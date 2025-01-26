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Потерявшийся кот автостопом доехал из Липецкой области до Москвы

Потерявшийся кот автостопом доехал из Липецкой области до Москвы

Автор:
26 января 2025 10:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   автостоп   животные   из Липецка до Москвы   кот   путешественник   фото   
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История о том, как кот-путешественник из Липецка до Москвы на автобусах добирался. Белоснежного попутчика заметила на междугороднем рейсе одна из пассажирок.

- Этого кота я увидела на автостоянке в Липецкой области. Потерянный, грустный, переминался с лапки на лапку, стряхивал снежок, было видно, что замерз. Заглядывал с грустью в каждый автобус, который там останавливался, - рассказывает Ольга Николаевна. Этим утром она приехала в Москву на автобусе из Ростова-на-Дону, который на трассе делал несколько остановок. На одой из них она и встретила этого кота. – Не смогла его там оставить. Договорилась с водителями, взяла его с собой в салон.

По дороге Ольга Николаевна отправила фото найденыша в разные волонтерские чаты и стала искать тех, кто помог бы ей пристроить белоснежного красавца. Навстречу ей поехали добровольцы с переноской, но вот незадача: автобус приехал раньше, кот вырвался из рук спасительницы, ринулся в подземный пешеходный переход и был таков.

Позже этого красавца видели то в одном автобусе, то в другом. Кот будто бы решил добраться автостопом до центра Москвы.


- Мы организовали целую поисковую операцию, - рассказывает руководитель канала «Зоопоиск. Транспорт» Юлия Борзова. – Откликнулось огромное количество людей. В итоге кота увидели снова в автобусе, и оттуда его уже «сняли» волонтеры. Съездили в клинику. Ему ориентировочно ему 1-2 года, не кастрирован, на шее и лапках – раны, как будто дрался, по анализам — условно здоров, но питался явно, чем придется.

Кота назвали Федором в честь известного путешественника Федора Конюхова, сейчас он на передержке и после 2-недельного карантина будет пристраиваться. Будущим хозяевам, вероятно, порекомендуют вставить коту чип и в путешествиях использовать переноску покрепче: уж больно профессионально этот автостопщик гоняет по России «зайцем».

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Метки: Видео   автостоп   животные   из Липецка до Москвы   кот   путешественник   фото   
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4  комментария
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8k
Горожанин 2 часа назад
Кто котиков спасает - того ФСБ защищает. А кто котиков обижает - у ФСБ длинные руки.
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24k
Слепой Пью Час назад
Удачи котишке и хороших новых хозяев!
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25
Deadpool 2 часа назад
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3770 постов (3707 в горячем)

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