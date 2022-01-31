«Просто хотел напугать»: контрактник случайно застрелил солдата-срочника в Подмосковье

По предварительной версии, старшина Магомед Олигов решил «побаловаться» с пистолетом и не заметил, что оружие снято с предохранителя.
Сегодня утром в воинской части ПВО (в/ч №51980) старший прапорщик Магомед Олигов «в шутку» выстрелил в голову срочника Владислав Волков. 25-летний солдат скончался на месте.
«Утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел», - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Подробностей инцидента пока мало, но журналистам удалось выяснить некоторые детали, которые не совсем вяжутся с официальной версией произошедшего.
Со слов очевидцев, 45-летний старшина находился не в оружейной комнате. Он получил пистолет для сопровождения секретной документации и на выходе из подразделения заметил срочников, которые ожидали отправки в госпиталь. Олигов подошёл к Владиславу Волкову, который в последнее время жаловался на боли в ухе и плохо слышал, достал пистолет и принялся «баловаться» (что бы это не значило) с оружием.
Как рассказал Магомед Олигов, он просто хотел напугать срочника, направив на него пистолет, и не знал, что тот снят с предохранителя
К слову, Олигов служит в в/ч №51980 уже больше 10 лет. Все сослуживцы характеризуют его с положительной стороны и говорят, что он всегда заступался за солдат.
«Для меня он был хорошим старшиной: строгий и в тоже время прикольный. Например, на сон-часе прикалывался, что отбой, мы начинали разбегаться по койкам, а он говорил: «Куда побежали? Спите стоя, лошади же спят стоя». Потом отпускал по койкам. С чувством юмора у него порядок. Он с нами там жил. Так что он был как свой. Зачем ему убивать срочника намерено, если у него уважение среди солдат было хорошее? Думаю, случайно», - рассказал один из бывших солдат.
Источник:
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Что это за часть такая? И за что отвечает её командир?
(на фото место для чистки оружия на даче Сталина в Абхазии. плакат ещё тех времён. и ничего не изменилось)
Я служил более 20 лет назад и помню четко, что заряжено оружие и нет, не важно, а хоть в разобранном виде, но направл ять ствол в сторону человека было запрещено.
мой батя - советский капитан, в 40 подавал рапорт на продление, в 45 всё.
А в дежурке у нас (уже после училища) целый зам командира части, показывал, как надо проверять, что ПМ не заряжен. Тоже забыл обойму вынуть. Ну тут, слава богу, без жертв, просто в пол выстрелил.
Как это все можно было "не заметить" ???
Этот биологический вид не подвержен тлетворному пороку мыслительного процесса.
Отсюда отпадают вопросы о снятом предохранителе и патроне в стволе.
Вопрос в другом: Какой военный с особым путём умственного развития вешал на обезьяну погоны, доверял примату оружие и документы?