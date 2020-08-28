Оскорбления, злорадство и пиар – как Навальный продвигает свою идеологию

Болезнь Навального стала полной неожиданностью, разделившей общество на два лагеря: сторонников блогера, которые изо всех сил скорбят, и тех, кто в принципе не поддерживал идеи Алексея. При этом, вторая группа не устраивает плясок на костях, да и вовсе не злорадствует. Сторонники Навального, в свою очередь, не устают попрекать их за то, что страдания по блогеру недостаточно сильны.
Алексей Навальный, впрочем, никогда не отличался тонкой душевной организацией и сочувствия в нем было мало. Поэтому-то и будет уместно вспомнить все его «достижения» на поприще смертей и личных трагедий людей. Оскорбления достоинства тоже можно вспомнить, ведь здесь блогер преуспел особенно.
Среди оскорблений жителям России, пожалуй, больше всего запомнился недавний инцидент: Навальный унизил и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. За это блогера закономерно призвали к уголовной ответственности.
Известные люди, кстати, как и многие россияне, тоже не остались к произошедшему равнодушными. Например, продюсер Иосиф Пригожин открыто заявил, что Навальный перешел все границы и обесценил героев России. Именно он одним из первых заявил о необходимости привлечения блогера к суду.
Известные люди, кстати, как и многие россияне, тоже не остались к произошедшему равнодушными. Например, продюсер Иосиф Пригожин открыто заявил, что Навальный перешел все границы и обесценил героев России. Именно он одним из первых заявил о необходимости привлечения блогера к суду.
Но мало просто оскорбления достоинства. Блогер решил, что имеет право «отрываться» и на смертях людей. Так, по поводу смерти главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, Навальный высказался до ужаса похабно. Он заявил, что именно Горбунов якобы сделал из России «страну третьего мира». В одном из твитов, видимо, в догонку, он даже сожалел, что Горбунов умер от болезни, а не дожил до суда по придуманным Алексеем же преступлениям.
Стрельба в Москве в конце прошлого года тоже стала поводом для «важных» высказываний блогера. В этот раз он критиковал власти, но о сочувствии к пострадавшим речи и не шло. Он же поддержал вброс о том, что один из стрелков одет в форму спецназа, в своем Твиттере он открыто продолжал глумиться над происходящим. Жертв теракта во Франции он, к слову, в свое время поддержал. Московскую трагедию блогер лишь назвал «провалом спецслужб». Вы не понимаете, это ведь другое!
Вы не поймете и в случае с сибирскими пожарами, которые потрясли общество год назад. Здесь тоже не обошлось без критики властей – якобы, на высших уровнях не предпринимается никаких мер, а федеральные СМИ замалчивают эту ситуацию. Хотя, например, если покопаться в архивах того же Первого канала, то окажется, что сюжеты были и их было огромное количество. Или, по мнению Навального, Первый канал резко перестал быть федеральным?
Поимка террористов в Тюмени в 2019 году не произвела должного впечатления на скандалиста. Сразу же после новостей об операции блогер выдал чуть ли не целую тираду о том, что в Тюмени не может быть террористов. Однако, если бы Алексей ознакомился с ситуацией в регионе чуть более подробно, чем просмотр города на «Гугл Картах», то вполне себе смог бы сообразить, что все не так уж и просто. Террористическая угроза там велика, и очень. К тому же, и тогда, и сейчас, помнят о взрывах в метро по всей России.
Это не единственный случай, когда Навальный показал, почему многие его не любят – за год до поимки тюменских террористов он не побрезговал поднять себе узнаваемость с помощью трагедии в «Зимней вишне». Тогда он спекулировал о данных о пострадавших и погибших. Чуть ли не в ту же секунду он вышел в прямой эфир, говоря о некоем заговоре властей, связанном с коррупцией. О сочувствии погибшим и речи не шло.
За полгода до этого, в ноябре 2017 года, поводом для пиара стал случай с бытовым газом в Ижевске. Из-за неуравновешенного человека, открывшего газ, буквально взорвался дом и погибло 7 человек. Тогда же блогер написал в Твиттере, что правоохранители не помогают жертвам и пострадавшим, а лишь занимаются запретом его митинга.
