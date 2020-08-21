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Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»

Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами» (2 фото)

Автор:
21 августа 2020 18:37
Метки: Макрон   желтые жилеты   лукашенко   
574
2
Таком образом Лукашенко ответил на предложение Макрона о посредничестве в диалоге белорусских властей с гражданским обществом.

Источник:

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Метки: Макрон   желтые жилеты   лукашенко   
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48k
Андрей День назад
"...Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном..."

"...Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном..."
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−6
Владимир Е 20 часов назад
молодец - батька..
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137k
☭Cheкаво☭ 21 час назад
Классно подъепнул жабоедов, так держать Бацка, Марии Захаровой поучиться нужно у него, а то зае***ли эти сопли и дипломатия, запад этого не понимает, пока с ними по хамски не начнешь вести себя как они это делают всегда.
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4k
Максим Демидов День назад
А ему никто не сказал, что там уже обо всём договорились?..
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34k
doker День назад
Это так, для общего развития...
Это так, для общего развития...
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185
worldstreetmusic doker 22 часа назад
Для общего развития


Батенька, да вы трансформер))))

Я вообще не понимаю как такие люди как ты живут с говном в голове.
Для общего развития Батенька, да вы трансформер)))) Я вообще не понимаю как такие люди как ты живут с говном в голове.
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1k
Денис День назад
Лукашенко предложил сделать его посредником между Макроном и «желтыми жилетами»
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2k
Hellgone День назад
Кажись очнулся.
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71k
Обходчик. День назад
Дуркует таракан понимает что недолго осталось..
Дуркует таракан понимает что недолго осталось..
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174k
NAZARETH Hellgone День назад
Я смотрю тебя минусанули потому , что не знаешь , кто это....
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174k
NAZARETH Hellgone День назад
Всех шлюх надо знать в лицо !!!!
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Hellgone NAZARETH День назад
Да это пустяк.А шлюх я знаю в лицо.А вот продажных девок нет.Никогда, знаете ли, не снимал.
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2k
Frank Borman Hellgone День назад
Французские желтожилетницы. Отдыхают между демонстрациями, набираются сил.
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2k
Hellgone Frank Borman День назад
Суббота завтра.Уже пожалуй отдохнули.Все одно ведь начнут
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