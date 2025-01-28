Мужчина выстрелил из газового пистолета в продавщицу в Подмосковье

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в одном из магазинов Балашихи. Мужчина зашел в продуктовый магазин в вечернее время. Между ним и продавщицей возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из газового пистолета в женщину.
Представитель Прокуратура Московской области сообщает:
Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в одном из магазинов города.
Предварительно установлено, что около 10 вечера 24 января 2025 года местный житель в ходе словесного конфликта с продавцом магазина на Балашихинском шоссе произвел из газового пистолета выстрел ей в лицо и с места преступления скрылся. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь.
Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность нападавшего установлена, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ход и результаты расследования взяты Балашихинской городской прокуратура под контроль.
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