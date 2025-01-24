Уехавшие в США российские блогеры и артисты попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Многие из них воспользовались лазейкой с предоставлением убежища, но Трамп эту порочную программу отменил. Под угрозой депортации находятся сотни россиян.
Российские артисты-иноагенты, блогеры и прочие
соевые творческие личности, нашедшие приют в свободной и демократической стране, рискуют в скором времени быть депортированными из США. Как пишут СМИ, видеоблогер Илья Мэддисон (Давыдов), стендапер Данила Поперечный*, блогер Александр Шпак*, а также десятки их менее известных коллег попали под указ президента Трампа о депортации нелегалов из США.
Всё дело в том, что они попали в страну при предыдущем правительстве Байдена, которое к мигрантам относилось более чем лояльно. Россияне воспользовались лазейкой, благодаря которой они могли оставаться в США после просьбы о получении убежища. Они либо проникали на территорию США через сухопутную границу с Мексикой, как и сотни тысяч других нелегалов, либо через аэропорты. После обращения о получении убежища, они получали возможность оставаться в стране, ожидая решения офицеров службы ICE с заключением судов на временный въезд по упрощённой программе. Однако Трамп в первый же день своего президентства эту программу отменил и закрыл для нелегалов границу с Мексикой.
Как позже выяснилось, Поперечному депортация не грозит, поскольку он находится в США легально — благодаря так называемой «визе талантов».
«А так, я в полном порядке — сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов [Калифорния охвачена лесными пожарами с 7 января], пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной грин-картой», — написал он в своем телеграм-канале.
О судьбе остальных пока известно мало. СМИ пишут, что в миграционных тюрьмах (аналог российских депортационных центров) сейчас находятся сотни россиян. Трамп анонсировал масштабную депортацию нелегалов и намерен выдворить из страны как минимум 11 миллионов мигрантов. По данным немецкого издания Bild, первые сотни людей уже отправили домой на армейских самолётах.
«Сейчас идет самая крупная массовая депортация в истории, заявила пресс-секретарь Белого дома Ливитт. Она отметила, что Трамп серьезно относится к своим предвыборным обещаниям, и всего через четыре дня после его вступления в должность было арестовано 538 преступников-нелегалов», — пишут СМИ.
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*Внесены Минюстом России в реестр иноагентов.
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Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в эту страну, сообщили два представителя Министерства обороны США.
и в отличии от всяких там Поперечных ничего плохого про свою страну не говорил, человек старается быть аполитичным, хотя на твиче его не так давно забанили за Z-шутки над стадкером 2
Дожно быть так - "Уехавшее г*вно не нужно нигде."
он в первый же день много чего начал подписывать и уже начал выполнять обещания типа
- отменили гендерные политики разнообразия и утвердил только 2 пола
- приостановил все иностранные программы финансирования в том числе помощь украине и многие челы из ФБК взвыли по тому что оказалось что они всё таки фининансируются из США
- уволил из вашингтона кураторов по украине