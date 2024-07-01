Постоянно следили за домом: семья нашла в кустах скрытую камеру

Обмотанное камуфляжной лентой устройство состоит из аккумуляторной батареи, шнура питания и камеры с картой памяти.
Владельцы дома из Южной Калифорнии (США) нашли в своем дворе скрытую камеру. Устройство было обмотано камуфляжной лентой и спрятано среди кустов.
Представители полиции, прибывшие на вызов, предупредили домовладельцев о необходимости проверить все имущество, поскольку в период летних отпусков возрастает количество ограблений — преступники с помощью шпионской техники отслеживают, кто есть дома.
"Устройство состоит из аккумуляторной батареи, шнура питания и камеры с картой памяти. Эти предметы изъяты в качестве доказательств и переданы на специальное хранение. Просим всех, кто найдет на своем участке подозрительные вещи, немедленно известить правоохранительные органы", — отметила Ракель Зик, сотрудница отдела по связям с общественностью местного офиса шерифа.
Кстати, похожую камеру после неудачной попытки ограбления обнаружили в кустах возле другого дома на улице Примроуз Авеню в прошлый понедельник, 17 июня.
"Сосед жертвы нашел в кустах скрытую камеру, направленную на дом. В тот же день охранная фирма сообщила, что неизвестные лица пытались открыть окно на кухне. К сожалению, это типичная тактика при кражах", — говорится в заявлении правоохранителей.
По их словам, воры обычно отправляют похищенные вещи за границу или продают. Копы просят граждан быть внимательными: записывать номерные знаки подозрительных автомобилей, включать яркое освещение на улице возле своего дома, а также регулярно подстригать и проверять зеленые насаждения.
"Помните, что важно постоянно проверять дом, чтобы выявить любые изменения в ландшафте. Также следите за подозрительными людьми, которые стучат в дверь. Возможно, они проверяют, есть ли кто-то дома", — предупреждают в полиции.
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