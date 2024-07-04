Сибирская семья 3 года прожила в чужом доме, считая что купила его

В мае 2021 года семья Типовых приобрела участок по адресу улица Шукшина, 16. Дом обустроили, во дворе сделали сад, а к реке отвели целый причал. Следующие несколько месяцев люди спокойно делали ремонт.

Через время во двор пришли люди, утверждающие, что дом принадлежит им. Типуновы показали договор о покупке и чеки с переводами денег — естественно, они отказались покидать жилье. Попытки разрешить конфликт мирным путем заняли еще два года.