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Чем закончилась история с расчленением журналиста

Чем закончилась история с расчленением журналиста (2 фото)

Автор:
08 сентября 2020 00:21
Метки: журналисты   саудовская аравия   факты   
1278
2

Вы наверное помните, как в 2018 году журналист Washington Post Джамаль Хашукджи зашел в посольство Саудовской Аравии в Турции, где его убили, расчленили и растворили в кислоте. При этом напомню, что убийство гражданина США произошло на территории страны НАТО.

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Метки: журналисты   саудовская аравия   факты   
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17  комментариев
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31k
kalinser 3 дня назад
Как интересно!
Т.е. расчленили журналиста,и тишина...
Ни возмущения "мировой общественности",ни санкций...
А вот перепивший водки Алеша Овальный,стал предметом истерии и судя по всему,фрицы прогнутся под пиндосами и объявят санкции Северному потоку...
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15k
Robin Hood 2 дня назад
Одним словом ...
Ссылка coub.com
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15k
тов.Suhov 2 дня назад
Чем закончилась история с расчленением журналиста
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Это другое, понимать надо!
Этот сраный журналист Хашогги очень сильно докучал саудовской монархии - разнюхивал все, раскапывал, проводил свои сраные расследования. Вот саудовские королевские паханы и решили избавиться от него. Лесов в Турции нет, так что саудовские братки решили не закапывать его в лесополосе, а применить классический бандитский способ утилизации жмурика. С.Аравия - самая верная американская колония на Ближнем Востоке, так что ничего ей не будет. Нефть то нужна.
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8k
Bill 3 дня назад
Зря вы Путину эту идейку про растворение в кислоте подкинули. Некоторые "либералы" теперь плохо спать будут.
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742
Леонид Bill 2 дня назад
А вот не надо.У нас же "демократия" в стране. Для оппозиции на выбор и так множество вариантов припасено.
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10k
Corvus Corax 3 дня назад
"Джамаль Хашукджи зашел в посольство Саудовской Аравии в Турции, где его убили, расчленили и растворили в кислоте. При этом напомню, что убийство гражданина США произошло на территории страны НАТО"

1. Он не был гражданином США.
2. Убийство произошло на территории Саудовской Аравии. Посольство - территория своей страны.
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6k
Джонатан Свифт 3 дня назад
Собственно на эту тему еще Крылов все сказал, что можно было, в своей басне "Волк и ягненок". Так было всегда, и скорее всего так будет.
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11k
U55R 3 дня назад
Просто если против саудитов Запад введёт санкции, то Западу тут же прилетит максимально жёсткая ответка. А от российского руководства "ответка Западу" прилететь может только своим гражданам в виде "бомбардировок Воронежа" и увеличения НДС. Просто у саудитов есть национальные интересы, а у России нет, так как национальности нет государствообразующей. Поэтому у нас есть только только финансовые интересы определённых групп, которые ну никак не тянут на национальные. Так, мелкособственнические шкурные интересы небольшой кучки миллионеров-упырей.
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469
Злодей U55R 3 дня назад
Западу прилетит ответка? Вы щас пошутили? Все деньги саудитов хранятся в штатах. Вообще все. Если саудиты дёрнутся,то завтра же пендосы понесут туда демократию. И не будет саудитов уже через год. И всё их американское оружие превратится в пустышку,которая ни стрельнуть ни взлететь не сможет.
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9k
Dihydrogen Monoxide 3 дня назад
Тут другое! Тут понимать надо!
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23k
parallax 3 дня назад
Причём здесь причастность государства к преступлению налицо, что нельзя сказать о деле Навального.
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4k
Дмитрий 3 дня назад
"убийство гражданина США произошло на территории страны НАТО" - он не был гражданином США. Его невеста заявляла что он лишь начал подавать на американское гражданство, но американские власти никогда об этом не заявляли, так что скорее всего даже и не начал. Он был лишь корреспондентом американской газеты.

"Суд отменил назначенную в декабре 2019 года смертную казнь для пятерых человек, вместо этого приговорив каждого из них к 20 годам лишения свободы." На самом деле семья журналиста "простила" убийц, и по исламским законам (именно они там работают) им заменили смерть заключением.

А так - понятно что в большой политике мелочами типа жизнь одного человека можно или пренебрегать (если это выгодно), или же из мухи делать слона... Так было, есть и будет. И, кстати, кто проверит - на самом ли деле приговоренные где-то сидят в абсолютно закрытой Саудовской Аравии (я в этом крайне сомневаюсь)? Хотя на публике им появляться не стоит...
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