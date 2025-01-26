Потерявшийся кот автостопом доехал из Липецкой области до Москвы

Позже этого красавца видели то в одном автобусе, то в другом. Кот будто бы решил добраться автостопом до центра Москвы.



- Мы организовали целую поисковую операцию, - рассказывает руководитель канала «Зоопоиск. Транспорт» Юлия Борзова. – Откликнулось огромное количество людей. В итоге кота увидели снова в автобусе, и оттуда его уже «сняли» волонтеры. Съездили в клинику. Ему ориентировочно ему 1-2 года, не кастрирован, на шее и лапках – раны, как будто дрался, по анализам — условно здоров, но питался явно, чем придется.

Кота назвали Федором в честь известного путешественника Федора Конюхова, сейчас он на передержке и после 2-недельного карантина будет пристраиваться. Будущим хозяевам, вероятно, порекомендуют вставить коту чип и в путешествиях использовать переноску покрепче: уж больно профессионально этот автостопщик гоняет по России «зайцем».