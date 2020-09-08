Чем закончилась история с расчленением журналиста

Вы наверное помните, как в 2018 году журналист Washington Post Джамаль Хашукджи зашел в посольство Саудовской Аравии в Турции, где его убили, расчленили и растворили в кислоте. При этом напомню, что убийство гражданина США произошло на территории страны НАТО.
Учитывая, что после пока еще не подтвержденной версии об отравлении Навального (которого уже вывели из комы) собирался Совет НАТО и все мировые лидеры "на низком старте", чтобы назначить России очередные санкции, давайте узнаем, чем де закончилась эта ужасная история с американским журналистом...
В Саудовской Аравии огласили окончательный приговор по делу об убийстве колумниста Washington Post Джамаля Хашукджи, который критиковал политику своей страны.
Суд отменил назначенную в декабре 2019 года смертную казнь для пятерых человек, вместо этого приговорив каждого из них к 20 годам лишения свободы. Другие два фигуранта получили по семь лет, ещё один — десять. Их имена официально не разглашаются, но, по данным СМИ, среди них — бывший замглавы начальника разведки, бывший королевский советник и другие военные.
Эксперт ООН по правам человека Агнес Калламар назвала процесс «ни разу не справедливым и не прозрачным», а приговор — «пародией на правосудие». Она отметила, что «высокие чиновники», по её мнению, организовавшие убийство, остались на свободе «практически нетронутыми расследованием и судом».
При этом никаких санкций или осуждений Саудовская Аравия не получила. Ей было достаточно заказать крупную партию вооружений в США и вопрос с "расчлененкой" посчитали законченным.
Реакция сети:
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Т.е. расчленили журналиста,и тишина...
Ни возмущения "мировой общественности",ни санкций...
А вот перепивший водки Алеша Овальный,стал предметом истерии и судя по всему,фрицы прогнутся под пиндосами и объявят санкции Северному потоку...
Этот сраный журналист Хашогги очень сильно докучал саудовской монархии - разнюхивал все, раскапывал, проводил свои сраные расследования. Вот саудовские королевские паханы и решили избавиться от него. Лесов в Турции нет, так что саудовские братки решили не закапывать его в лесополосе, а применить классический бандитский способ утилизации жмурика. С.Аравия - самая верная американская колония на Ближнем Востоке, так что ничего ей не будет. Нефть то нужна.
1. Он не был гражданином США.
2. Убийство произошло на территории Саудовской Аравии. Посольство - территория своей страны.
"Суд отменил назначенную в декабре 2019 года смертную казнь для пятерых человек, вместо этого приговорив каждого из них к 20 годам лишения свободы." На самом деле семья журналиста "простила" убийц, и по исламским законам (именно они там работают) им заменили смерть заключением.
А так - понятно что в большой политике мелочами типа жизнь одного человека можно или пренебрегать (если это выгодно), или же из мухи делать слона... Так было, есть и будет. И, кстати, кто проверит - на самом ли деле приговоренные где-то сидят в абсолютно закрытой Саудовской Аравии (я в этом крайне сомневаюсь)? Хотя на публике им появляться не стоит...