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Житель Аляски поплатился жизнью за любопытство

Житель Аляски поплатился жизнью за любопытство

Автор:
22 мая 2024 09:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аляска   детёныш   животные   лось   происшествие   фотограф   
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Лосиха атаковала 70-летнего мужчину, когда тот пытался сфотографировать двух новорождённых детёнышей. По сообщению Департамента общественной безопасности Аляски, убитого опознали как Дейла Чормана из города Хомер.

Мужчина гулял по лесу вместе с другом.

"Когда они шли через кустарник в поисках лосят, на Дейла напала самка", - сообщил Остин МакДэниэл, представитель Департамента общественной безопасности Аляски.

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Второй мужчина, личность которого не разглашается, не пострадал. Он не был свидетелем нападения.

Медики констатировали смерть Чормана на месте происшествия.

В 1995 году лось затоптал 71-летнего мужчину на территории Университета Аляски в Анкоридже. Студенты бросали снежки и преследовали лосиху и её детеныша в течение нескольких часов, и животные заволновались, когда мужчина попытался пройти мимо них.

На Аляске, штате с населением около 737 000 человек, обитает до 200 000 лосей. Эти животные не агрессивны, если их не провоцировать. Самка может напасть на человека в том случае, если он близко подойдёт к её детёнышам.

"Сезон отёла - время, когда лосихам нужно предоставить дополнительное пространство, - говорит Макдэниел. - В этот период они особенно опасны".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аляска   детёныш   животные   лось   происшествие   фотограф   
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Yus Час назад
Страна долбо*бов.
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23k
kσρβγς Полчаса назад
Этот дейл сам себе злобный буратино... редкий дебил... Лось ударом копыта волку череп пробивает...
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25k
sanchesS80 Полчаса назад
Лосю достаточно один раз хорошо копытом лягнуть и приляжешь навсегда. Сам виноват. Он бы еще к медведице с маленькими медвежатами полез.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2968 постов (2795 в горячем)

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