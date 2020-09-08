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Из пяти ключевых эпизодов Второй Мировой русские поучаствовали только в одном - History (США)

Из пяти ключевых эпизодов Второй Мировой русские поучаствовали только в одном - History (США) (12 фото)

Автор:
08 сентября 2020 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Фальсификация истории   вторая мирова война   история CCCP   сша   
1995
12
Статья под заголовком "Как закончилась Вторая мировая война?" (писал Кристофер Кляйн) во всей полноте отражает современную трактовку западных историков и пропагандистов основных событий самой страшной войны в истории человечества.

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Метки: Фальсификация истории   вторая мирова война   история CCCP   сша   
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47  комментариев
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411
Gleb_Skameikin 2 дня назад
Кастрюли одобряют
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50
Monher День назад
Пиндосское, фашисткое государство.
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1k
Александр Едигаров День назад
К 3 мировой готовятся.
Стирается память намеренно.
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3k
cfhfwby День назад
Скажу крамольную мысль, но... мы принижаем роль американцев в победе над японцами, так же, как они нашу над немцами и так же мы преувеличиваем свой вклад в победу над Японией, как америкосы свой вклад в победу над немцами. Так что квиты.
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1k
Pblta4ok cfhfwby День назад
Нет
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1k
PROXOR81 cfhfwby День назад
Ересть говорите. Никто не принижал. Но открою Вам маленькую тайну. Сами американцы, основываясь на оперативной обстановке и числе противоборствующих сил, делали прогнозировали окончания войны с Японией в 1947 году. И при этом американцы понятия не имели как они будут уничтожать группировку в Маньжурии. Именно Рузвельт просил Сталина о вступлении в войну с Японией на Ялтинской конференции.
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44
Olufsen PROXOR81 24 часа назад
Автор статьи абсолютно переврал источник. То есть просто наврал с три короба и выложил это сюда.
Это источник
history-точка-com/news/world-war-ii-end-events
Там указано 5 событий.
Эта единственная правда, которую автор указал.
Дальше начинает вранье.
Участие Советскго Союза упоминается в 4 из 5 событий, кроме атомной бомбардировки Японии.
США упоминается за время статьи 4 раза.
2 раза упоминаются операции Западнго Альянса (без Советского Союза)
9 раз упоминается общий альянс (включая Советский Союз)
Сам Советский Союз в статье упоминается 28 раз.
Я там понимаю что расчет на слабое знание английского, на то что никто не пойдет и не проверит о чем оригинал, ну и на волну - ай, какие америкосы плохие
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44
Olufsen 2 дня назад
Как же вы достали анти-американские захлебатели слюны.
Ты в статье увидел только то, что тебе очень хотелось увидеть?
Сам же сократил все упоминания о роли Советского Союза, и решил обложить History Channel?
Первый же абзац, самый первый говорит о важности роли Советского Союза.
Знаешь чем он заканчивается?
"8 вещей которые вам надо знать о Восточном Фронте."
Нажимаешь...
И там в два раза больше чем сама статья расписано о влияние Советского Союза во время второй мировой.
Ты это не увидел или специально умолчал, чтобы тут волну нагнать?
Каждое упоминание роли Советского Союза в этой статье имеет под-статью, где все подробно расписано, стоит только нажать.
Война с Японией - нажимаешь - статья Роль Советского Союза
Освобождение Европы - нажимаешь - статья о том как Советские войска освобождали концлагеря
И так далее...
Но ты же не можешь это здесь указать.
Нужно же придумать очередную обиду, Советскому Союзу мало внимания отвели.
Как же вы достали, только бы вслух бред нести
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26k
a.fey 2 дня назад
А не фиг глупости читать и сюда тащить. Что, надо каждого недоумка читать. Тем более, поиск по имени историка никакого результата не дает. Так что, не стоит и на него время тратить.
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4k
Сергей 2 дня назад
Ну а чего? ФИО о многом говорит.потомок недострелянной гниды.тут другое!лож повторенная много раз может стать со временем истиной.вот это опасно.у нас вон такая же йухня в телевизоре,куча грамотных пропагандонов искажающих истину.то что выгодно действующей власти.
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3k
osip charugin Сергей 2 дня назад
Лож это неправильно, правильно клади.
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4k
Сергей osip charugin День назад
Уху.
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31k
Игорь 2 дня назад
Статья должна быть адресована в первую очередь западному, а не российскому читетелю (который в большинстве своёт и так это знает). Только вот беда, одерживать победы в информационной войне у нас пока плохо получается... К сожалению.
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6k
Олег 2 дня назад
Вот поэтому и нужно историю в школе преподавать досконально. Нужно проводить парад победы чтобы не случилось, донести до детей какого это и кто такие "союзнички"
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3k
Chuna 2 дня назад
Я долго ржал, когда сравнивали битвы при Сталинграде и Перл-Харборе.
Общие потери при Сталинградской битве с обеих сторон, около 3 млн. и Перл-Харбор ~ 3 тыс.
Разница в тысячу раз Карл!!!
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−151
Igorevich 2 дня назад
К сожалению, те кто это прочитал и так скорее всего это знали, или знают, некому рассказать об этом тем, для кого писалась статья.
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7k
Свои Пять Копеек 2 дня назад
Мрази , эти наглосаксы!
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7k
Killgrave 2 дня назад
Нет большей мерзости и смехотворности, чем нелепые попытки сша примазаться к Победе во второй мировой. В теории, если бы Германия в 1941м всеми силами вторглась в сша со стороны Мексики, то амеры бы были полностью разгромлены и захвачены менее чем за три месяца.
