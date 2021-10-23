Для чего все эти вещи?

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Интернет знает все, и если вам вдруг встретилась на пути какая-то неведомая штука, вы можете обратиться к мудрости сети - там наверняка найдется человек, который растолкует вам, зачем она нужна.
"Странный стеклянный шар, подвешенный на винтах, в металлическом каркасе, на вид бронзового или золотого цвета".
Ответ: "Это регистратор солнечного света Кэмпбелла-Стокса. Вы помещаете полоску карточки в один набор канавок в части, которая изгибается за сферой, направляете противоположную сторону сферы к экватору, и сфера фокусирует солнечный свет, чтобы прожечь дорожку на карточке. На карте отмечены часы, и чем больше карта подгорает, тем ярче был солнечный свет".
Ответ: "Это регистратор солнечного света Кэмпбелла-Стокса. Вы помещаете полоску карточки в один набор канавок в части, которая изгибается за сферой, направляете противоположную сторону сферы к экватору, и сфера фокусирует солнечный свет, чтобы прожечь дорожку на карточке. На карте отмечены часы, и чем больше карта подгорает, тем ярче был солнечный свет".
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"Большой круглый стеклянный объект. Размеры где-то 20х5 сантиметров. Много лет лежал и обсуждался, но никто не знает, что это такое и откуда оно взялось".
Ответ: "Мне кажется, это линза для фонаря поезда".
Ответ: "Мне кажется, это линза для фонаря поезда".
"Большая машина, подключенная к школьному зданию, с бочкой под ней".
Ответ: "Система сбора пыли, вероятно, из мастерской, где работают с деревом".
Ответ: "Система сбора пыли, вероятно, из мастерской, где работают с деревом".
"Цельнометаллический предмет в форме тыквы. Без маркировки. Интересно, для чего он используется? Найден в комнате на горнолыжном курорте".
Ответ: "Ваза для фруктов. Мы использовали такую в нашем ресторане, чтобы держать в ней апельсины для отжима сока".
Ответ: "Ваза для фруктов. Мы использовали такую в нашем ресторане, чтобы держать в ней апельсины для отжима сока".
"Небольшой металлический стержень с отверстием на одном конце, выпал из одежды".
Ответ: "Это часть сломанной серьги".
Ответ: "Это часть сломанной серьги".
"Такие подозрительные утопленные псевдокнопки, разные по цвету, стоят на всех розетках в моем номере Holiday Inn. Нет, это не кнопка".
Ответ: "Это кнопка перезагрузки автоматического выключателя для розеток".
Ответ: "Это кнопка перезагрузки автоматического выключателя для розеток".
"Странное на вид сооружение, найденное недалеко от охотничьего домика в шведском лесу".
Ответ: "Это самодельная кормушка, которая периодически выгружает зерно. Она привлекает к месту охоты оленей и другую дичь".
Ответ: "Это самодельная кормушка, которая периодически выгружает зерно. Она привлекает к месту охоты оленей и другую дичь".
"Керамика, куплена в Мексике. Имеет отверстие снизу, проходящее через центральный вал, поэтому не может удерживать воду. Что-то похожее на музыкальную ноту выгравировано на нижней стороне рядом с надписью вроде «KE? MEXICA».
Ответ: "Это подставка для украшений, изготовленная гончаром Кеном Эдвардсом".
Ответ: "Это подставка для украшений, изготовленная гончаром Кеном Эдвардсом".
"Желтая будка в рост человека, а над ней шест с фонарем".
Ответ: "Это фонарь на солнечной энергии, который используется в некоторых частях мира".
Ответ: "Это фонарь на солнечной энергии, который используется в некоторых частях мира".
"Вероятно, медная ручка (или другой инструмент,) обнаружено в ирландском пабе в Марбелье, Испания. Владелец не знал, как его использовать, сказал, что получил его с пабом при покупке".
Ответ: "Это канатный направляющий блок для лодки. Похоже, на барную стойку пошла древесина из дока".
Ответ: "Это канатный направляющий блок для лодки. Похоже, на барную стойку пошла древесина из дока".
"Эта непонятная штука была в моем вентиляционном отверстии, когда я его закрыл".
Ответ: "Это часть прокладки регистра оторвалась и попыталась сбежать. Металлическое отверстие называется регистром".
Ответ: "Это часть прокладки регистра оторвалась и попыталась сбежать. Металлическое отверстие называется регистром".
"Деревянный ящик с небольшими металлическими деталями с изображениями. Также содержит тонкие латунные детали различной длины".
Ответ: "Это типографское оборудование для высокой печати".
Ответ: "Это типографское оборудование для высокой печати".
"Маленький бронзовый контейнер с завинчивающейся крышкой и маленькой палочкой. Примерно 17 сантиметров в длину, 5 - в ширину и 10 - в высоту, нашли на блошином рынке".
Ответ: " Комплект для карманной печи или часть старой походной горелки".
Ответ: " Комплект для карманной печи или часть старой походной горелки".
"Какой-то инструмент с металлической головкой и деревянной ручкой".
Ответ: "Это называется пикароном. Источник - мой 90-летний сосед, который всю жизнь работал в лесозаготовках. Когда я спросил его о его крючке, он сказал, что использовал его, чтобы правильно расположить бревна, плывущие на лесопилку с озера".
Ответ: "Это называется пикароном. Источник - мой 90-летний сосед, который всю жизнь работал в лесозаготовках. Когда я спросил его о его крючке, он сказал, что использовал его, чтобы правильно расположить бревна, плывущие на лесопилку с озера".
"Небольшое деревянное изделие ручной работы (?). На наклейке есть неизвестные символы".
Ответ: "Этот символ - Знак за заслуги по подготовке к чрезвычайным ситуациям у бойскаутов".
Ответ: "Этот символ - Знак за заслуги по подготовке к чрезвычайным ситуациям у бойскаутов".
"Нашли этот красивый плоский медный предмет на кухне в доме, снятом через Airbnb. Для чего он используется?"
Ответ: "Это крышка от медного горшка".
Ответ: "Это крышка от медного горшка".
"Примерно 6 сантиметров в длину, металлический, некоторые части поворачиваются, найден в комиссионном магазине".
Ответ: "Это центральный шпиндель проигрывателя, который позволяет воспроизводить небольшую стопку записей одну за другой. Он кладет пластинку на диск сразу после того, как он заканчивает воспроизведение предыдущей".
Ответ: "Это центральный шпиндель проигрывателя, который позволяет воспроизводить небольшую стопку записей одну за другой. Он кладет пластинку на диск сразу после того, как он заканчивает воспроизведение предыдущей".
"Что это за закругленная квадратная многослойная деталь из твердого пластика с 65 отверстиями и рифлеными углами для возможной установки другой детали? Они выбрасываются тысячами вдоль железной дороги Union Pacific".
Ответ: "Эти штуки предназначены для уменьшения истирания стыков стальных железнодорожных рельсов и бетонных шпал".
Ответ: "Эти штуки предназначены для уменьшения истирания стыков стальных железнодорожных рельсов и бетонных шпал".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ответ: это сюрикен, древнее оружие ниндзя