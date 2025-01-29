В Подмосковье задержали педофила, охотившегося за школьницами

Полиция Московской области задержала мужчину, охотившегося за школьницами, начиная с лета прошлого года. Он подкарауливал девочек в Орехово-Зуево, и сейчас известно о четырех его жертвах.

Одну школьницу педофил встретил в местном парке им. Барышникова. Он схватил ребёнка, скрутил и изнасиловал в кустах. Спустя короткое время он надругался над еще одной девочкой. Некоторые из жертв не были случайными прохожими - он знакомился с ними, когда гулял со своей дочкой.



По сообщениям в СМИ, несколько школьниц 12-14 лет после приходили на пункт приёмки металла, где мужчина подрабатывал. Педофил был ласков с детьми, а еще позволял им то, что запрещали родители: например, разрешал курить вейпы и покупал пиво.



