"Охотился на неё 33 года": мужчина поймал гигантскую рыбу длиной более двух метров

Понадобилось пять человек, чтобы достать и измерить рекордный улов. Рыбак Якуб Вагнер был настолько растроган, что даже пустил слезу.
43-летний Якуб из чешского города Брно установил уже несколько мировых рекордов среди рыбаков, но у него осталась единственная мечта в профессиональной карьере — поймать этого подводного гиганта.
"Было так жарко, что мухи едва держались в воздухе, мы постоянно переставляли наши стулья от одной тени к другой", — рассказывает рыбак о своем приключении во время поездки в регион Йигоморавский край (Южная Моравия), что вблизи Брно.
Однажды утром Вагнер решил освежиться и прыгнул с лодки в прохладную воду. Когда мужчина плавал, что-то большое начало двигаться ему навстречу.
"Мое сердце упало в пятки. Увидел лишь большую тень, но даже этого было достаточно, чтобы до смерти испугаться", — вспоминает он.
Якуб быстро вышел из воды, схватил удочку и забросил приманку именно в то место, где он увидел гигантское существо.
"Рыба мгновенно потянула меня в воду, а ее огромный плавник вышел на поверхность. После двадцатиминутной борьбы мне удалось вытащить сома на берег", — вспоминает мужчина.
Его компаньон, молодой оператор, громко кричал, спасая свою жизнь. Другие рыбаки из окрестностей прибежали на помощь, заметив, что на побережье что-то происходит. В конце концов, понадобилось пять человек, чтобы достать и измерить рекордный улов.
Вагнер был настолько растроган, что даже пустил слезу: "Это момент, которого я ждал в течение 33 лет. Счастлив, что моя мечта осуществилась".
Кстати, на сегодня это самый большой сом, пойманный в Чешской Республике. Предыдущий рекорд установили в 1990 году — 2,55 метра. А вот самого большого сома в мире выловили в Италии — 2,85 метра.
Источник:
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