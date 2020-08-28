Оскорбления, злорадство и пиар – как Навальный продвигает свою идеологию

Поимка террористов в Тюмени в 2019 году не произвела должного впечатления на скандалиста. Сразу же после новостей об операции блогер выдал чуть ли не целую тираду о том, что в Тюмени не может быть террористов. Однако, если бы Алексей ознакомился с ситуацией в регионе чуть более подробно, чем просмотр города на «Гугл Картах», то вполне себе смог бы сообразить, что все не так уж и просто. Террористическая угроза там велика, и очень. К тому же, и тогда, и сейчас, помнят о взрывах в метро по всей России.



Это не единственный случай, когда Навальный показал, почему многие его не любят – за год до поимки тюменских террористов он не побрезговал поднять себе узнаваемость с помощью трагедии в «Зимней вишне». Тогда он спекулировал о данных о пострадавших и погибших. Чуть ли не в ту же секунду он вышел в прямой эфир, говоря о некоем заговоре властей, связанном с коррупцией. О сочувствии погибшим и речи не шло.



За полгода до этого, в ноябре 2017 года, поводом для пиара стал случай с бытовым газом в Ижевске. Из-за неуравновешенного человека, открывшего газ, буквально взорвался дом и погибло 7 человек. Тогда же блогер написал в Твиттере, что правоохранители не помогают жертвам и пострадавшим, а лишь занимаются запретом его митинга.