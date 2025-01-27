Маленький любитель сладкого из Южной Америки

Знакомьтесь, кинкажу. Это небольшое всеядное млекопитающее из семейства енотовых живёт в Центральной и Южной Америке. Зверёк питается по большей части фруктами и сладостями.
Кинкажу проводят свою жизнь на деревьях и днём прячутся в дуплах. Кроме фруктов они едят различных насекомых, птичьи яйца и мелких животных.
Кинкажу ест леденец
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Кинкажу ест сгущенку в ярославском зоопарке
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Страдают поджелудочная, печень, может развиться панкреатит.
Начинается ожирение, дальше - страдает сердце.
Сахароза должна поступать ограниченно и только в виде фруктов.