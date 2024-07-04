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15 женщин, имеющих редкие черты внешности, которые утроили их уникальность

15 женщин, имеющих редкие черты внешности, которые утроили их уникальность

Автор:
04 июля 2024 08:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   внешность   люди   особенность   уникальность   фото   
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Все люди рождаются непохожими друг на друга. Однако порой отличия между нами достигают настолько немыслимых масштабов, что это тяжело осмыслить. Разный цвет кожи, структура волос, оттенок глаз и много другое. Но мать-природа вывела эту идею на совершенно новый уровень.

Её воплощением является маловероятная комбинация генов, которая приводит к самым необычным чертам человеческого тела. От странных родинок до слишком большого количества пальцев — всё это результат необычной генетической лотереи, которую выиграли девушки, чьи фото представлены ниже.

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Средний палец ещё не созрел.

Автор сделал снимок в процессе превращения в инопланетную форму.

Синдром представляет собой заболевание вегетативной нервной системы, которое характеризуется спазмом в ответ на воздействие холода или стресс.

Заболевание провоцируется мутацией, которая вызывает дефект в синтезе коллагена. Является преимущественно наследственным.

Попытался сделать то же самое. Наверное, сломал палец.

Предположительно, у автора может быть синдром Морфана или гипермобильность суставов.

У девушки синдром Голденхара. Это крайне редкая аномалия, которая характеризуется изменением размеров и форм лицевых структур.

Это аномалия Аксенфельда-Ригера. Иногда патология может провоцировать проблемы со зрением, но так происходит далеко не всегда.

Девушка нисколько не стесняется своей особенности и активно продвигает её в социальных сетях. Она довольно часто принимает участие в фотосессиях, посвящённых людям с нестандартной внешностью.

Это довольно редкое генетическое заболевание, которое характеризуется появлением седых прядей волос и тугоухости. Также его обладатели всегда имеют ярко-голубые глаза. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, девушка является успешной геймершей и продолжает строить карьеру в этом направлении.

Кстати, обладательница пальца отмечает, что он у неё практически не сгибается.

Избыточное оволосение может проявиться в детском или уже во взрослом возрасте. В настоящее время для борьбы с заболеванием нет лекарства. Однако к счастью оно никак не влияет на физическое самочувствие.

Это необычная мутация, в результате которой у человека появляется два ряда ресниц вместо одного. И никакой туши не нужно.


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Метки: в мире   внешность   люди   особенность   уникальность   фото   
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Deiz
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