Из пяти ключевых эпизодов Второй Мировой русские поучаствовали только в одном - History (США)

Статья под заголовком "Как закончилась Вторая мировая война?" (писал Кристофер Кляйн) во всей полноте отражает современную трактовку западных историков и пропагандистов основных событий самой страшной войны в истории человечества.
По версии автора международного телеканала западные союзники переломили ход войны и обеспечили разгром гитлеровской коалиции. Подробности – в обзоре ИА FederalCity.
Статья под заголовком "Как закончилась Вторая мировая война?" (писал Кристофер Кляйн) во всей полноте отражает современную трактовку западных историков и пропагандистов основных событий самой страшной войны в истории человечества.
В первую очередь, снижается роль СССР в победе над Германией, Японией и их сателлитами, на первый план выдвигаются действия США и Великобритании.
При этом авторам подобных измышлений приходится хорошенько постараться, дабы обойти все подводные камни темы Второй Мировой, потому что факты и цифры неопровержимо свидетельствуют – именно советский народ перемолол военную машину Третьего Рейха и милитаристской Японии.
В своем материале в History (США) господин Кляйн делит всю Вторую Мировую на пять ключевых эпизодов, решивших ее исход. Как и следовало ожидать, Советский Союз (Россия) представлен там по минимуму.
Статья под заголовком "Как закончилась Вторая мировая война?" (писал Кристофер Кляйн) во всей полноте отражает современную трактовку западных историков и пропагандистов основных событий самой страшной войны в истории человечества.
В первую очередь, снижается роль СССР в победе над Германией, Японией и их сателлитами, на первый план выдвигаются действия США и Великобритании.
При этом авторам подобных измышлений приходится хорошенько постараться, дабы обойти все подводные камни темы Второй Мировой, потому что факты и цифры неопровержимо свидетельствуют – именно советский народ перемолол военную машину Третьего Рейха и милитаристской Японии.
В своем материале в History (США) господин Кляйн делит всю Вторую Мировую на пять ключевых эпизодов, решивших ее исход. Как и следовало ожидать, Советский Союз (Россия) представлен там по минимуму.
Эпизод I – война на два фронта
После того, как Красная Армия потрепала (?) гитлеровские войска под Сталинградом и перешла в наступление, западные союзники сначала захватили Сицилию и Юг Италии, тем самым лишив власти друга Гитлера диктатора Муссолини. В июне 1944 года союзники высадились в Нормандии, открыв против Германии второй фронт, и вскоре освободили Париж и Брюссель.
После того, как Красная Армия потрепала (?) гитлеровские войска под Сталинградом и перешла в наступление, западные союзники сначала захватили Сицилию и Юг Италии, тем самым лишив власти друга Гитлера диктатора Муссолини. В июне 1944 года союзники высадились в Нормандии, открыв против Германии второй фронт, и вскоре освободили Париж и Брюссель.
Эпизод II – битва при Арденнах
В декабре 1944 года Гитлер приказал нанести контрудар по наступающим войскам США и Великобритании в районе Арденн (стык между границами Бельгии и Люксембурга). Американцы героически оборонялись на этом участке Западного фронта полтора месяца, "в нечеловеческих условиях минусовой температуры" они выдержали натиск немцев и потеряли более 20 тысяч человек (самые большие потери США за одну операцию в ходе Второй Мировой). После поражения в Арденнах Германия была обречена, пишет History (США).
В декабре 1944 года Гитлер приказал нанести контрудар по наступающим войскам США и Великобритании в районе Арденн (стык между границами Бельгии и Люксембурга). Американцы героически оборонялись на этом участке Западного фронта полтора месяца, "в нечеловеческих условиях минусовой температуры" они выдержали натиск немцев и потеряли более 20 тысяч человек (самые большие потери США за одну операцию в ходе Второй Мировой). После поражения в Арденнах Германия была обречена, пишет History (США).
Эпизод III – капитуляция Германии
После ковровых бомбардировок, уничтоживших Дрезден и ряд других немецких городов, западные союзники форсировали Рейн и двинулись на Берлин. Поняв, что конец неизбежен, Гитлер застрелился в бункере Рейхсканцелярии. В Реймсе нацисты подписали капитуляцию, однако Сталин ее не признал и заставил подписать ее вторично.
После ковровых бомбардировок, уничтоживших Дрезден и ряд других немецких городов, западные союзники форсировали Рейн и двинулись на Берлин. Поняв, что конец неизбежен, Гитлер застрелился в бункере Рейхсканцелярии. В Реймсе нацисты подписали капитуляцию, однако Сталин ее не признал и заставил подписать ее вторично.
Эпизод IV – атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
History считает уничтожение более 150 тысяч мирных жителей японских городов одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции во Второй Мировой.
History считает уничтожение более 150 тысяч мирных жителей японских городов одним из главных факторов победы антигитлеровской коалиции во Второй Мировой.
Эпизод IV – вступлению в войну СССР и капитуляция Японии
После ядерных ударов и вторжения Красной Армии на территорию Маньчжурии и северо-востока Китая японский император Хирохито принял решение прекратить сопротивление. 2 сентября американский генерал Макрартур подписал Акт безоговорочной капитуляции на борту линкора "Миссури".
