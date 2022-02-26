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Цена победы: дом упрямой китаянки замуровали в шоссе

Цена победы: дом упрямой китаянки замуровали в шоссе (7 фото)

Автор:
26 февраля 2022 10:41
Сообщество : Истории
Метки: Китай   в мире   дом   люди   упрямство   фото   шоссе   
1613
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Эта история о домовладелице, которая отказалась выехать из своего дома, и о том, что произошло в итоге. Надо сказать, случай, описанный здесь, не единичный, но очень уж показательный.

Владельцы частных дoмов особенно сложно идут на продажу своей собственности и не хотят переезжать в другое место. Это и понятно. В частных домaх всё своё, включая крышу, дворик у крыльца, внешнюю облицовку стен. Столько лет и труда было вложено в облагораживания своего жилья, что, когда приходится его покидать, это даётся непросто.


Но и прогресс не стоит на месте, и города расширяются. Поэтому переустройство уже застроенных территорий, прокладывание новых дорог вносит свои коррективы в жизни местных жителей.

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Так, например, в китайском городе Гуанчжоу власти решили проложить новую трассу, при этом снести все имеющиеся на пути постройки. В таких ситуациях владельцам домoв предлагают денежную компенсацию либо новое место жительства – домa или квартиры.

Домовладелица госпожа Лян отказалась переезжать, потому что, как она считает, власти предложили ей слишком маленькую цена за её дом. Она была согласна покинуть своё жилище в обмен на 4 квартиры. Но ей давали только две. Женщина ни в какую не соглашалась и тогда, когда ей предложили 186 тысяч долларов, ведь это было на 100 тысяч меньше, чем ей хотелось получить.

Ещё одна версия отказа от обмена была в том, что предложенное взамен старого дoмa жильё, находилось возле морга. Но справедливости ради уточним: правительство предлагало разные варианты обмена и ни один из них хозяйку не устроил.

Противостояние продолжалось долгие годы, но небольшой частный дoм в 40 квадратных метров не сносили. В итоге было принято решение построить шоссе и мост, не трогая этот дом. Он и сейчас стоит на том же месте, только вот вокруг него теперь проходит тpасса.

Мало того, что дoрога обогнула дом с двух сторон, так ещё он оказался в глубоком бетонном колодце эстакады. Конечно, подъезд к дому сделали. Чего теперь стоит упорство китаянки? Кому и что она хотела доказать своей принципиальностью, скупостью и борьбой за права?

Г-жа Лян говорит:

Меня не волнует общественное мнение, и я неплохо справляюсь с тем, как живу.


Но не кривит ли она душой? Она стала единственной из 47 местных жителей и 7 фирм, кто отказался переезжать. Лян считает свое местоположение «расслабляющим, приятным и удобным».

Возможно так и было раньше, но явно не теперь. Где уж тут расслабиться, когда вокруг постоянно ездят машины, создавая шум и генерируя выхлопные газы. Да и туристы стали наведываться к одинокому домy внутри дороги за впечатлениями. Теперь покой госпоже Лян будет только сниться.

Стоила ли игра свеч?


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Метки: Китай   в мире   дом   люди   упрямство   фото   шоссе   
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23  комментария
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13k
net Час назад
186 тыс долларов за этот сарай? И она ещё думала?)
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6k
Виктор 17 минут назад
Шиномонтаж надо открывать )
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−4
Илья 20 минут назад
У нас бы просто сожгли. И делов то.
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9k
Чёрный Вдовец 23 минуты назад
186 тысяч долларов за сарай??? Она не ох**ла ли она? Впрочем, подобные примеры я знаю и у нас. Все сараи и развалюхи при выезде из Москвы по Щёлковскому шоссе скуплены, в каждом крохотном домике без окон и крыши прописано по 17-30 человек. Власти заявили, что Щёлковское шоссе будут расширять, и желающих получить на халяву новое жильё хоть отбавляй.
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483
Areskoi Чёрный Вдовец 9 минут назад
Дело не в стоимости дома, а в цене на землю. Баба поставила себя в ужасную ситуацию из-за своей жадности. А теперь не хочет признавать свою глупость - гордыня.
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9k
Izrin Maria Полчаса назад
Для китайца участок земли, доставшийся ему от предков, имеет другое значение, чем для россиянина его огород.
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1k
Старичок Полчаса назад
выражение "мой дом-моя крепость" заиграло новыми красками.
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71k
parallax Полчаса назад
Не знаю как это назвать. Глупая упрямость или упрямая глупость?
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6k
a_komolow Полчаса назад
Жадность сгубила!
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10k
Sehenswuerdigkeiten 40 минут назад
За такую хибару 186 тыс долларов МАЛО? Жадность она такая ))
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14k
Вася 43 минуты назад
мда.. в России долго с такими упрямыми не принято возиться.. странно, что проводка не замкнула .. ещё говорят Китай тоталитарный
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−2
Mak SpMak 51 минуту назад
Жить в ...е наглядно!
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6k
Думай о хорошем! 55 минут назад
чёт всегда про Китай говорили, что их там слишком много, и жизнь каждого ни чего не стоит, и прав ни каких у них нет
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5k
Дмитрий Час назад
вот теперь можно снести и отстроить здание в три этажа с панорамными окнами на шоссе, и сделать в нем ресторанчик.
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4k
ride Час назад
Ну в целом, если денег не жалко - то прикольный получился арт объект :))
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49k
zloykoyot Час назад
Ну, если говорить по совести, застройщики частенько грешат заниженной суммой компенсации. Причём эта проблема не только России. Но если суммы верно тут указаны, то это просто тупость и жадность дурной бабы. За дом в 40 квадратов желать 4 квартиры? Ничего не треснет у неё? Да и 186 штук баксов нихера не маленькая сумма, не думаю что её дом стоял в престижной курортной зоне.
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7k
Шурави Час назад
Ну нормальный забор сделали) и гараж)
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1k
Herr Mannelig Час назад
Можно сосиски, мороженки туристам продавать, разрешение сфотографировать дом за полтора юаня
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17k
Олег Час назад
Ж - жадность...
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