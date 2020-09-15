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О сложном простыми словами: насколько ядовит «Новичок»?

О сложном простыми словами: насколько ядовит «Новичок»? (4 фото)

Автор:
15 сентября 2020 14:41
Метки: Зарин   Новичок   навальный   цианид   яды   
1020
4
Количество цианистого калия размером с горошину убивает человека за несколько минут. Всего 0,1 грамма, и нет человека. А стакан цианида убивает 2000 человек. В нашем рассуждении о БОВ «Новичок» именно от цианида мы и будем «плясать».

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Метки: Зарин   Новичок   навальный   цианид   яды   
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25k
Игорь 4 дня назад
"Неужели господин Навальный, Скрипали могли пережить такое? Сомневаюсь. А еще большие сомнения вызывает тот факт, что некто подсыпал Навальному"
=======
Ой, ну неужели кому-то ещё не ясно, что на Западе никого не интересует здравый смысл? Вон Ирак с Кувейтом расхерачили вообще почти без повода, Иран нагнули - так повод хоть и надуманный но был. Нам оказали честь - не просто так наезжают, а как бы постарались сделать так что вроде как если особенно не придираться - повод есть.
На Китай наехать не получилось, помните на них намеренное распространение ковида по всему миру вешали. Теперь наша очередь. А всё почему - если экономики Китая и России не приопустить, то будет просто очевидно даже последнему тупому реднеку - что экономика Запада в глубокой и полной ЖО.
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Иван 2 дня назад
Это - теория, основаннная на данных "эксперта" Ринка, который невзирая на свои сегодняшние рассуждения, в 90-е годы продавал Новичок криминальным структурам для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ убийств, имитирующих смерть от сердечной недостаточности. В единственном документированном случае применения Новичка, который по мнению суда был продан преступникам Ринком, умерли два человека - банкир Кивелиди и его секретарша. Смерть не носила мгновенный характер: Кивелиди умер через 4 дня после впадения в кому. Поэтому доверия словам Ринка нет. Помимо всего прочего он чаще всего рассуждает о веществе А-232, в то время как имеются и другие - жидкие или твёрдые - разновидности, которые и используются при индивидуальных отравлениях. Если вещество не испаряется, оно не может убить никого, кто его не коснётся.
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1k
Павел Христенко 4 дня назад
А может быть,просто Лёха такой крепкий?
Гвозди бы делать из Лёхи.
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R_Scream Павел Христенко 3 дня назад
Делать бы гвозди, да все равно получатся куи.
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129
ятам 4 дня назад
очевидно одно зачем класть его много? в трупе то обнаружится поэтому идеально даже не убивать оставить калекой поэтому яда положили чуть менее чем условно смертельную.
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R_Scream ятам 3 дня назад
Прочитайте еще раз пост.
Подбросили, лять )))
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8k
Wolfsangel 4 дня назад
О сложном простыми словами: насколько ядовит «Новичок»?
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5k
Фельдъегерь 4 дня назад
а мне вообще не понятно, почему для отравления человека не использовать яды, которые полностью разлагаются метаболизмом человека, например Рицин, его можно получить в домашних условиях и он не определяется анализами после нескольких минут нахождения в теле человека?
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santyago Фельдъегерь 4 дня назад
счас тебе все объяснят, уже выехали, умник...
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215
Almax 4 дня назад
Говорят, тараканы переживут ядерную войну. К ним можно и скрипалей с навальными приписать. Очень устойчивые организмы.
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4k
RIZ deadening 4 дня назад
Есть только один ответ на это ! ОНИ-РЕПТИОЛИДЫ !!!!! И мы помним , что ему стало плохо когда в Томске запустили сеть 5G !!! Может китайцы нашли способ, как с ними бороться и америка начала компанию против сетей 5G !!!!
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32k
dima423 4 дня назад
вы фсе врееети...меркель же сказаааалаа!! шведы, французыыы...!!
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