Удар Батьки им не выдержать: Прибалтика под угрозой из-за ссоры с Лукашенко

Прибалтийские политики одними из первых раскритиковали результаты белорусских выборов и первыми завели разговор о санкциях против Белоруссии.
Ну и пригрели у себя оппозиционершу Светлану Тихановскую. В очередной раз поставили выслугу перед Западом выше национальных интересов. Теперь же расхлебывать эту кашу придется простым литовцам.
Белоруссия не имеет выхода к морю, поэтому вынуждена сотрудничать с другими странами по транспортировке товаров через порты. Через один только порт Клайпеды прошло более 14 млн тонн белорусских грузов. Это, к слову, треть общего грузопотока.
Подумали ли об этом высокопоставленные политики Литвы? Нет! Президент страны Гитанас Науседа первым высказал Белоруссии «фи», встретился с Тихановской и начал выставлять себя опытным демократом.
Между тем Белоруссия перестанет сотрудничать с Литвой по транзиту грузов — это лишь вопрос времени. Тогда Клайпедский порт потеряет огромную выручку, государство — налоги, а каждый третий житель Клайпеды — работу.
«Государственный бюджет недополучит как минимум 30% налогов от грузопотоков. Например, для литовской железной дороги белорусские калийные удобрения — это сегодня основной груз», — заявил бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов.
По словам депутата горсовета Вильнюса Ромуальды Пошевецкой, потери понесут не только порты, но и железные дороги, судовые агенты, строительные компании и многие другие.
«Лишившись белорусских грузов, Литва, безусловно, понесет убытки, и ударит это не только по Клайпеде. Литовские железные дороги, перевозчики, экспедиторы, судовые агенты, ремонтники, поставщики судового инвентаря, сектор автомобильного транспорта, строительные компании по поставке терминального оборудования — все получают доход от белорусских грузовых перевозок», — рассказала она.
Примечательно, что латвийским политикам не давал покоя успех соседей и они пытались переманить белорусов к себе. Лукашенко даже собирался посетить Ригу, но коронавирус помешал этим планам, а позже и поведение латвийских властей после выборов в Белоруссии.
Как и всегда, рядом осталась только Россия. Впрочем, в минусе от такого сотрудничества останется только Прибалтика. Тем более соответствующий план между Россией и Белоруссией был разработан еще в 2012 году, но тогда всё сорвалось, а теперь, наоборот, ситуация благоволит.
Ну, а прибалтам пора ставить национальные интересы выше прислуживания западным «партнерам», ведь эти деятели им ничем не помогут. А антироссийская политика не способствует хорошему сотрудничеству с Москвой. Очень сильно рискуют прибалтийские республики.
Белоруссия не имеет выхода к морю, поэтому вынуждена сотрудничать с другими странами по транспортировке товаров через порты. Через один только порт Клайпеды прошло более 14 млн тонн белорусских грузов. Это, к слову, треть общего грузопотока.
Подумали ли об этом высокопоставленные политики Литвы? Нет! Президент страны Гитанас Науседа первым высказал Белоруссии «фи», встретился с Тихановской и начал выставлять себя опытным демократом.
Между тем Белоруссия перестанет сотрудничать с Литвой по транзиту грузов — это лишь вопрос времени. Тогда Клайпедский порт потеряет огромную выручку, государство — налоги, а каждый третий житель Клайпеды — работу.
«Государственный бюджет недополучит как минимум 30% налогов от грузопотоков. Например, для литовской железной дороги белорусские калийные удобрения — это сегодня основной груз», — заявил бывший депутат горсобрания Клайпеды Вячеслав Титов.
По словам депутата горсовета Вильнюса Ромуальды Пошевецкой, потери понесут не только порты, но и железные дороги, судовые агенты, строительные компании и многие другие.
«Лишившись белорусских грузов, Литва, безусловно, понесет убытки, и ударит это не только по Клайпеде. Литовские железные дороги, перевозчики, экспедиторы, судовые агенты, ремонтники, поставщики судового инвентаря, сектор автомобильного транспорта, строительные компании по поставке терминального оборудования — все получают доход от белорусских грузовых перевозок», — рассказала она.
Примечательно, что латвийским политикам не давал покоя успех соседей и они пытались переманить белорусов к себе. Лукашенко даже собирался посетить Ригу, но коронавирус помешал этим планам, а позже и поведение латвийских властей после выборов в Белоруссии.
Как и всегда, рядом осталась только Россия. Впрочем, в минусе от такого сотрудничества останется только Прибалтика. Тем более соответствующий план между Россией и Белоруссией был разработан еще в 2012 году, но тогда всё сорвалось, а теперь, наоборот, ситуация благоволит.
Ну, а прибалтам пора ставить национальные интересы выше прислуживания западным «партнерам», ведь эти деятели им ничем не помогут. А антироссийская политика не способствует хорошему сотрудничеству с Москвой. Очень сильно рискуют прибалтийские республики.
Авторский пост
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Метки: белоруссия кризис прибалтика
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Впрочем, если действительно возникнет необходимость переваливать грузы Белоруссии через порты России - придется навалится всем, и городу и сателлитам так как Усть-Луга не справиться однозначно и грузопотоки придется распихивать по любому порту. Но надеюсь, подобные решения не примут "с бухты барахты" руководствуясь только политическими лозунгами.
Дело в том, что если грузопоток пойдет, то для его абсорбации портами действительно может возникнуть некий головняк. Но вот сдается мне, что ради такого проекта построят еще пару тройку причальных сооружений с соответствующей инфраструктурой.
Это как никак и самим надо, ибо это рабочие места, текущие заработки с потока, да и просто престиж страны.
з.ы. да и построят довольно быстро - если на то будет желание.
Оптимальный вариант - наращивать грузопоток постепенно и с этих денег расширять порт. НО у нас все как обычно "надо еще вчера".
А подумали ли высокопоставленные политики Беларуси, что Клайпеда это порт ЕС, в который вложены миллиарды евро Европы! Что Ес может в наказание прикрыть весь экспорт Батьки. И что через российскую Усть-Лугу, он сможет торговать максимум с Шанхаем?