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"Охотился на неё 33 года": мужчина поймал гигантскую рыбу длиной более двух метров

"Охотился на неё 33 года": мужчина поймал гигантскую рыбу длиной более двух метров

Автор:
02 июля 2024 11:39
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Рыбак   в мире   люди   новости   рыба   рыбалка   улов   фото   
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Понадобилось пять человек, чтобы достать и измерить рекордный улов. Рыбак Якуб Вагнер был настолько растроган, что даже пустил слезу.

43-летний Якуб из чешского города Брно установил уже несколько мировых рекордов среди рыбаков, но у него осталась единственная мечта в профессиональной карьере — поймать этого подводного гиганта.

"Было так жарко, что мухи едва держались в воздухе, мы постоянно переставляли наши стулья от одной тени к другой", — рассказывает рыбак о своем приключении во время поездки в регион Йигоморавский край (Южная Моравия), что вблизи Брно.

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Однажды утром Вагнер решил освежиться и прыгнул с лодки в прохладную воду. Когда мужчина плавал, что-то большое начало двигаться ему навстречу.

"Мое сердце упало в пятки. Увидел лишь большую тень, но даже этого было достаточно, чтобы до смерти испугаться", — вспоминает он.

Якуб быстро вышел из воды, схватил удочку и забросил приманку именно в то место, где он увидел гигантское существо.

"Рыба мгновенно потянула меня в воду, а ее огромный плавник вышел на поверхность. После двадцатиминутной борьбы мне удалось вытащить сома на берег", — вспоминает мужчина.

Его компаньон, молодой оператор, громко кричал, спасая свою жизнь. Другие рыбаки из окрестностей прибежали на помощь, заметив, что на побережье что-то происходит. В конце концов, понадобилось пять человек, чтобы достать и измерить рекордный улов.

Вагнер был настолько растроган, что даже пустил слезу: "Это момент, которого я ждал в течение 33 лет. Счастлив, что моя мечта осуществилась".

Кстати, на сегодня это самый большой сом, пойманный в Чешской Республике. Предыдущий рекорд установили в 1990 году — 2,55 метра. А вот самого большого сома в мире выловили в Италии — 2,85 метра.


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Метки: Рыбак   в мире   люди   новости   рыба   рыбалка   улов   фото   
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5  комментариев
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2k
дмитрий викторович 18 минут назад
Э~эээ...на Дону вылавливали и 3-х метровых, просто не регистрировали. Обыденность.
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4k
Наталья 5 минут назад
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8k
Marlboro 18 минут назад
Я бы тоже назвал это венцом своей рыбацкой карьеры, если бы я поймал такого гиганта. Он запросто может маленького ребенка слопать. Комрады, что-то цифр мало. Обычно рыбу измеряют весом, а не длиной.
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13
alexey al Marlboro 58 секунд назад
Убить сома, чтобы взвесить? Спасибо, что ограничились рулеткой, оказавшейся под рукой.
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41k
albedo 50 минут назад
Жуть смотреть на такую "рыбку"
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Infinite
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