Это не единственный случай, когда Навальный показал, почему многие его не любят – за год до поимки тюменских террористов он не побрезговал поднять себе узнаваемость с помощью трагедии в «Зимней вишне». Тогда он спекулировал о данных о пострадавших и погибших. Чуть ли не в ту же секунду он вышел в прямой эфир, говоря о некоем заговоре властей, связанном с коррупцией. О сочувствии погибшим и речи не шло.
За полгода до этого, в ноябре 2017 года, поводом для пиара стал случай с бытовым газом в Ижевске. Из-за неуравновешенного человека, открывшего газ, буквально взорвался дом и погибло 7 человек. Тогда же блогер написал в Твиттере, что правоохранители не помогают жертвам и пострадавшим, а лишь занимаются запретом его митинга.
Многие могут подумать, что Алексей Навальный испытывает пренебрежение лишь к чужим людям или тем, кто его не поддерживает. Но был и случай, когда он явно дал понять, что ему плевать на всех: сразу после того, как молодые люди, науськанные блогером, получили реальные сроки за насилие по отношению к представителям власти, Алексей вместе со своей протеже Любовью Соболь посетил выставку тюремной татуировки. Ее организовал брат-уголовник блогера, Олег, четыре года отбывший в тюрьме. Поражает даже не сам факт того, что мошенник сразу стал зарабатывать чуть ли не на пропаганде АУЕ (движение сейчас признано экстремистским), а то, что во время судебных заседаний его сторонников вся команда иноагента ФБК спокойно развлекается на «светском» рауте. Незадолго до этого трое сторонников Навального получили сроки за то, к чему он сам и призывал – за по своей сути нападение силовиков.
https://youtu.be/jVrAPFBSKnk
https://youtu.be/jVrAPFBSKnk
Для блогера нормально издеваться и над женщинами в положении. Объектом для травли стала на тот момент беременная главред RT Маргарита Симоньян – тогда юрист ФБК Любовь Соболь повела с Симоньян себя совершенно по-хамски. В итоге журналистка была госпитализирована, что лишь развеселило блогера.
Но это только по отношению к российским гражданам. Отличиться Навальный успел и с теми, кто проживает в Средней Азии и волей судьбы оказывается в России в качестве трудового мигранта. Это, пожалуй, самое дикое – именно Навальный предложил их расстреливать и сравнивал с тараканами и прочими не самыми приятными насекомыми. О каком «полезном» национализме речь, когда поводом для издевательства может стать разрез и цвет кожи и радужки?
К счастью, все эти истории доступны для широких масс и по сей день. И чем больше их становится, тем меньше поддержки по отношению к Навальному наблюдается среди населения. У него есть и условный срок, и предстоящий суд по оскорблению ветерана. Поэтому, возможно, и создается впечатление, что блогеру просто нужно было уехать – там, на Западе, и СМИ к нему благосклоннее, и правительствам выгодно выставить Навального «жертвой». В материалах, однако, вряд ли будет отражено, сколько у самого блогера жертв. И кому именно нужно было, чтобы Алексей отравился.
https://www.youtube.com/watch?v=jVrAPFBSKnk&feature=youtu.be
К счастью, все эти истории доступны для широких масс и по сей день. И чем больше их становится, тем меньше поддержки по отношению к Навальному наблюдается среди населения. У него есть и условный срок, и предстоящий суд по оскорблению ветерана. Поэтому, возможно, и создается впечатление, что блогеру просто нужно было уехать – там, на Западе, и СМИ к нему благосклоннее, и правительствам выгодно выставить Навального «жертвой». В материалах, однако, вряд ли будет отражено, сколько у самого блогера жертв. И кому именно нужно было, чтобы Алексей отравился.
https://www.youtube.com/watch?v=jVrAPFBSKnk&feature=youtu.be
Авторский пост
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Метки: навальный общество отравление
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теперь вот и отравиться нормально не смог.
ещё лет 30 назад анального бы только за это проклинали, а нынче это героизм.
Я - поставила для пробы.
Правда, я с автором - СОГЛАСНА. Потому исправила на "лайк".