17 забытых жевательных резинок 1990-х

Что жевали дети 30 лет назад?
Первые жвачки в СССР появились еще в 1970-е. Они использовались как средство для очищения полости рта, а не забава. Позже эта тенденция изменилась, и жевательные резинки стали предметом обожания всех детей и кошмаром для родителей: они портили аппетит, их было невозможно счистить с одежды, вкладыши лежали по всему дому, а наклейками обклеена вся мебель. Но дети собирали целые коллекции вкладышей, переводилок, наклеек и карточек — это была валюта, на которую можно было выменять желаемую вещь. Какие же были жвачки в то время?
Donald
Это была одна из первых резинок, а сопровождалась она комиксом на 3-4 картинки, которые передавали короткое мгновение из жизни известной утки.
Turbo
Одна из самых продаваемых жвачек, ведь все мальчики хотели собрать как можно больше вкладышей с автомобилями. И Turbo была не единственной с подобной тематикой.
BomBibom
OtoMoto
Lazer
Если предыдущие жвачки показывали зарубежные автомобили и мотоциклы, то в этой резинке были изображения с военной техникой.
Final 90
Эта жвачка пришлась по душе любителям футбола, и многие даже собрали свои команды именитых игроков.
TipiTip
Очередная резинка с мини-комиксом внутри, и продавалась она довольно неплохо, несмотря на то, что все надписи были сделаны на турецком языке. Согласитесь, порой все понятно без слов.
Boomer
Эта резинка была известна всем любителям надувать пузыри, ведь из нее они получались огромными.
Bazooka
Kola
В 80-90-е напиток Coca-Cola считался дорогим удовольствием, и многие дети пили его только по праздникам. Но вот вкус знаменитой газировки можно было «восполнить» жвачкой. Кстати, фантики там тоже были необычные: рассказывали об известных людях или не менее известных, но выдуманных персонажах.
Отечественная жвачка
Center Shock
В отличие от других резинок, в этой не было ни вкладышей, ни картинок, но дети ее любили за самый сочный вкус.
Terminator
Позже пошли резинки не с вкладышами, а с наклейками. Мальчики собирали кадры из фильма «Терминатор»"...
Hélène et Les Garçons
А девочки фанатели от героев сериала «Элен и ребята» или...
Barbie
... от кукол Барби, которые только-только стали завоевывать русский рынок.
Turtles
Но самыми ценными жевательными резинками считались эти, с черепашками-ниндзя. Особый шарм им придавали картонные карточки, которыми так любили обмениваться ребята.
Love is...
Но самая продаваемая жвачка была воплощением романтической любви. Забавно, но и сейчас ее легко обнаружить на магазинных полках, и есть люди, которые собирают фантики с милыми цитатами на протяжении последних 30 лет.
Источник:
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Но... Кофейный аромат стоит над этим всем.
А выше только гудрон