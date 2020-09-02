Что с Навальным или 1001 версия случившегося

Во-первых, некоторые до сих пор сомневаются в том, что это было умышленное отравление. Звучало предположение, что у Алеши просто случился передоз коктейлем из антидепрессантов и алкоголя.



Во-вторых, если все же прецедент сознательного причинения вреда здоровью был, то чем конкретно отравили Навального? "Новичком"? Ингибиторами холинэстеразы? Да-да, чтобы ответить на эти вопросы, нужны сложные исследования крови. А если яда в биоматериале нет, как его там найти? Хотя для немецких врачей нет ничего невозможного, особенно тех, кто работает в "Шарите".



В-третьих, кто является заказчиком покушения на нечистого на руку борца с коррупцией? Кровавый режим? Может быть! Хотя после ликвидации ФБК это не вполне логично. Ну, где власть, а где логика? Сами понимаете. Тем более немецкое издание Stern нашло аж 6 доказательств причастности Кремля к отравлению Алеши. Инфа 100! Правда, почему-то похожа на анекдот.



Кто следующий в очереди?



Американские покровители! Опять же зачем? Чтобы получить аргумент для давления и повод для ввода нового пакета санкций. Заслуживающее внимание объяснение, правда? Тем более в России уже как 5 лет при странных обстоятельствах не гибли видные оппозиционные деятели. Традиция вырисовывается.



И, наконец, версия о причастности к отравлению приближенных Навального. Кстати, сейчас она начала обрастать подробностями и "доказательствами". В жж faq-navalny размещена переписка между Анастасией Васильевой и Ильей Пахомовым, где они обсуждают случившееся с Алешей.