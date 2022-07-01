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В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына

В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына

Автор:
01 июля 2022 11:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: vegan   США   вегетарианство   преступление и наказание   приговор   смерть   суд   
2925
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Американка кормила ребенка исключительно грудным молоком, фруктами и овощами. В результате малыш скончался от истощения.

38-летнюю американку признали виновной в истязании малолетнего ребенка. На протяжении полутора лет женщина кормила сына сначала грудным молоком, после - сырыми овощами и фруктами. Сама мадам исповедовала веганство и хотела, чтобы ее сын с рождения также был веганом.


В результате Эзра - так звали младенца - ел только манго, морковь, бананы и авокадо. Впрочем, в грудном молоке, которым кормила его мать, также не было достаточно питательных веществ, из-за чего малыш в 1,5 года весил всего 7 килограммов - почти вдвое меньше нормы.


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Однажды ночью мать заметила, что Эзра не дышит и похолодел, и сразу набрала 911. Однако прибывшие медики ничем не могли помочь ребенку. Он скончался из-за осложнений, вызванных недоеданием,. У ребенка было обезвоживание, проблемы с печенью, отеки рук, ступней и голеней.


Мать умершего - Шейлу О’Лири - арестовали вместе с ее супругом. Других детей пары (3-х, 5 и 11 лет) отправили на реабилитацию и лечение, а их родителей - за решётку. Из-за пандемии суд постоянно откладывали, и спустя три года, наконец, он состоялся. Матери погибшего ребенка вынесли обвинительный приговор.


уд признал её виновной в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. Кроме этого, родители понесут наказание за безнадзорность детей - супругов обвинили в том, что они не обеспечили достаточную безопасность детей из-за непродуманного рациона и бездействия во время их недомоганий (у всех малышей были проблемы со здоровьем, однако родители не обращались к врачам).


Кстати, женщина так и не раскаялась. Даже сейчас она считает, что её вины в произошедшем нет. Приговор О'Лири должен быть вынесен в июле. Отца ребенка также признали виновным. Супруги остаются в тюрьме округа Ли с момента ареста.

Источник:

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Метки: vegan   США   вегетарианство   преступление и наказание   приговор   смерть   суд   
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64  комментария
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Я не против веганов. Конечно личный выбор. Но одно дело когда ты гробишь своё здоровье и отвечаешь за свои действия. Другое, когда ребёнка, который не понимает ничего и зависит от тебя.
Да ежу понятно, что не может получить вешан полноценное питание. Нужны добавки. А ребёнку расти надо и нужна полноценная еда. Но нет, в два раза меньше нормы весит? Ничего. Съешь ещё манго!
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155
adssaf afasffdsga 5 секунд назад
И ни они, ни остальные коровы в теле человека нихрена всё равно не поймут. Ни об аминокислотах, ни о калориях, ни о жирах, ни о микронутриентах. Жаль, конечно, детей, но эти идиоты из-за своей тупости хотя бы не размножаются нормально и это даёт шанс будущим поколениям.
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1k
Ярик 14 секунд назад
Ненавижу этих ублюдков всем сердцем. Бедный ребеночек, как он наверное страдал, когда умирал. Суки, не кормить их вообще, пусть сдохнуть с голода.
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25k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
преступная глупость
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5k
Том Сойер 5 минут назад
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9k
Сол Гудман 11 минут назад
Не понимаю, я этих веганов, как можно не есть мясо, да если под холодненькую

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1k
Vasiliy 19 минут назад
Теоретический, если есть фасоль, чечевицу и горох то можно избежать истощения белков в организме, но это взрослому. Дети же если и выживут, то будут не полноценными. А вот от морковки, манго, и т.д. толку вообще ноль, такие фрукты и овощи в прицепе не могут быть альтернативой мясу

А веганов родителей обязательно нужно ставить на учёт с плотным контролем здоровья детей. Лучше вовремя лишить неадекватов родительских прав, чем потом сажать их за убийство
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2k
Григорий Водениктов Полчаса назад
усыпить их показательно, что бы и остальные веганы протрезвели!
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39k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Никогда не понимала таких. Ну хочешь быть веганом, пожалуйста будь, но не втягивай тех кто не хочет! Или как в данном случае не может отказаться. Идиотка! Ещё меня бесят прям те кто сел на диету и изводит других из-за этого. Сама не жрёт и другим не даёт. Типа вы обязаны соблюдать со мной и отказаться от всего. С какой такой радости интересно.
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43k
Соломей 42 минуты назад
есть знакомый веган, как он заявляет, постоянно злой,раздражжительный, какой то блеклый,как сенатор Келли, когда его облучил Магнето,в людях Х.Со всеми родственниками в контрах, родителей кроме как трупоедами не называет,однажды пересеклись в компании, я офигел, все поели, выпили, а он все настругивает капусты и маркови в тазик и хомячит злой, хомячит. в 45 выглядит как 70-летний. Ну неужели это того стоит, не пойму.
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48k
Олег 46 минут назад
нельзя признавать виновной душевнобольных. Негуманно это
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39k
Aleksandr 47 минут назад
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 48 минут назад
веганы - экстримисты какие то
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11k
Kostick 49 минут назад
веганутую надо принудительно стерилизовать.
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1k
Duke_kir Час назад
в тюрьме кормить только мясом - крысиным
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6k
ишты Час назад
Конченные... Детей жалко.
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85
Хачик Час назад
Ну, вы знаете, что значит слово "веган" у индейцев...
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7k
Григорий Бабкин Час назад
Любая секта - зло. Это тот случай, когда из двух зол надо выбирать меньшее. Отбирать детей, хотя бы на время, чтобы дать вырасти здоровыми. И заставлять родителей оплачивать содержание. Либо стерилизовать, чтобы идиоты не плодились. Но это из области фантастики. Классная страна - пиндостан. Куча клиник, где дети могут сменить пол, но никто не следит, кормят ли ребёнка в семье. Таки вмешательство в личную жизнь. Хотя о чём я? Чем хуже им, тем лучше людям.

И да, про секты. Один знакомый был вполне себе вменяемым организмом. Связался с какими-то "адвентистами с седьмым до колена". Итог. ВОСЕМЬ детей, оба родителя нигде не работают. "Бог дал - бог прокормит" - весь ответ. И соцслужбы их не могут тронуть, пиндосская секта, это святое, лабасы жопу до блеска вылизывают.
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109
Ame onna Час назад
Нии-ни-ни,никакого веганства! Да вы что? У людей зубы устроены как у хищников,и глаза слава богу по центру лица расположены! Это значит-охотник, хищник, должен есть мясо! А что ЖКТ как у травоядных,так это потому,что из фруктов-овощей должны витамины получать!! Вот я и опять спрашиваю,вот где опека, когда она действительно нужна? Как детей из обычных семей изымать и на воспитание геям отдавать,тут они быстро,а когда серьёзно страдают дети -это они заняты!!(((
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109
Ame onna sanchesS80 Полчаса назад
Здравствуйте! А клыки у нас тогда зачем? Манку жевать?...
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Ame onna Pravednik84 Полчаса назад
Понятно, спасибо! Будем знать!...)))
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109
Ame onna Летучий Мыш Полчаса назад
Ну,типа того!!!)))
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Bely Час назад
старший по возрасту в школу должен был ходить. неужели в фильмах всё врут про органы опеки и бдительных учителей? он же тоже с проблемами по здоровью
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Не хотел бы я такую Маму..
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