Сибирская семья 3 года прожила в чужом доме, считая что купила его

Шипуновский районный суд Алтайского края недавно был вынужден рассматривать необычно дело о споре по недвижимости. Ответчиком выступала семья, уже три года жившая в купленном доме — истец же утверждал, что это вовсе не их жилье и привел доказательства, поставившие отца первого семейства в тупик.
В мае 2021 года семья Типовых приобрела участок по адресу улица Шукшина, 16. Дом обустроили, во дворе сделали сад, а к реке отвели целый причал. Следующие несколько месяцев люди спокойно делали ремонт.
Через время во двор пришли люди, утверждающие, что дом принадлежит им. Типуновы показали договор о покупке и чеки с переводами денег — естественно, они отказались покидать жилье. Попытки разрешить конфликт мирным путем заняли еще два года.
Затем претенденты на дом обратились все же в суд. Разбирательство также оказалось небыстрым, но в конце-концов власти разобрались в ситуации. Выяснилось, что главная вина лежит на застройщике.
Дома на улице в селе строились типовые и одной компанией. Типуновы действительно купили дом, но случайно въехали в соседний — табличек с номерами в населенном пункте не было.
Мы три года прожили в доме, считая его своим. Сделали ремонт, а теперь оказалось, что старались для других людей, — рассказал глава семейства уже после суда.
Судья же постановил отдать недвижимость настоящим владельцам. Типуновым пришлось съехать, оставив и ремонт, и причал.
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Верим, верим каждому твоему слову!!! (с)
Скорее сами решили схитрожопить и занять участок поближе к воде!!!
Типа номеров нет, ошиблись чуток!
Не понимаю, чего терпилы два года тянули с заявлением в суд! Такие вещи надо делать сразу!
Хотя.... может как в анекдоте:
- Вы утверждаете, что знаете, кто угнал вашу машину???
- Да, всё так!
- Так почему вы так долго тянули с заявлением об этом????
- А я всё ждал, когда он её перекрасит!!!
Просто поменялись участками и миром разошлись.
Я бы, если бы приехал, а в моем доме уже кто-то живет, то же знатно бы оху-ел... Но, я бы не стал особо трагедию из этого делать и если свободный дом нормальный и за три года не обвисшал без хозяина, то махнулся бы с ними не глядя со словами: "Живите, бля, там... раз уж вы, соседи, такие дурни!"
Но это я... я в душе пофигист с налетом анархизма.
Ну а таких вещах, как кадастровый план и межевание участков, видимо не слышали?
Сильно смахивает на пецдёж