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6k
Олег Killgrave 2 дня назад
Проблема в том, что десять лет назад это было смешно, сейчас уже нет. Еще десяток лет и новые поколения будут свято в это верить. информационная война мать ее.
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8k
Алексей Олег 2 дня назад
Это точно.
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1k
Фёдор 2 дня назад
Из пяти ключевых эпизодов Второй Мировой русские поучаствовали только в одном - History (США)Посмотреть
Из пяти ключевых эпизодов Второй Мировой русские поучаствовали только в одном - History (США)
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74
Dimi 2 дня назад
Этого мудака Кляйна, постоянно крутят на немецких каналах. Мразь еще та. Особенно как он Курскую Дугу освещал... Соловьёв отдыхает.
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28k
Юр21 2 дня назад
Абсолютно похрену на их фантазии. Голливуд столько лет сочинял подвиги что в конце концов запад поверил в собственный героизм и величие, что делать если нет настоящих героев, приходится обходится придуманными. Главное что они чётко осознают что при реальном столкновении с нами им будут нанесены совершенно "неприемлемые потери".
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14k
Alex Юр21 2 дня назад
Юр, проблема именно в высказывании Геббельса "ложь сказанная тысячу раз становится правдой".
Нынешнее поколение уже плохо понимает, что такое Война и смерть родных. Имею ввиду зарубежную молодежь, все же наша знает чуть больше от старого поколения но и старики уже уходят.
Напомню, после войны 1812 года европейцы действительно "пере..лись" от казаков в Париже. Но оклемались за 50 лет, внушили сами себе что они "победители" и полезли опять. Никого ничему не учат войны. Проблемы ныне только в убойности средств ведения войн. Но лично я уже устал быть оптимистом и стал фаталистом. Бахнет... значит бахнет.
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8k
Алексей Alex 2 дня назад
А бахнуть может. Современные политики становятся все менее вменяемы (имеею ввиду западных друзей) и как мне кажется через некоторое время совсем перестанут адекватно оценивать риски. И могут попробовать. И будет плохо...
Тут еще книги от Алексея Доронина по этой теме попались. Понятно что фантастика, но мрачно то как...
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1k
Роман Бумеров 2 дня назад
Не стоит расстраиваться. Убогим нечем гордиться, поэтому они и пишут историю под себя. А сейчас им черные все перепишут....
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3k
Еркен 2 дня назад
Ладно, пусть они там хоть всю свою память перетирают, главное ведь чтобы наши потомки не забывали, а уже выросло поколение не знающих о той войне. По некоторым комментариям это заметно.
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2k
soar Еркен 2 дня назад
Если молодое поколение вместо "Они сражались за Родину" будет смотреть и воспитываться на фильмах типа "Спасти рядового Райена", то деградация неизбежна.
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17k
turyst 2 дня назад
Пусть лучше этот К.Кляйн, идёт трусы шить, как его тезка.
Пусть лучше этот К.Кляйн, идёт трусы шить, как его тезка.
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−639
Dmitry Kurtov 2 дня назад
! 19k Бонивур Dmitry Kurtov 3 минуты назад весьма незначительную это сколько? 5 процентов ? Сталинградскую битву для Союза выиграли именно США и Великобритания в Африке лучше сразу убейся об стену после Урана у немцев перестало существовать 20 дивизий,в африке только 2 воевали Короче, похоже ты историю второй мировой между строк читал
--------------------------------
В Африке воевали не две дивизии, а танковая армия. Цель на тот момент была та же, что и под Сталинградом - нефть. Именно поэтому против англичан была выставлены отборные силы. Получи Германия нефть в Африке, или же, что ещё хуже, за Сталинградом (что лишало Союз нефти практически совсем), продолжительность войны, как и её исход могли быть и иными. К слову, Роммель англичан по Северной Африке знатно погонял, и только с приходом Штатов ситуация переменилась. А по территориальному вопросу - советую открыть карту и посмотреть, как далеко на восток дошла Германия. Окажется, что оккупирована была лишь незначительная часть России. Да и оккупированная часть Союза плюс-минус равнялась территории Европы, которую освободили союзники. Первая битва, выигранная Союзом самостоятельно (и то, благодаря Ленд.Лизу) - Курская Дуга. И всё-таки, как же так получилось (даже уже не принимаю во внимание беззонию сразу после войны), что Берлин поделился на две части, что из шестнадцати земель Германии ГДР занимала только две, что стран Варшавского Договора было лишь семь против сорока трех стран Европы?
Патриотизм - штука хорошая, вот только в идиотизм он переходить не должен.
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2k
Лока Сафонов Автор поста Dmitry Kurtov 2 дня назад
к сожалению дебилов подобных тебе не мало.ответь на один только вопрос-сколько стран претендовала на раздел германии на свои зоны влияния?
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158
old_dim Dmitry Kurtov 2 дня назад
"что из шестнадцати земель Германии ГДР занимала только две"
что в школе еще историю не проходили? в ФРГ было 10 земель, в ГДР пять, шестнадцатая это Берлин.
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19k
Бонивур Dmitry Kurtov День назад
"В Африке воевали не две дивизии, а танковая армия"

состоящая из двух таковых дивизий и нескольких батальонов
"Именно поэтому против англичан была выставлены отборные силы"
ДВЕ,КАРЛ,ДВЕ ДИВИЗИИ из 214 и уничтожив их англичане выиграли сталинградскую битву???

Нет я еще пойму тех кто говорит что сталинградскую битву проиграл Гитлер,запретив отойти Паульсу и тогда бы немцы как собрались бы,как наддали бы


Впрочем что с идиотом спорить
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48k
Андрей 2 дня назад
"По версии советских и российских военных историков", в пяти основных этапах Второй Мировой войны Америка принимала участие только в одном эпизоде: бомбардировка мирного населения в Хиросиме, Нагасаки и сравнимое по численности жертв с ними - сожжение Токио вместе с жителями.
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