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Удар Батьки им не выдержать: Прибалтика под угрозой из-за ссоры с Лукашенко

Удар Батьки им не выдержать: Прибалтика под угрозой из-за ссоры с Лукашенко (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 08:35
Метки: белоруссия   кризис   прибалтика   
1798
3
Прибалтийские политики одними из первых раскритиковали результаты белорусских выборов и первыми завели разговор о санкциях против Белоруссии.

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Метки: белоруссия   кризис   прибалтика   
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8k
MihailoSerbiya 4 дня назад
Matematika u pribaltov slomalas ...
Zabili poslovicu: " Kto drugomu yamu kopaet sam v ee popadyot "
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−77
SIG Sauer 3 дня назад
То есть, по мнению автора, прибалтика экономически стопроцентно зависима от Белоруссии? И без Белоруссии прибалтике хана...А Белоруссии без прибалтики, хоть бы что..Интересно, интересно...
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1k
Pioner76 3 дня назад
Наш литовский президент клоун и идиот. Не даром похож на персонаж из фильма Beavis and Butthead.
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704
Go Pioner76 3 дня назад
Похож чертила!

Похож чертила!
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1k
Яков Pioner76 3 дня назад
Он не идиот, он бабло в карманы укладывает. Просто тварь продажная.
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2k
Frank Borman 3 дня назад
- А нас то за шо?
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3k
Горожанин 3 дня назад
Проибалтика
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17k
BillyBonzz 4 дня назад
ну так Мишустин же не только поинтересоваться здоровьем Батьки прилетал, а наверняка сказал " Сворачивай весь жтот блудняк с прибалтийскими портами, будешь через нас таскать свои креветки, не ссы, мы про них давно в курсе"
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274
Данное родителями при рождении Alex 3 дня назад
Ну не усть-лугой единой живет Питер! Тут портов много, в частности на Ваське испокон веков удобрения грузили. Да и насыпняки и в Усть-Луге и в Высоцке (вообще он угольный, но и насыпняк был) есть. Так что при желании осилят. Тем более запас по наращиванию грузопотока присутсвует.
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14k
Alex Данное родителями при рождении 3 дня назад
Гы. Как говаривала одна моя знакомая о смешных ситуациях - "я валяюсь". Каждый час на Ваську загонять товарняк в сотню вагонов помимо их обычного трафика - это перебор. Да и вообще Петербург, как транспортный узел захлебнется таким грузопотоком возникшим разом (не постепенно увеличивающийся). Усть-Луга, увы, не просто ближайший (к Белоруссии) крупный порт но и возможность пустить грузы по ж/д дороге в обход перегруженных транспортных узлов да еще по минимально протяженному маршруту. Так что, альтернативы Усть-Луге нет. Точнее, все что есть вызывает проблемы либо с дорогой либо с пропускной способностью либо с недовольным населением.
Впрочем, если действительно возникнет необходимость переваливать грузы Белоруссии через порты России - придется навалится всем, и городу и сателлитам так как Усть-Луга не справиться однозначно и грузопотоки придется распихивать по любому порту. Но надеюсь, подобные решения не примут "с бухты барахты" руководствуясь только политическими лозунгами.
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4k
Дмитрий Alex 3 дня назад
Очень все по делу. Особенно "А если Лукашенко (или приемнику) очередная возжа под хвост попадет и он грузопоток опять кому-либо перенаправит?" Ведь очевидно что Лукашенко гарантированно НЕ будет помнить о каких-либо услугах, ему оказанных несколько месяцев назад - если ему не будет вдруг это казаться выгодным, он ведь очень захочет с Европой отношения улучшить. Но на самом деле крайне сомневаюсь что он еще долго пробудет президентом (просто глядя еще и на экономику на фоне вируса и незатихающих протестов)...
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274
Данное родителями при рождении Alex 2 дня назад
ну собственно могу начать примерно такими же репликами.
Дело в том, что если грузопоток пойдет, то для его абсорбации портами действительно может возникнуть некий головняк. Но вот сдается мне, что ради такого проекта построят еще пару тройку причальных сооружений с соответствующей инфраструктурой.
Это как никак и самим надо, ибо это рабочие места, текущие заработки с потока, да и просто престиж страны.
з.ы. да и построят довольно быстро - если на то будет желание.
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14k
Alex Данное родителями при рождении 2 дня назад
Построят, конечно. А потом Белоруссия "передумает" и будут опять одни расходы.
Оптимальный вариант - наращивать грузопоток постепенно и с этих денег расширять порт. НО у нас все как обычно "надо еще вчера".
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3k
GelmuT_nec 4 дня назад
"o mums už ką?" Это по-литовски "а нас за что?"
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−701
Сергей Микула 4 дня назад
Подумали ли об этом высокопоставленные политики Литвы?

А подумали ли высокопоставленные политики Беларуси, что Клайпеда это порт ЕС, в который вложены миллиарды евро Европы! Что Ес может в наказание прикрыть весь экспорт Батьки. И что через российскую Усть-Лугу, он сможет торговать максимум с Шанхаем?
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8k
Касьян Пуздой Сергей Микула 3 дня назад
от белорусских калийных удобрений европа отказаться не может априори. это как с российским газом, которого санкции никогда не касаются.
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12k
Юрий Сергей Микула 3 дня назад
Клайпеда- единственный порт в ЕС? И когда ЕС миллиарды туда вкладывал?
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5k
Михалыч Сергей Микула 3 дня назад
Какил, какие миллиарды ЕС вкладывала? Ты свои влажные мечты "ЕС придёт порядок наведёт" забудь. Как житель ЕС тебе заявляю.
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31k
Антон 4 дня назад
Проееебалты, что с них взять.
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7k
krivsan 4 дня назад
я бы вообще всем этим фурам,грузовикам,"чухонским"которые едут через Р.Б."жэстачайшый" контроль,и в день пропускать по чайной ложке,пускай очереди будут до Вильнюса
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