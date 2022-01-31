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«Просто хотел напугать»: контрактник случайно застрелил солдата-срочника в Подмосковье

«Просто хотел напугать»: контрактник случайно застрелил солдата-срочника в Подмосковье (4 фото)

Автор:
31 января 2022 13:13
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   контрактник   пистолет   солдат срочник   срочник   убийство   
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По предварительной версии, старшина Магомед Олигов решил «побаловаться» с пистолетом и не заметил, что оружие снято с предохранителя.

Сегодня утром в воинской части ПВО (в/ч №51980) старший прапорщик Магомед Олигов «в шутку» выстрелил в голову срочника Владислав Волков. 25-летний солдат скончался на месте.


«Утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел», - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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Подробностей инцидента пока мало, но журналистам удалось выяснить некоторые детали, которые не совсем вяжутся с официальной версией произошедшего.


Со слов очевидцев, 45-летний старшина находился не в оружейной комнате. Он получил пистолет для сопровождения секретной документации и на выходе из подразделения заметил срочников, которые ожидали отправки в госпиталь. Олигов подошёл к Владиславу Волкову, который в последнее время жаловался на боли в ухе и плохо слышал, достал пистолет и принялся «баловаться» (что бы это не значило) с оружием.

К слову, Олигов служит в в/ч №51980 уже больше 10 лет. Все сослуживцы характеризуют его с положительной стороны и говорят, что он всегда заступался за солдат.


«Для меня он был хорошим старшиной: строгий и в тоже время прикольный. Например, на сон-часе прикалывался, что отбой, мы начинали разбегаться по койкам, а он говорил: «Куда побежали? Спите стоя, лошади же спят стоя». Потом отпускал по койкам. С чувством юмора у него порядок. Он с нами там жил. Так что он был как свой. Зачем ему убивать срочника намерено, если у него уважение среди солдат было хорошее? Думаю, случайно», - рассказал один из бывших солдат.

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Метки: Подмосковье   контрактник   пистолет   солдат срочник   срочник   убийство   
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4k
onebibis 44 минуты назад
Военнослужащий в 45 лет балуется с оружием?! Патрон в стволе!? Не заметил, что оружие снято с предохранителя?!
Что это за часть такая? И за что отвечает её командир?
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2k
Сергей Сергеев 9 секунд назад
За то, что направил ствол в сторону сослуживца, в армии 3,14здили. Был у нас прапор, который за попытки поиграться с боевым оружием, раздавал боевых лещей.
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715
Алексей 5 минут назад
Знаем мы таких баловников. Взрослая безмозглая детина 45 лет от роду. Описанные "шутки" его авторства дают конкретную характеристику уровню развития. Стоило бы посчитать скольких срочников пронесло от подобного "баловства" с оружием до того как произошла трагедия и выдать люлей его начальству, за то что допускают подобных к оружию. Надеюсь не замнут. Лишил жизни парня, а его родителей сына. Упырь!
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15k
alexis 11 минут назад
У нас после караула проверяли патроны на предмет досылания в патронник.
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2k
Хрюн 12 минут назад
Правила обращения с оружием написаны кровью.
(на фото место для чистки оружия на даче Сталина в Абхазии. плакат ещё тех времён. и ничего не изменилось)
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15k
alexis 15 минут назад
Зачем прапорщику старшине давать оружие?
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5k
Mixalych 16 минут назад
И опять Рулон Обоев отличился. На ровном месте.
Я служил более 20 лет назад и помню четко, что заряжено оружие и нет, не важно, а хоть в разобранном виде, но направл ять ствол в сторону человека было запрещено.
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311
KS 17 минут назад
Ну это надо быть полным идиотом чтобы направлять на человека оружие ради прикола, даже думая что оно на предохранителе, даже думая что оно не заряжено.
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8k
Rus77 18 минут назад
У меня один вопрос - а почему тупая чурка-ослоё6 не направил в шутку, ствол в сторону своего сородича?!
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8k
КОСТЯН 20 минут назад
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30k
ACU900 24 минуты назад
Статья 349 пункт 2. До пяти лет может присесть...
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8k
Тудаблин Полчаса назад
до какого возраста там служат?
мой батя - советский капитан, в 40 подавал рапорт на продление, в 45 всё.
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455
ASER POKU Тудаблин 11 минут назад
Сейчас до 45. Дальше на усмотрение командования.
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−19
акушер Полчаса назад
и вот такие гоблины пуйла первого нато пугают ?
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12k
Kucher Полчаса назад
Нехрен с оружием играться. Я когда на пятом курсе уже учился, наше отделение в карауле менял второй курс. Там сержант разводящий поигрался с АКС-74 во дворе караулки, снял с предохранителя, затвор передёрнул и спуск нажал, вот только забыл, что рожок пристёгнут. Успел четыре выстрела сделать, потом с перепугу автомат уронил. Две пули в забор, две в бедро курсанту из его-же отделения, второкурснику. Пока его туда-сюда возили, пацан кровью истёк, умер.
А в дежурке у нас (уже после училища) целый зам командира части, показывал, как надо проверять, что ПМ не заряжен. Тоже забыл обойму вынуть. Ну тут, слава богу, без жертв, просто в пол выстрелил.
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−19
акушер Полчаса назад
путлеровская военщина ...


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2k
Александр Алехин Полчаса назад
Не указано, какой пистолет. Однако, если это самый распостраненный "Макаров" то еще и патрон должен был быть в патроннике и боек взведен т.к. выстрел самовзводом сложно прогавить, слишком разное усилие на крючке.
Как это все можно было "не заметить" ???
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5k
Станислав Полчаса назад
Слышал как-то историю: В одной части в давних 90-х был случай, на стойке с автоматами стояли два автомата без бойка. Так вот деды тоже любили духов попугать, брали автомат, перезаряжали и жали на спусковой крючок. Солдат срался, деды ржали, пока кто-то не перепутал автоматы местами... так и погиб один служивый.
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2k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
О@уенная часть, старшина шутник, вот родителям то веселье. Да и этот дошутился, над срочниками, а 25 лет, это не 18 пацан уже просто так не сломать уже есть характер и представление о жизни. В общем те ещё порядки в части похоже.
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22k
koleos72 Полчаса назад
За паровоза хочет прокатить! Завалили парня бармалеи, а этот их выгораживает! Как там по закону, можно/нет пятнаху дизбата влупить? Чтобы сдох там, падла!
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13k
The Dude 37 минут назад
Как в 45 лет можно баловаться с пистолетом, тут вопросов нет.
Этот биологический вид не подвержен тлетворному пороку мыслительного процесса.
Отсюда отпадают вопросы о снятом предохранителе и патроне в стволе.
Вопрос в другом: Какой военный с особым путём умственного развития вешал на обезьяну погоны, доверял примату оружие и документы?
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20k
Добрый Алабай 37 минут назад
Меры безопасности при обращении с оружием этому барану вообще никто никогда не объяснял? Может, проще таких не брать на службу? А то обучаем и вооружаем потенциальную бомбу под страну.
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