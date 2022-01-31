«Просто хотел напугать»: контрактник случайно застрелил солдата-срочника в Подмосковье

Подробностей инцидента пока мало, но журналистам удалось выяснить некоторые детали, которые не совсем вяжутся с официальной версией произошедшего.





Со слов очевидцев, 45-летний старшина находился не в оружейной комнате. Он получил пистолет для сопровождения секретной документации и на выходе из подразделения заметил срочников, которые ожидали отправки в госпиталь. Олигов подошёл к Владиславу Волкову, который в последнее время жаловался на боли в ухе и плохо слышал, достал пистолет и принялся «баловаться» (что бы это не значило) с оружием.