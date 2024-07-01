Постоянно следили за домом: семья нашла в кустах скрытую камеру

Владельцы дома из Южной Калифорнии (США) нашли в своем дворе скрытую камеру. Устройство было обмотано камуфляжной лентой и спрятано среди кустов.

Представители полиции, прибывшие на вызов, предупредили домовладельцев о необходимости проверить все имущество, поскольку в период летних отпусков возрастает количество ограблений — преступники с помощью шпионской техники отслеживают, кто есть дома.

"Устройство состоит из аккумуляторной батареи, шнура питания и камеры с картой памяти. Эти предметы изъяты в качестве доказательств и переданы на специальное хранение. Просим всех, кто найдет на своем участке подозрительные вещи, немедленно известить правоохранительные органы", — отметила Ракель Зик, сотрудница отдела по связям с общественностью местного офиса шерифа.