Цена победы: дом упрямой китаянки замуровали в шоссе

Владельцы частных дoмов особенно сложно идут на продажу своей собственности и не хотят переезжать в другое место. Это и понятно. В частных домaх всё своё, включая крышу, дворик у крыльца, внешнюю облицовку стен. Столько лет и труда было вложено в облагораживания своего жилья, что, когда приходится его покидать, это даётся непросто.

Но и прогресс не стоит на месте, и города расширяются. Поэтому переустройство уже застроенных территорий, прокладывание новых дорог вносит свои коррективы в жизни местных жителей.