В Израиле обнаружили кольцо с одним из древнейших изображений Христа

Управление древностей Израиля провело археологическое исследование останков двух затонувших в древности кораблей. Один из них относится к поздней римской эпохе и ему около 1700 лет, а второй - к мамелюкской и ему около 600 лет. На месте кораблекрушения в Кесарии найдено множество артефактов, но один из них особенно интересен.

0 Это золотое кольцо с инкрустированным зеленым камнем, на котором вырезано изображение мальчика-пастуха. Мальчик держит на плечах ягненка. Специалисты знают, что именно так выглядели раннехристианские изображения Иисуса - "доброго пастыря".

0 Источник: Судя по размеру, кольцо принадлежало женщине. Сотрудники израильского управления древностей назвали его очень редкой находкой.

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0 Источник: Корабли затонули на мелководье у входа в порт и лежат на глубине всего четыре метра. "Корабли, вероятно, стояли на якоре поблизости и были разбиты штормом", - говорится в заявлении подразделения морской археологии IAA (Управления древностей Израиля).

0 Источник: На дне археологи обнаружили более 500 серебряных монет мамелюкского периода и сотни бронзовых и серебряных монет, относящихся к древнеримскому периоду, а также статуэтки в виде орла и театрального актера в комической маске.

0 Источник: Кроме этого, найдены бронзовые гвозди, поврежденный железный якорь, свинцовые трубы, керамика и бронзовые колокольчики, которые предназначались для отпугивания злых духов.

0 Источник: Но восьмиугольное золотое кольцо с изображением "доброго пастыря" считается самым изысканным артефактом в этой коллекции.