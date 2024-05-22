Житель Аляски поплатился жизнью за любопытство

Лосиха атаковала 70-летнего мужчину, когда тот пытался сфотографировать двух новорождённых детёнышей. По сообщению Департамента общественной безопасности Аляски, убитого опознали как Дейла Чормана из города Хомер.
Мужчина гулял по лесу вместе с другом.
"Когда они шли через кустарник в поисках лосят, на Дейла напала самка", - сообщил Остин МакДэниэл, представитель Департамента общественной безопасности Аляски.
Второй мужчина, личность которого не разглашается, не пострадал. Он не был свидетелем нападения.
Медики констатировали смерть Чормана на месте происшествия.
В 1995 году лось затоптал 71-летнего мужчину на территории Университета Аляски в Анкоридже. Студенты бросали снежки и преследовали лосиху и её детеныша в течение нескольких часов, и животные заволновались, когда мужчина попытался пройти мимо них.
На Аляске, штате с населением около 737 000 человек, обитает до 200 000 лосей. Эти животные не агрессивны, если их не провоцировать. Самка может напасть на человека в том случае, если он близко подойдёт к её детёнышам.
"Сезон отёла - время, когда лосихам нужно предоставить дополнительное пространство, - говорит Макдэниел. - В этот период они особенно опасны".
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса
- Голодный медвежонок забежал в магазин на Аляске
- Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу
- Почему многие детёныши диких животных дружелюбны к людям?
- Медведь и волк напали на лосиху с детёнышем