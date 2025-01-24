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Уехавшие в США российские блогеры и артисты попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Уехавшие в США российские блогеры и артисты попали под указ Трампа о депортации нелегалов

Автор:
24 января 2025 14:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Данила Поперечный   Мэддисон   США   граждане России   депортация   нелегальные мигранты   указ   
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Многие из них воспользовались лазейкой с предоставлением убежища, но Трамп эту порочную программу отменил. Под угрозой депортации находятся сотни россиян.

Российские артисты-иноагенты, блогеры и прочие соевые творческие личности, нашедшие приют в свободной и демократической стране, рискуют в скором времени быть депортированными из США. Как пишут СМИ, видеоблогер Илья Мэддисон (Давыдов), стендапер Данила Поперечный*, блогер Александр Шпак*, а также десятки их менее известных коллег попали под указ президента Трампа о депортации нелегалов из США.

Всё дело в том, что они попали в страну при предыдущем правительстве Байдена, которое к мигрантам относилось более чем лояльно. Россияне воспользовались лазейкой, благодаря которой они могли оставаться в США после просьбы о получении убежища. Они либо проникали на территорию США через сухопутную границу с Мексикой, как и сотни тысяч других нелегалов, либо через аэропорты. После обращения о получении убежища, они получали возможность оставаться в стране, ожидая решения офицеров службы ICE с заключением судов на временный въезд по упрощённой программе. Однако Трамп в первый же день своего президентства эту программу отменил и закрыл для нелегалов границу с Мексикой.

Как позже выяснилось, Поперечному депортация не грозит, поскольку он находится в США легально — благодаря так называемой «визе талантов».


«А так, я в полном порядке — сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов [Калифорния охвачена лесными пожарами с 7 января], пью дюшес из русского магазина. Кстати, с полностью легальной грин-картой», — написал он в своем телеграм-канале.



О судьбе остальных пока известно мало. СМИ пишут, что в миграционных тюрьмах (аналог российских депортационных центров) сейчас находятся сотни россиян. Трамп анонсировал масштабную депортацию нелегалов и намерен выдворить из страны как минимум 11 миллионов мигрантов. По данным немецкого издания Bild, первые сотни людей уже отправили домой на армейских самолётах.

«Сейчас идет самая крупная массовая депортация в истории, заявила пресс-секретарь Белого дома Ливитт. Она отметила, что Трамп серьезно относится к своим предвыборным обещаниям, и всего через четыре дня после его вступления в должность было арестовано 538 преступников-нелегалов», — пишут СМИ.

*Внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

Источник:

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Метки: Видео   Данила Поперечный   Мэддисон   США   граждане России   депортация   нелегальные мигранты   указ   
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131  комментарий
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Виктор Сухов 24 часа назад
Концертные площадки курортов Моря Лаптевых, ждут вас придурки.
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4k
Хрюн 12 минут назад
Да и хер с ними!!!
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2k
Raael13 2 часа назад
NBC News: Мексика отказалась принять депортационный рейс из США.

Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в эту страну, сообщили два представителя Министерства обороны США.
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24k
Robin Hood 3 часа назад
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1
Александр 3 часа назад
ИМХО за уши притянуто. преступников депортируют, а на остальных просто кучу бабла адвокаты срубят. вышлют толко тех, кто не пытался легализоваться. просто въехал например по туристической и остался.
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45k
koleos72 3 часа назад
А нах они здесь нужны?! Вон, пусть в какую нибудь нейтральную страну отправляют. На украину например или в трибалтику.
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14k
Copycat 5 часов назад
Ну насчет Мэддисона он по моему всё легально сделал через миграционного адвоката
и в отличии от всяких там Поперечных ничего плохого про свою страну не говорил, человек старается быть аполитичным, хотя на твиче его не так давно забанили за Z-шутки над стадкером 2
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11k
perekrestok 5 часов назад
Сразу их в солнечный Лабытнанги! Там местов для всех найдется! Пусть строят железную дорогу "Арктический путь"! И Для каждого приготовить именные шпалы!
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5k
просто Дмитрий 7 часов назад
Кому-то печалька
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1
MAX 9 часов назад
Пускай только не в РФ их депортируют.
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11k
Rado 10 часов назад
В заголовке ошибка.
Дожно быть так - "Уехавшее г*вно не нужно нигде."
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27k
Slawa49 12 часов назад
а может какой нибудь закон надо издать чтобы этих упырей не пускать в страну
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27k
Slawa49 12 часов назад
трамп конечно же тот еще звездабол, НО вот Путину в борьбе с нелегалами стоит поучится, да и врядли в америке мигранты жилищные сертификаты получают!! оказывается можно депортировать, нужно только желание!
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1k
zu4ara 13 часов назад
на фишках пиарить петухов модно
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2k
Флоки 16 часов назад
Не, ну на крайняк для этих бедолаг есть местечко на Центральном полигоне, полуостров сухой нос... хехе
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459
Бриллиант 16 часов назад
ДАНАХЙ НАДО ТО! ТРАМП МЕРУ ТО ЗНАЙ!! ЦЕ ДОСТОЯНИЕ ДЕРЬМОКРАТИИ!!!
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938
John Freeman 16 часов назад
А нам то они [мат] сдались? Выдворить вон армянам и прочим соседям без гражданства.
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12k
Просветлённый 17 часов назад
Ну тогда все в Израиль.
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21k
a_komolow 19 часов назад
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328
фарер 19 часов назад
Было бы не плохо, всех этих любителей подержать во рту кожаные дудки, лишить российского гражданства. И не пускать их в РФ!!!
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36k
Slonyash 19 часов назад
А МИД России не желает выразить озабоченность? Ну хотя б по-приколу....
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Burzum
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