Из пяти ключевых эпизодов Второй Мировой русские поучаствовали только в одном - History (США)

По версии автора международного телеканала западные союзники переломили ход войны и обеспечили разгром гитлеровской коалиции. Подробности – в обзоре ИА FederalCity.



Статья под заголовком "Как закончилась Вторая мировая война?" (писал Кристофер Кляйн) во всей полноте отражает современную трактовку западных историков и пропагандистов основных событий самой страшной войны в истории человечества.



В первую очередь, снижается роль СССР в победе над Германией, Японией и их сателлитами, на первый план выдвигаются действия США и Великобритании.



При этом авторам подобных измышлений приходится хорошенько постараться, дабы обойти все подводные камни темы Второй Мировой, потому что факты и цифры неопровержимо свидетельствуют – именно советский народ перемолол военную машину Третьего Рейха и милитаристской Японии.



В своем материале в History (США) господин Кляйн делит всю Вторую Мировую на пять ключевых эпизодов, решивших ее исход. Как и следовало ожидать, Советский Союз (Россия) представлен там по минимуму.