Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Таком образом Лукашенко ответил на предложение Макрона о посредничестве в диалоге белорусских властей с гражданским обществом.
«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном», — сказал Лукашенко.
Он также посоветовал Германии и Франции разобраться со своими проблемами. По его мнению, западные лидеры, которые «озаботились Беларусью», пытаются «отвести внимание от своих проблем». Ранее Макрон заявил о готовности Евросоюза выступить в роли посредника в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.
19 августа Лукашенко пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в Белоруссии. «Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил он.
В Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись. Действия белорусских властей вызвали критику на Западе.
19 августа Лукашенко пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в Белоруссии. «Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил он.
В Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись. Действия белорусских властей вызвали критику на Западе.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии
- Лукашенко ответил латвийской журналистке о России
- Универсальный Батька
- Лукашенко заявил о нежелании оппозиции проверить результаты голосования
- Пока вы меня не убьете, других выборов не будет: соцсети о Беларуси
Метки: Макрон желтые жилеты лукашенко
2
Новости партнёров
Загрузка...
Батенька, да вы трансформер))))
Я вообще не понимаю как такие люди как ты живут с говном в голове.