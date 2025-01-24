Уехавшие в США российские блогеры и артисты попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Российские артисты-иноагенты, блогеры и прочие соевые творческие личности, нашедшие приют в свободной и демократической стране, рискуют в скором времени быть депортированными из США. Как пишут СМИ, видеоблогер Илья Мэддисон (Давыдов), стендапер Данила Поперечный*, блогер Александр Шпак*, а также десятки их менее известных коллег попали под указ президента Трампа о депортации нелегалов из США.





Всё дело в том, что они попали в страну при предыдущем правительстве Байдена, которое к мигрантам относилось более чем лояльно. Россияне воспользовались лазейкой, благодаря которой они могли оставаться в США после просьбы о получении убежища. Они либо проникали на территорию США через сухопутную границу с Мексикой, как и сотни тысяч других нелегалов, либо через аэропорты. После обращения о получении убежища, они получали возможность оставаться в стране, ожидая решения офицеров службы ICE с заключением судов на временный въезд по упрощённой программе. Однако Трамп в первый же день своего президентства эту программу отменил и закрыл для нелегалов границу с Мексикой.