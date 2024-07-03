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"Французский Экскалибур" исчез из скалы, где торчал в течение последних 1300 лет

"Французский Экскалибур" исчез из скалы, где торчал в течение последних 1300 лет

Автор:
03 июля 2024 12:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Французский Экскалибур   в мире   исчез   меч   новости   фото   
1190
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Следователи озадачены тем, как преступники умудрились вытащить мистический экспонат, намертво вмурованный в стену рядом со святилищем.

"Французский Экскалибур" исчез из скалы, в которой торчал на протяжении последних 1300 лет. Дюрандальский меч похитили неизвестные злоумышленники, несмотря на то, что он был прикреплен цепью к камню на высоте почти 10 метров над землей.

Теперь расположенное на вершине скалы село Рокамадур (Франция) осталось без своей ценной туристической приманки. Глава населенного пункта Доминик Ленфант призналась, что местные жители чувствуют себя так, будто у них забрали часть души.

"Мы будем скучать по мечу. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, и нет ни одного гида, который бы не советовал увидеть его во время экскурсии", — отметила Ленфант в интервью французской газете.

Полиция уже начала расследование, но следователи озадачены тем, как преступники умудрились вытащить мистический музейный экспонат, намертво вмурованный в стену рядом со святилищем.

Согласно легенде, этот меч невозможно сломать, а благодаря острейшему лезвию его владелец мог одним ударом разрубать валуны. Впервые оружие подарили императору Карлу Великому, а затем реликвия перешла к его племяннику Роланду — легендарному рыцарю.

Дюрандальский меч упоминается в поэме 11 века "Песнь о Роланде", в которой автор рассказывает читателям о его магической силе, а также о том, что в нем спрятан зуб Святого Петра, кровь Святого Василия и волосы Святого Дениса.

Говорят, что Роланд перед смертью пытался разбить меч о скалу, чтобы он не попал в руки армии сарацин, с которой тот храбро сражался на перевале Ронсево. Рыцарь бросил меч в долину, он пролетел много километров и воткнулся в скалу Рокамадура.

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Метки: Французский Экскалибур   в мире   исчез   меч   новости   фото   
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10  комментариев
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14k
Том Сойер Час назад
"....но следователи озадачены тем, как преступники умудрились вытащить мистический музейный экспонат, намертво вмурованный в стену рядом со святилищем...."


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14k
Denissg Минуту назад
Меч отбрасывает тень - ясно, меч мокрый - дождь, меча нет - Франция.
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537
Самуил Маршак 48 минут назад
Что тут думать?
Мимо проходил король Артур!
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1k
DuckTales 58 минут назад
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19k
Kucher Час назад
Ну следователи могли бы Томаса Мэлори почитать. Там написано, как можно меч вытащить.
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13k
Б.Касторский Час назад
Позор тому, о бегстве кто подумал
Мы встретим все врага лицом к лицу (с)
Может сам вернулся за мечом? Понял, что погорячился в свое время?
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302
Lepus Б.Касторский Час назад
Ага, увидел в кого французы превратились, и отобрал.
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