так что вроде как если особенно не придираться - повод есть.
На Китай наехать не получилось, помните на них намеренное распространение ковида по всему миру вешали. Теперь наша очередь. А всё почему - если экономики Китая и России не приопустить, то будет просто очевидно даже последнему тупому реднеку - что экономика Запада в глубокой и полной ЖО.
Гвозди бы делать из Лёхи.
Подбросили, лять )))