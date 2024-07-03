"Французский Экскалибур" исчез из скалы, где торчал в течение последних 1300 лет

"Французский Экскалибур" исчез из скалы, в которой торчал на протяжении последних 1300 лет. Дюрандальский меч похитили неизвестные злоумышленники, несмотря на то, что он был прикреплен цепью к камню на высоте почти 10 метров над землей.

Теперь расположенное на вершине скалы село Рокамадур (Франция) осталось без своей ценной туристической приманки. Глава населенного пункта Доминик Ленфант призналась, что местные жители чувствуют себя так, будто у них забрали часть души.