Чем закончилась история с расчленением журналиста

Учитывая, что после пока еще не подтвержденной версии об отравлении Навального (которого уже вывели из комы) собирался Совет НАТО и все мировые лидеры "на низком старте", чтобы назначить России очередные санкции, давайте узнаем, чем де закончилась эта ужасная история с американским журналистом...



В Саудовской Аравии огласили окончательный приговор по делу об убийстве колумниста Washington Post Джамаля Хашукджи, который критиковал политику своей страны.



Суд отменил назначенную в декабре 2019 года смертную казнь для пятерых человек, вместо этого приговорив каждого из них к 20 годам лишения свободы. Другие два фигуранта получили по семь лет, ещё один — десять. Их имена официально не разглашаются, но, по данным СМИ, среди них — бывший замглавы начальника разведки, бывший королевский советник и другие военные.



Эксперт ООН по правам человека Агнес Калламар назвала процесс «ни разу не справедливым и не прозрачным», а приговор — «пародией на правосудие». Она отметила, что «высокие чиновники», по её мнению, организовавшие убийство, остались на свободе «практически нетронутыми расследованием и судом».



При этом никаких санкций или осуждений Саудовская Аравия не получила. Ей было достаточно заказать крупную партию вооружений в США и вопрос с "расчлененкой" посчитали законченным.



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