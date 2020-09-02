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Что с Навальным или 1001 версия случившегося

Что с Навальным или 1001 версия случившегося (3 фото)

Автор:
02 сентября 2020 11:33
Метки: ФБК   Шарите   навальный   отравление   
838
3
Сейчас новости о состоянии здоровья Алексея Навального, как весточки с фронта, появляются нерегулярно и в малом количестве. Немецкие врачи стоически хранят молчание, ссылаясь на долгие по времени исследования. Близкие друзья и родственники тоже никакой конкретики не вносят. Чувства любопытной публики не удовлетворяются. Вот версии произошедшего и множатся, как хомячки в банке.

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Метки: ФБК   Шарите   навальный   отравление   
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15  комментариев
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2k
Frank Borman 4 часа назад
По всей видимости, Леша Анальный живым из Шаритэ не выйдет. Западу он нужен в виде трупа, как знамя борьбы против тоталитарного путинского режима. Как сейчас говорят, сукаоральная жертва. После смерти этой суки оппозиция начнет орать на весь мир, как кровавый режим отравил бедного Лешеньку.
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2k
MATPOC Минуту назад
я один не удивился? иль нас много?
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274
im240 2 часа назад
версия как версия. не хуже и не лучше остальных
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2k
Маша Брусникина 2 часа назад
брехня.. телеграмм на что??
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59k
Максим 3 часа назад
Властям травить Ололешу был нах не надо.. У него через пару дней должен был быть суд по оскорблению ветерана.. после которого с вероятностью процентов 90 он уезжал в места не столь отдаленные. Вот и думайте, кому это было надо, кто решил его использоват , пока возможно. Или сам Ололеша решил так свинитить за рубеж, куда выезд ему закрыт (ах как быстро прилетел борт из германии, где иногда Меркель не может улететь на саммит потому, что самолет сломан)
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1k
Acid Snake 3 часа назад
Пусть останется живым но с лягушачьими мозгами
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1k
Яков Acid Snake 3 часа назад
Это уже эволюция будет
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6k
ХРУСТАЛИК Acid Snake 2 часа назад
атавизм
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7k
ScorpionDS 4 часа назад
Думаю Навальный будет теперь там же где Скрипали, о которых ничего толком не известно.
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32k
dima423 5 часов назад
ну справедливости ради, я такую переписку за пол часа могу сделать и выложить)) ...а так версия конечно логичная) И уж точно Путину Навального травить смысла 0.00000)
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6k
Михаил Филиппов 5 часов назад
До суда обязан выжить
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177
Старичок Михаил Филиппов 4 часа назад
Овощи не судят, если ты не Чиполлино или дядюшка Тыква.
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