"Охотился на неё 33 года": мужчина поймал гигантскую рыбу длиной более двух метров

Якуб быстро вышел из воды, схватил удочку и забросил приманку именно в то место, где он увидел гигантское существо.

"Рыба мгновенно потянула меня в воду, а ее огромный плавник вышел на поверхность. После двадцатиминутной борьбы мне удалось вытащить сома на берег", — вспоминает мужчина.

Его компаньон, молодой оператор, громко кричал, спасая свою жизнь. Другие рыбаки из окрестностей прибежали на помощь, заметив, что на побережье что-то происходит. В конце концов, понадобилось пять человек, чтобы достать и измерить рекордный улов.

Вагнер был настолько растроган, что даже пустил слезу: "Это момент, которого я ждал в течение 33 лет. Счастлив, что моя мечта осуществилась".