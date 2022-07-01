В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына

Американка кормила ребенка исключительно грудным молоком, фруктами и овощами. В результате малыш скончался от истощения.
38-летнюю американку признали виновной в истязании малолетнего ребенка. На протяжении полутора лет женщина кормила сына сначала грудным молоком, после - сырыми овощами и фруктами. Сама мадам исповедовала веганство и хотела, чтобы ее сын с рождения также был веганом.
В результате Эзра - так звали младенца - ел только манго, морковь, бананы и авокадо. Впрочем, в грудном молоке, которым кормила его мать, также не было достаточно питательных веществ, из-за чего малыш в 1,5 года весил всего 7 килограммов - почти вдвое меньше нормы.
Однажды ночью мать заметила, что Эзра не дышит и похолодел, и сразу набрала 911. Однако прибывшие медики ничем не могли помочь ребенку. Он скончался из-за осложнений, вызванных недоеданием,. У ребенка было обезвоживание, проблемы с печенью, отеки рук, ступней и голеней.
Мать умершего - Шейлу О’Лири - арестовали вместе с ее супругом. Других детей пары (3-х, 5 и 11 лет) отправили на реабилитацию и лечение, а их родителей - за решётку. Из-за пандемии суд постоянно откладывали, и спустя три года, наконец, он состоялся. Матери погибшего ребенка вынесли обвинительный приговор.
уд признал её виновной в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. Кроме этого, родители понесут наказание за безнадзорность детей - супругов обвинили в том, что они не обеспечили достаточную безопасность детей из-за непродуманного рациона и бездействия во время их недомоганий (у всех малышей были проблемы со здоровьем, однако родители не обращались к врачам).
Кстати, женщина так и не раскаялась. Даже сейчас она считает, что её вины в произошедшем нет. Приговор О'Лири должен быть вынесен в июле. Отца ребенка также признали виновным. Супруги остаются в тюрьме округа Ли с момента ареста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да ежу понятно, что не может получить вешан полноценное питание. Нужны добавки. А ребёнку расти надо и нужна полноценная еда. Но нет, в два раза меньше нормы весит? Ничего. Съешь ещё манго!
А веганов родителей обязательно нужно ставить на учёт с плотным контролем здоровья детей. Лучше вовремя лишить неадекватов родительских прав, чем потом сажать их за убийство
Он (мой дальний родственник) никого вроде бы не обременяет своим веганством, но близкие говорят, что питается он по часам, использует весы, высчитывает калории, ест отдельно ото всех. Так что вроде и не обременяет своей «верой», но все же напрягает.
Особенно интересно ходить с ним в магазин. Готовились к пикнику, закупались продуктами. Он, соответственно, отдельную тележку взял. Я набрал еды/воды/всякой хрени на 7 человек, а братец все ещё изучал составы продуктов. В итоге у него в лукошке оказалось совсем мало продуктов.
Детей у него нет, поэтому совершенно безвредный веган. Да и с чувством юмора он, не обижается на антивеганские приколы!
Со своей стороны добавлю: я не представляю свою жизнь без мяса. Ну как можно отказать себе в сочном шашлыке, как можно стейки поменять на салат и сою?
По часам едят многие худеющие. Калории считают. Взвешиваются. Ничего такого в этом нет. если он один, то много еды ему не надо. Да и мусорную еду брать не стоит.
Главное, что человек адекватный.
я против веганства. Но за то, чтобы следить за питанием. за весом. Не переедать.
Еще не открылся сезон отстрела кабачков...
И да, про секты. Один знакомый был вполне себе вменяемым организмом. Связался с какими-то "адвентистами с седьмым до колена". Итог. ВОСЕМЬ детей, оба родителя нигде не работают. "Бог дал - бог прокормит" - весь ответ. И соцслужбы их не могут тронуть, пиндосская секта, это святое, лабасы жопу до блеска вылизывают.
ПыСы: человек классическое всеядное существо, которое для полного здоровья в идеале должно есть всё. И мясо, и фрукты, и злаки, и овощи.