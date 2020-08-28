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Оскорбления, злорадство и пиар – как Навальный продвигает свою идеологию

Оскорбления, злорадство и пиар – как Навальный продвигает свою идеологию (7 фото)

Автор:
28 августа 2020 07:09
Метки: навальный   общество   отравление   
703
7
Болезнь Навального стала полной неожиданностью, разделившей общество на два лагеря: сторонников блогера, которые изо всех сил скорбят, и тех, кто в принципе не поддерживал идеи Алексея. При этом, вторая группа не устраивает плясок на костях, да и вовсе не злорадствует. Сторонники Навального, в свою очередь, не устают попрекать их за то, что страдания по блогеру недостаточно сильны.

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Метки: навальный   общество   отравление   
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21  комментарий
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10
Алексей Троцкий 17 часов назад
Был клоуном, им и остался.
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2k
VL Алексей Троцкий 17 часов назад
Сейчас шестёрки-навалисты набегут минусить. Чмо это защищая .
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15k
бат св 4 часа назад
с выборов 2011 года Навальный и компания феерически просирают все выборы.
теперь вот и отравиться нормально не смог.
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3k
cfhfwby 7 часов назад
Автор, тебе даже сказки для грудников писать вредно: скудоумие просто зашкаливает.
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1k
Яков 8 часов назад
Не хороший человек.
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15k
Robin Hood 8 часов назад
Оскорбления, злорадство и пиар – как Навальный продвигает свою идеологию
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28k
Юр21 13 часов назад
Как то двухпроцентные уже перешли границы приличий, пора бы уже их изолировать от общества, а то скоро их народ "изолирует".
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21k
ВАТНИК 13 часов назад
эту анальную дырку давно надо заткнуть...
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7k
Фантом 15 часов назад
Ничего, сисян поправится (если это случится) и его ждет суд и сроки.
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371
Константин Фантом 11 часов назад
ничего его не ждет. будет из-за бугра теперь тявкать. он же не дурак прям на нары возвращаться
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292
Shekhar Kapur 15 часов назад
Глисты Лехаима и прочая придурь сейчас минусовать будет )))
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8k
K7OO 15 часов назад
Есть мнение, что когда говорят "общество разделилось на два лагеря", предполагают, что это два равных лагеря, ну или хотя бы более-менее сопоставимых, как по численности, так и по социальной значимости. Общество не может разделиться на мизерную кучку тупорылой школоты и всех остальных, это нонсенс.
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18k
Батончик с маком 16 часов назад
как горбач свалил к гансам под крылышко. поди и на нобелевскую премию рассчитывает.
ещё лет 30 назад анального бы только за это проклинали, а нынче это героизм.
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930
Kruma 16 часов назад
отличный проплаченный пост. диз поставить нельзя :) ну ладно держи лайк)
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20k
Е-Лена Kruma 16 часов назад
Интересно - почему нельзя поставить "диз"?
Я - поставила для пробы.
Правда, я с автором - СОГЛАСНА. Потому исправила на "лайк".
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930
Kruma Е-Лена 10 часов назад
С другой стороны вы правы. Вам нравится так и живите. Только по соседям хватит лазить и [мат] добро ок?
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7k
harlamov 17 часов назад
"Болезнь Навального"... Ага, грибочков объелся. А почему весь в синяках? Есть не хотел.
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