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Сибирская семья 3 года прожила в чужом доме, считая что купила его

Сибирская семья 3 года прожила в чужом доме, считая что купила его

Автор:
04 июля 2024 10:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СУД   в мире   дом   люди   ошибка   ремонт   фото   
2713
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Шипуновский районный суд Алтайского края недавно был вынужден рассматривать необычно дело о споре по недвижимости. Ответчиком выступала семья, уже три года жившая в купленном доме — истец же утверждал, что это вовсе не их жилье и привел доказательства, поставившие отца первого семейства в тупик.

В мае 2021 года семья Типовых приобрела участок по адресу улица Шукшина, 16. Дом обустроили, во дворе сделали сад, а к реке отвели целый причал. Следующие несколько месяцев люди спокойно делали ремонт. 


Через время во двор пришли люди, утверждающие, что дом принадлежит им. Типуновы показали договор о покупке и чеки с переводами денег — естественно, они отказались покидать жилье. Попытки разрешить конфликт мирным путем заняли еще два года. 

Затем претенденты на дом обратились все же в суд. Разбирательство также оказалось небыстрым, но в конце-концов власти разобрались в ситуации. Выяснилось, что главная вина лежит на застройщике. 

Дома на улице в селе строились типовые и одной компанией. Типуновы действительно купили дом, но случайно въехали в соседний — табличек с номерами в населенном пункте не было. 

Мы три года прожили в доме, считая его своим. Сделали ремонт, а теперь оказалось, что старались для других людей, — рассказал глава семейства уже после суда. 

Судья же постановил отдать недвижимость настоящим владельцам. Типуновым пришлось съехать, оставив и ремонт, и причал.  

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Метки: СУД   в мире   дом   люди   ошибка   ремонт   фото   
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21  комментарий
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38k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Ага, и кадастрового плана не было???

Верим, верим каждому твоему слову!!! (с)
Скорее сами решили схитрожопить и занять участок поближе к воде!!!
Типа номеров нет, ошиблись чуток!
Не понимаю, чего терпилы два года тянули с заявлением в суд! Такие вещи надо делать сразу!
Хотя.... может как в анекдоте:
- Вы утверждаете, что знаете, кто угнал вашу машину???
- Да, всё так!
- Так почему вы так долго тянули с заявлением об этом????
- А я всё ждал, когда он её перекрасит!!!
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31k
Aqueronte 7 минут назад
Знаю случай когда заказчик купил землю, заказал строительство дома, указал участок, а когда ставить на учет то выяснилось что заказчик перепутал участок, и построил на участке соседа. Благо участки были идентичные, соседи адекватные.
Просто поменялись участками и миром разошлись.
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37k
Fat Lynx 23 минуты назад
Вообще-то, ключи, что застройщик им выдал, не подошли бы к соседнему дому... Так что пис-дят.
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37k
Fat Lynx Полчаса назад
Про кадастр и межевание уже писали, так что въехавшие в чужой дом - просто дебилы.
Я бы, если бы приехал, а в моем доме уже кто-то живет, то же знатно бы оху-ел... Но, я бы не стал особо трагедию из этого делать и если свободный дом нормальный и за три года не обвисшал без хозяина, то махнулся бы с ними не глядя со словами: "Живите, бля, там... раз уж вы, соседи, такие дурни!"
Но это я... я в душе пофигист с налетом анархизма.
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63k
dima423 Час назад
А еще прикольный каламбур получился - В мае 2021 года семья Типовых прибрела один из типовых домов на типовых участках...
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63k
dima423 Час назад
Забавно)) Прикольно если реальные хозяева давно заметили что в их дом въехали другие, но не спешили об этом сообщать, ждали пока те сделают ремонт и обустроят участок)))
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20k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Типуновы действительно купили дом, но случайно въехали в соседний табличек с номерами в населенном пункте не было»

Ну а таких вещах, как кадастровый план и межевание участков, видимо не слышали?
Сильно смахивает на пецдёж
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8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Конечно застройщик виноват
. Идиоты какие-то.
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2k
Gadova 2 часа назад
Заняли дом, который больше понравился. Как будто в кадастровую карту никогда не заглядывали.
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584
Сахалинец 2 часа назад
"Дома на улице в селе строились типовые и одной компанией. Типуновы действительно купили дом, но случайно въехали в соседний табличек с номерами в населенном пункте не было. " - а кто в их дом тогда въехал ?! Где их дом ?! Просто соседний ?! Что за бред бредовый
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29k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а надпись на бирке от двери видимо никто не прочитал ...
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Snezhinka
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