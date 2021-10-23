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Для чего все эти вещи?

Для чего все эти вещи? (19 фото)

Автор:
23 октября 2021 18:10
Сообщество : Факты
Метки: интересно   неизвестные предметы   познавательно   странное   суть вещей   таинственные вещи   факты   что это такое?   
987
19
Интернет знает все, и если вам вдруг встретилась на пути какая-то неведомая штука, вы можете обратиться к мудрости сети - там наверняка найдется человек, который растолкует вам, зачем она нужна.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   неизвестные предметы   познавательно   странное   суть вещей   таинственные вещи   факты   что это такое?   
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7  комментариев
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18k
Anna Час назад
через 100 лет: что это за штука?
ответ: это сюрикен, древнее оружие ниндзя
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5k
Борис Карабанов Час назад
Гелиограф (стеклянный шар на первом фото) фиксирует, в первую очередь, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ инсоляции в течение суток.
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3k
Сергей Час назад
"Это канатный направляющий блок для лодки" Это киповая планка.
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214
allexx Сергей 13 минут назад
Бывает еще с роульсом.
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