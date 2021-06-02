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17 забытых жевательных резинок 1990-х

17 забытых жевательных резинок 1990-х (28 фото)

Автор:
02 июня 2021 09:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1990   Жевательная резинка   вкладыши   жвачка   подборка   фото   
1448
28

Что жевали дети 30 лет назад?

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Метки: 1990   Жевательная резинка   вкладыши   жвачка   подборка   фото   
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52
Алексей Час назад
Вот еще с наклеичками были
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9k
Вася 4 минуты назад
некоторые вкладыши пахнут ещё
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5k
ваня панкин 8 минут назад
как-то меня эта напасть обошла стороной... но моим мелким племянникам зашла...
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15k
Пумба 12 минут назад
Это совсем детские жвачки! Реальные пацаны покупали только такие:
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12k
Limon 17 минут назад
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5k
Overkill245 Полчаса назад
"17 забытых жевательных резинок 1990-х" ЗАБЫТЫХ??? Автор, ты в своём уме? Такое не забывается НИКОГДА!!! Это не просто жевательные резинки и вкладыши. Это целая культура!
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1k
Peter Griffin 36 минут назад
Ковбойские шарики ещё были.
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57k
Александр Ломовицкий 43 минуты назад
ТипТип через час становился как жидкое тесто , об турбо можно было порезать щеку разжевывая ее она ломалась раскалываясь и край был острым какое то время . бомбибом нравился только дынный . блин сколько воспоминаний :)
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4k
Shtoppi 51 минуту назад
Еще такие были.
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13k
Объект реальности 56 минут назад
Турбо, Ото Мото, Бомбимбом, Лав из.
Но... Кофейный аромат стоит над этим всем.
А выше только гудрон
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120
Шурман Час назад
Вот 89 год и еще жевачка Сагыз :))))) пока разжуешь можешь зубы на полку повесить .
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120
Шурман Peter Griffin 38 минут назад
Казахи всегда отличались изысканными названиями :)
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988
Дмитрий Час назад
Ух! У меня в первом классе, одноклассник спер коллекцию фантиков bombibom!!! Для меня это было целое состояние!
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120
Шурман Дмитрий 58 минут назад
В первом классе я этого еще не видел :) вот в классе 5том тогда да и турбо и лав ис , лав ис покупал соседке :) но даже после окончания школы и Универа у нас не получилось лав ис :)))
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120
Шурман Типа граф Полчаса назад
Кстати о той девочке :) 3 брака и все неудачные , детей нет и тд . Короче сама себе на уме но красивая .
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371
manul74 Час назад
Они не забыты.. Люди родившиеся в СССР их помнят. Я помню. У меня до сих пор в книгах лежат некоторые вкладыши как закладки.
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
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67k
Фома 2 часа назад
А как же эта :
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
DONALD была самой вкусной...
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428
робт 2 часа назад
к слову сказать все перечисленные жвачки производства турции, по сути только на одних жвачках Россия 90х вскормила турцию
помню в школе каждую(!!!) переменную толпами бегали в ларёк, даже соревновались кто больше за раз разжуёт
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36k
Вепс 2 часа назад
Love is... до сих пор продаются.
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2k
Rodaslav 2 часа назад
Ну вот не надо. Дональд, ТипиТип и отечественные существовали ой как за долго до остальных представленных тут, кх-кх..., жевачек (если это г можно так назвать) 90-х.
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−68
v-50 2 часа назад
любимая была bombibom Donald и Cola
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46k
noName 2 часа назад
Шок любили за самый сочный вкус!?автор тогда ее не пробовал...
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