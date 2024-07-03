"Французский Экскалибур" исчез из скалы, где торчал в течение последних 1300 лет

Следователи озадачены тем, как преступники умудрились вытащить мистический экспонат, намертво вмурованный в стену рядом со святилищем.
"Французский Экскалибур" исчез из скалы, в которой торчал на протяжении последних 1300 лет. Дюрандальский меч похитили неизвестные злоумышленники, несмотря на то, что он был прикреплен цепью к камню на высоте почти 10 метров над землей.
Теперь расположенное на вершине скалы село Рокамадур (Франция) осталось без своей ценной туристической приманки. Глава населенного пункта Доминик Ленфант призналась, что местные жители чувствуют себя так, будто у них забрали часть души.
"Мы будем скучать по мечу. Он был частью Рокамадура на протяжении веков, и нет ни одного гида, который бы не советовал увидеть его во время экскурсии", — отметила Ленфант в интервью французской газете.
Полиция уже начала расследование, но следователи озадачены тем, как преступники умудрились вытащить мистический музейный экспонат, намертво вмурованный в стену рядом со святилищем.
Согласно легенде, этот меч невозможно сломать, а благодаря острейшему лезвию его владелец мог одним ударом разрубать валуны. Впервые оружие подарили императору Карлу Великому, а затем реликвия перешла к его племяннику Роланду — легендарному рыцарю.
Дюрандальский меч упоминается в поэме 11 века "Песнь о Роланде", в которой автор рассказывает читателям о его магической силе, а также о том, что в нем спрятан зуб Святого Петра, кровь Святого Василия и волосы Святого Дениса.
Говорят, что Роланд перед смертью пытался разбить меч о скалу, чтобы он не попал в руки армии сарацин, с которой тот храбро сражался на перевале Ронсево. Рыцарь бросил меч в долину, он пролетел много километров и воткнулся в скалу Рокамадура.
Источник:
- Пара нашла в стене секретный тайник предыдущих владельцев дома
- Постоянно следили за домом: семья нашла в кустах скрытую камеру
- "Охотился на неё 33 года": мужчина поймал гигантскую рыбу длиной более двух метров
- Семиметровую акулу нашли на пляже, её пришлось поднимать трактором
- Как ученые из Израиля воссоздали пиво из Библии! Они использовали дрожжи 5000-летней давности
Мимо проходил король Артур!
Но раз тот доставался только определённым человеком, вполне возможно, что и с этим так же.
Мы встретим все врага лицом к лицу (с)
Может сам вернулся за мечом? Понял, что погорячился в свое время?