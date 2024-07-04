15 женщин, имеющих редкие черты внешности, которые утроили их уникальность

Все люди рождаются непохожими друг на друга. Однако порой отличия между нами достигают настолько немыслимых масштабов, что это тяжело осмыслить. Разный цвет кожи, структура волос, оттенок глаз и много другое. Но мать-природа вывела эту идею на совершенно новый уровень.
Её воплощением является маловероятная комбинация генов, которая приводит к самым необычным чертам человеческого тела. От странных родинок до слишком большого количества пальцев — всё это результат необычной генетической лотереи, которую выиграли девушки, чьи фото представлены ниже.
Средний палец ещё не созрел.
Автор сделал снимок в процессе превращения в инопланетную форму.
Синдром представляет собой заболевание вегетативной нервной системы, которое характеризуется спазмом в ответ на воздействие холода или стресс.
Заболевание провоцируется мутацией, которая вызывает дефект в синтезе коллагена. Является преимущественно наследственным.
Попытался сделать то же самое. Наверное, сломал палец.
Предположительно, у автора может быть синдром Морфана или гипермобильность суставов.
У девушки синдром Голденхара. Это крайне редкая аномалия, которая характеризуется изменением размеров и форм лицевых структур.
Это аномалия Аксенфельда-Ригера. Иногда патология может провоцировать проблемы со зрением, но так происходит далеко не всегда.
Девушка нисколько не стесняется своей особенности и активно продвигает её в социальных сетях. Она довольно часто принимает участие в фотосессиях, посвящённых людям с нестандартной внешностью.
Эту женщину зовут Эми Элсгуд и она является обладательницей родимого пятна, покрывающим почти всю левую сторону её лица
Это довольно редкое генетическое заболевание, которое характеризуется появлением седых прядей волос и тугоухости. Также его обладатели всегда имеют ярко-голубые глаза. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, девушка является успешной геймершей и продолжает строить карьеру в этом направлении.
Кстати, обладательница пальца отмечает, что он у неё практически не сгибается.
Избыточное оволосение может проявиться в детском или уже во взрослом возрасте. В настоящее время для борьбы с заболеванием нет лекарства. Однако к счастью оно никак не влияет на физическое самочувствие.
Это необычная мутация, в результате которой у человека появляется два ряда ресниц вместо одного. И никакой туши не нужно.
Источник:
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