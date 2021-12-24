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В Израиле обнаружили кольцо с одним из древнейших изображений Христа

В Израиле обнаружили кольцо с одним из древнейших изображений Христа (7 фото)

Автор:
24 декабря 2021 14:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Золотое кольцо   Израиль   артефакт   археологическая находка   археология   редкая находка   
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Управление древностей Израиля провело археологическое исследование останков двух затонувших в древности кораблей. Один из них относится к поздней римской эпохе и ему около 1700 лет, а второй - к мамелюкской и ему около 600 лет. На месте кораблекрушения в Кесарии найдено множество артефактов, но один из них особенно интересен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Золотое кольцо   Израиль   артефакт   археологическая находка   археология   редкая находка   
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Борис Карабанов 21 минуту назад
Да, блин, вот это коп, так коп. Это вам не "бескозырки" ковырять!
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