После ядерных ударов и вторжения Красной Армии на территорию Маньчжурии и северо-востока Китая японский император Хирохито принял решение прекратить сопротивление. 2 сентября американский генерал Макрартур подписал Акт безоговорочной капитуляции на борту линкора "Миссури".
Таким образом, если верить информации канала History, уничтожение Дрездена значило для разгрома Германии больше, чем взятие Будапешта и Кенигсберга, а зимняя операция в Арденнах напугала Гитлера до такой степени, что освобождение Польши и Чехословакии было для вермахта ничего не значащими оборонительными боями.
Самое неприятное в том, что правду о Второй Мировой не знают и знать не хотят – для них она слишком неудобна.
Самое неприятное в том, что правду о Второй Мировой не знают и знать не хотят – для них она слишком неудобна.
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Стирается память намеренно.
Это источник
history-точка-com/news/world-war-ii-end-events
Там указано 5 событий.
Эта единственная правда, которую автор указал.
Дальше начинает вранье.
Участие Советскго Союза упоминается в 4 из 5 событий, кроме атомной бомбардировки Японии.
США упоминается за время статьи 4 раза.
2 раза упоминаются операции Западнго Альянса (без Советского Союза)
9 раз упоминается общий альянс (включая Советский Союз)
Сам Советский Союз в статье упоминается 28 раз.
Я там понимаю что расчет на слабое знание английского, на то что никто не пойдет и не проверит о чем оригинал, ну и на волну - ай, какие америкосы плохие
Ты в статье увидел только то, что тебе очень хотелось увидеть?
Сам же сократил все упоминания о роли Советского Союза, и решил обложить History Channel?
Первый же абзац, самый первый говорит о важности роли Советского Союза.
Знаешь чем он заканчивается?
"8 вещей которые вам надо знать о Восточном Фронте."
Нажимаешь...
И там в два раза больше чем сама статья расписано о влияние Советского Союза во время второй мировой.
Ты это не увидел или специально умолчал, чтобы тут волну нагнать?
Каждое упоминание роли Советского Союза в этой статье имеет под-статью, где все подробно расписано, стоит только нажать.
Война с Японией - нажимаешь - статья Роль Советского Союза
Освобождение Европы - нажимаешь - статья о том как Советские войска освобождали концлагеря
И так далее...
Но ты же не можешь это здесь указать.
Нужно же придумать очередную обиду, Советскому Союзу мало внимания отвели.
Как же вы достали, только бы вслух бред нести
Общие потери при Сталинградской битве с обеих сторон, около 3 млн. и Перл-Харбор ~ 3 тыс.
Разница в тысячу раз Карл!!!
Нынешнее поколение уже плохо понимает, что такое Война и смерть родных. Имею ввиду зарубежную молодежь, все же наша знает чуть больше от старого поколения но и старики уже уходят.
Напомню, после войны 1812 года европейцы действительно "пере..лись" от казаков в Париже. Но оклемались за 50 лет, внушили сами себе что они "победители" и полезли опять. Никого ничему не учат войны. Проблемы ныне только в убойности средств ведения войн. Но лично я уже устал быть оптимистом и стал фаталистом. Бахнет... значит бахнет.
Тут еще книги от Алексея Доронина по этой теме попались. Понятно что фантастика, но мрачно то как...
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В Африке воевали не две дивизии, а танковая армия. Цель на тот момент была та же, что и под Сталинградом - нефть. Именно поэтому против англичан была выставлены отборные силы. Получи Германия нефть в Африке, или же, что ещё хуже, за Сталинградом (что лишало Союз нефти практически совсем), продолжительность войны, как и её исход могли быть и иными. К слову, Роммель англичан по Северной Африке знатно погонял, и только с приходом Штатов ситуация переменилась. А по территориальному вопросу - советую открыть карту и посмотреть, как далеко на восток дошла Германия. Окажется, что оккупирована была лишь незначительная часть России. Да и оккупированная часть Союза плюс-минус равнялась территории Европы, которую освободили союзники. Первая битва, выигранная Союзом самостоятельно (и то, благодаря Ленд.Лизу) - Курская Дуга. И всё-таки, как же так получилось (даже уже не принимаю во внимание беззонию сразу после войны), что Берлин поделился на две части, что из шестнадцати земель Германии ГДР занимала только две, что стран Варшавского Договора было лишь семь против сорока трех стран Европы?
Патриотизм - штука хорошая, вот только в идиотизм он переходить не должен.
что в школе еще историю не проходили? в ФРГ было 10 земель, в ГДР пять, шестнадцатая это Берлин.
состоящая из двух таковых дивизий и нескольких батальонов
"Именно поэтому против англичан была выставлены отборные силы"
ДВЕ,КАРЛ,ДВЕ ДИВИЗИИ из 214 и уничтожив их англичане выиграли сталинградскую битву???
Нет я еще пойму тех кто говорит что сталинградскую битву проиграл Гитлер,запретив отойти Паульсу и тогда бы немцы как собрались бы,как наддали бы
Впрочем что с идиотом спорить