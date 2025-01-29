В Подмосковье задержали педофила, охотившегося за школьницами

На счету маньяка - четыре девочки 11-14 лет, с которыми он совершал разные насильственные действия. Ранее 34-летний мужчина ранее уже был судим за кражи и грабежи.
Полиция Московской области задержала мужчину, охотившегося за школьницами, начиная с лета прошлого года. Он подкарауливал девочек в Орехово-Зуево, и сейчас известно о четырех его жертвах.
Одну школьницу педофил встретил в местном парке им. Барышникова. Он схватил ребёнка, скрутил и изнасиловал в кустах. Спустя короткое время он надругался над еще одной девочкой. Некоторые из жертв не были случайными прохожими - он знакомился с ними, когда гулял со своей дочкой.
По сообщениям в СМИ, несколько школьниц 12-14 лет после приходили на пункт приёмки металла, где мужчина подрабатывал. Педофил был ласков с детьми, а еще позволял им то, что запрещали родители: например, разрешал курить вейпы и покупал пиво.
Споив жертву, он уводил её в укромное место и насиловал, а школьницы, боясь потерять доверие нового знакомого, молчали о том, что с ними произошло. Этим объясняется то, что маньяка долго не искали, и прокололся он лишь на последних жертвах - те девочки не были его знакомыми, потому рассказали о случившемся родителям.
Ранее мужчина был неоднократно судим, а после выхода на свободу он втирался в доверие к старикам и обворовывал их. Впрочем, близкие знакомые были шокированы, узнав о сексуальных пристрастиях мужчины. По словам его приятелей, он был неконфликтным человеком, очень любил свою дочь. Никто и заподозрить не мог, что за личиной добряка скрывается настоящий мерзавец.
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В настоящий момент 34-летний уроженец Брянска арестован. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних. . В настоящий момент следователи просят жителей сообщить любую информацию о других возможных эпизодах с задержанным.
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Существование некоторых людей сложно оправдать.