Из диабетика Навального в «Шарите» делают жертву отравления, как из прокаженного Ющенко

Омские врачи четко говорят, что обследование проводилось тщательно. Никаких ядов. Гипогликемическая кома, то есть первый звоночек сахарного диабета, который часто, так бывает, заканчивается смертью.



Зная все это, возникает вопрос. Зачем же наши власти выдали Германии пациента Навального? Давайте подумаем.



Не выдай они его, и умри Навальный на Родине, отравителями объявили бы власти России. Еще есть надежда на то, что у них проснется совесть, и они перестанут демонизировать Россию и Путина, начнут новую «перезагрузку» отношений, и снимут санкции. Потому и отдали. А вдруг?



Есть и другой момент. На Навального власти просто-напросто наплевать. Он настолько мелок, что почему бы и не отдать? Даже при том, что омские врачи были против транспортировки, которая могла стать последней. Но и на их мнение наплевали. Да забирайте. Помрет – ну и ладно.



Но как быть с обвинениями, которую непременно последуют, в отравлении, если реализуется конкретный план действий в Германии?! Видимо, на них тоже глубоко наплевать. Обвинения последовали бы в любом случае – останься Навальный в России или будучи направленным в немецкую «Шарите».



Что мы имеем? Навальный со своим сахарным диабетом может и выжить в Германии. А может и не выжить. Итог все равно один. Обвинения России. Но России уже все равно. Как сказал один из американских сенаторов на предложение ввести новые санкции против России: «А у нас больше нет санкций против России».



Можно, конечно, начать бомбить Россию ядерными ударами малой мощности, что было прописано в доктрине НАТО и наступательной стратегии Пентагона. Но тогда, запускаются ядерные ракеты России. Они наносят свой удар, включают перехватчики наших ракет. Россия уничтожается полностью. И… срабатывает план Мертвая рука. Запускаются ракеты, которые перехватить полностью невозможно – с непредсказуемой гиперзвуковой траекторией. И прощай цивилизация.



Жалко, что Навальный заболел. Но уже даже оппозиция говорит, что никто его не травил. Власти просто это невыгодно. Хотя на самом деле даже не так – нет, не выгодно, власти наплевать. Слишком мелкая пешка.



У них не осталось рычагов давления на Россию. Закончились. Ну а в «Шарите» закономерно сообщают – «Отравление». Иначе и быть не может. План-то четкий.