Цена победы: дом упрямой китаянки замуровали в шоссе

Эта история о домовладелице, которая отказалась выехать из своего дома, и о том, что произошло в итоге. Надо сказать, случай, описанный здесь, не единичный, но очень уж показательный.
Владельцы частных дoмов особенно сложно идут на продажу своей собственности и не хотят переезжать в другое место. Это и понятно. В частных домaх всё своё, включая крышу, дворик у крыльца, внешнюю облицовку стен. Столько лет и труда было вложено в облагораживания своего жилья, что, когда приходится его покидать, это даётся непросто.
Но и прогресс не стоит на месте, и города расширяются. Поэтому переустройство уже застроенных территорий, прокладывание новых дорог вносит свои коррективы в жизни местных жителей.
Так, например, в китайском городе Гуанчжоу власти решили проложить новую трассу, при этом снести все имеющиеся на пути постройки. В таких ситуациях владельцам домoв предлагают денежную компенсацию либо новое место жительства – домa или квартиры.
Домовладелица госпожа Лян отказалась переезжать, потому что, как она считает, власти предложили ей слишком маленькую цена за её дом. Она была согласна покинуть своё жилище в обмен на 4 квартиры. Но ей давали только две. Женщина ни в какую не соглашалась и тогда, когда ей предложили 186 тысяч долларов, ведь это было на 100 тысяч меньше, чем ей хотелось получить.
Ещё одна версия отказа от обмена была в том, что предложенное взамен старого дoмa жильё, находилось возле морга. Но справедливости ради уточним: правительство предлагало разные варианты обмена и ни один из них хозяйку не устроил.
Противостояние продолжалось долгие годы, но небольшой частный дoм в 40 квадратных метров не сносили. В итоге было принято решение построить шоссе и мост, не трогая этот дом. Он и сейчас стоит на том же месте, только вот вокруг него теперь проходит тpасса.
Мало того, что дoрога обогнула дом с двух сторон, так ещё он оказался в глубоком бетонном колодце эстакады. Конечно, подъезд к дому сделали. Чего теперь стоит упорство китаянки? Кому и что она хотела доказать своей принципиальностью, скупостью и борьбой за права?
Г-жа Лян говорит:
Меня не волнует общественное мнение, и я неплохо справляюсь с тем, как живу.
Но не кривит ли она душой? Она стала единственной из 47 местных жителей и 7 фирм, кто отказался переезжать. Лян считает свое местоположение «расслабляющим, приятным и удобным».
Возможно так и было раньше, но явно не теперь. Где уж тут расслабиться, когда вокруг постоянно ездят машины, создавая шум и генерируя выхлопные газы. Да и туристы стали наведываться к одинокому домy внутри дороги за впечатлениями. Теперь покой госпоже Лян будет только сниться.
Стоила ли игра свеч?
Источник:
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