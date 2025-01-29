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В Подмосковье задержали педофила, охотившегося за школьницами

В Подмосковье задержали педофила, охотившегося за школьницами

Автор:
29 января 2025 11:47
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Орехово-Зуево   педофил   полиция   половая неприкосновенность   уголовное дело   школьницы   
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На счету маньяка - четыре девочки 11-14 лет, с которыми он совершал разные насильственные действия. Ранее 34-летний мужчина ранее уже был судим за кражи и грабежи.

Полиция Московской области задержала мужчину, охотившегося за школьницами, начиная с лета прошлого года. Он подкарауливал девочек в Орехово-Зуево, и сейчас известно о четырех его жертвах.


Одну школьницу педофил встретил в местном парке им. Барышникова. Он схватил ребёнка, скрутил и изнасиловал в кустах. Спустя короткое время он надругался над еще одной девочкой. Некоторые из жертв не были случайными прохожими - он знакомился с ними, когда гулял со своей дочкой.


По сообщениям в СМИ, несколько школьниц 12-14 лет после приходили на пункт приёмки металла, где мужчина подрабатывал. Педофил был ласков с детьми, а еще позволял им то, что запрещали родители: например, разрешал курить вейпы и покупал пиво.


Споив жертву, он уводил её в укромное место и насиловал, а школьницы, боясь потерять доверие нового знакомого, молчали о том, что с ними произошло. Этим объясняется то, что маньяка долго не искали, и прокололся он лишь на последних жертвах - те девочки не были его знакомыми, потому рассказали о случившемся родителям.


Ранее мужчина был неоднократно судим, а после выхода на свободу он втирался в доверие к старикам и обворовывал их. Впрочем, близкие знакомые были шокированы, узнав о сексуальных пристрастиях мужчины. По словам его приятелей, он был неконфликтным человеком, очень любил свою дочь. Никто и заподозрить не мог, что за личиной добряка скрывается настоящий мерзавец.


В настоящий момент 34-летний уроженец Брянска арестован. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних. . В настоящий момент следователи просят жителей сообщить любую информацию о других возможных эпизодах с задержанным.


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Метки: Ynews   Видео   Орехово-Зуево   педофил   полиция   половая неприкосновенность   уголовное дело   школьницы   
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20  комментариев
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4k
Жирный бот Час назад
ну надеюсь его на зоне в очко чпокнут
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37k
AzuveR 12 минут назад
Валить этого утырка ,нужно было при задержании . Зона его не исправила и буй исправит. Это дерьмо нах не нужно обществу. Выйдет и опять начнёт насиловать и грабить.
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15k
DDR 45 минут назад
Что привлекательного в детях, это же мерзкие создания...
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19k
ss 48 минут назад
И всё таки Ломброзо был прав...
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20k
Владимир 59 минут назад
Почему не шмальнули в голову, при сопротивлении? Это животное не должно воздух портить.
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15k
Б.Касторский 59 минут назад
Я конечно как и любой нормальный человек противник смертной казни, но вот почему такие уроды не оказывают сопротивления при аресте? Сотрудник имеет право применить табельное оружие, а там уж и скорый суд, если так сложились обстоятельства.
Существование некоторых людей сложно оправдать.
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34k
Serg2001 Час назад
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13k
Отвратительный Мужик Час назад
Почему государство не защищает своих граждан от подобных животных ? Почему он дышит ? Почему после мнократных преступлени и отсидок в тюрьме но вышел на свободу а не сгнил в яме ? И я уверен он опять выйдет и опять сотворит страшное. Грустно это.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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