Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Он также посоветовал Германии и Франции разобраться со своими проблемами. По его мнению, западные лидеры, которые «озаботились Беларусью», пытаются «отвести внимание от своих проблем». Ранее Макрон заявил о готовности Евросоюза выступить в роли посредника в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.



19 августа Лукашенко пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в Белоруссии. «Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил он.



В Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись. Действия белорусских властей вызвали критику на Западе.