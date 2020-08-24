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Из диабетика Навального в «Шарите» делают жертву отравления, как из прокаженного Ющенко

Из диабетика Навального в «Шарите» делают жертву отравления, как из прокаженного Ющенко (2 фото)

Автор:
24 августа 2020 15:48
Метки: германия   навальный   политика   
266
2
Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
При этом Зайберт отметил, что правительство Германии призывает дождаться диагноза от врачей клиники «Шарите».

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Метки: германия   навальный   политика   
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10  комментариев
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3k
Dmitry_61rus 8 часов назад
Я немогу понять?! Дя него закон не писан? Он же под подпиской о невыезде! Какого лешего, шлялся по Томскам, Омскам? Как его вообще из России выпустили? В СИЗО его надо было.
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23k
Fat Lynx Dmitry_61rus 8 часов назад
Технически он чуть живой, поэтому закон нарушили самую малость
Технически он чуть живой, поэтому закон нарушили самую малость
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4
Владимир Е 3 часа назад
да сколько можно писать про этого д. о. л. б. о. е. б. а...
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7k
K7OO 4 часа назад
Не знаю, помогут ли немцы Навальному в плане здоровья. Но, как политика, они его угробят окончательно. Вся эта крысиная возня популярности в России ему точно не добавит. А если из-за него еще и санкции введут, то Леше лучше домой не возвращаться - благодарные сограждане могут его реально травануть. ФСБшники потом запарятся его охранять. А если он еще и в больничку опять загремит, то... врачи тоже живые люди со своими слабостями.))
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−514
Dmitry Kurtov 5 часов назад
Неуважаемые пысатели данной ерунды, вы хоть друг другу не противоречьте. Намедни тут Серафимочка наша Ордынская вещал, что Навальный перебухал, и у него, значить, похмела. Причем, бухал он самогон! То есть, Навальный, которого Запад финансирует, денег на нормальное бухлишко не нашел. Сегодня вот оказывается, что у него диабет. Вы между собой договоритесь, что ли. Молчали бы вы со своими теориями - может быть, никто бы особого внимания и не обратил. А так - волей-неволей всплывает мысль о том, что его хотели травануть. Вряд ли за этим стоят власти, слишком топорно, но кто-то мог. Навальный - пешка, причем, в игре с ну очень большим количеством участников, так что, возможно его и хотят разменять. Как всегда всплывает вопрос - cui bono? Кому это выгодно? Вряд ли Кремлю, для них он как раз был полезен. Лучше вот такой вот карманный протестун, клоун, который дискредитирует любое оппозиционное движение, чем реальная оппозиция с программой действий и возможностью что либо сделать. И да, отравление самогоном - тоже отравление.
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2k
Frank Borman 7 часов назад
У них не осталось рычагов давления на Россию. Закончились.

Есть еще Люба Писец. Она такая же отмороженная, как и Анальный. Она то и возглавит колонны демократов, когда они пойдут штурмовать Кремль.
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3k
Горожанин 7 часов назад
Процесс с Ефремовым и пляски по поводу отравления Навального - нет разницы в идиотизме. Разве что клоунада и дурдом с Навальным - это международный размах.
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23k
parallax 8 часов назад
В этот театр абсурда уже даже ленивый думать западый обывател перестаёт верить.
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12k
куджо 8 часов назад
Да ваще пофиг, ч полемизировать то, на Ющенко пох на литвиненко ваще на всех отравленных
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