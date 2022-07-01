В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына

38-летнюю американку признали виновной в истязании малолетнего ребенка. На протяжении полутора лет женщина кормила сына сначала грудным молоком, после - сырыми овощами и фруктами. Сама мадам исповедовала веганство и хотела, чтобы ее сын с рождения также был веганом.





В результате Эзра - так звали младенца - ел только манго, морковь, бананы и авокадо. Впрочем, в грудном молоке, которым кормила его мать, также не было достаточно питательных веществ, из-за чего малыш в 1,5 года весил всего 7 килограммов - почти вдвое меньше нормы.



