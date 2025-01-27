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Маленький любитель сладкого из Южной Америки

Маленький любитель сладкого из Южной Америки

Автор:
27 января 2025 15:11
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кинкажу   в мире   животные   интересно   необычное   
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Знакомьтесь, кинкажу. Это небольшое всеядное млекопитающее из семейства енотовых живёт в Центральной и Южной Америке. Зверёк питается по большей части фруктами и сладостями.

Кинкажу проводят свою жизнь на деревьях и днём прячутся в дуплах. Кроме фруктов они едят различных насекомых, птичьи яйца и мелких животных.

Кинкажу ест леденец

Кинкажу ест сгущенку в ярославском зоопарке

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Метки: Видео   Кинкажу   в мире   животные   интересно   необычное   
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3  комментария
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15k
vasilykopkov 2 часа назад
Идиоты, диким животным сахар противопоказан в любом виде.
Страдают поджелудочная, печень, может развиться панкреатит.
Начинается ожирение, дальше - страдает сердце.

Сахароза должна поступать ограниченно и только в виде фруктов.
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12k
Garpia121 Час назад
Странно, на втором и третьем видео когти есть, на первом пальчики без когтей.
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Себастьян Перейра
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