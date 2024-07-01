FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 777 постов • 88 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Пара нашла в стене секретный тайник предыдущих владельцев дома

Пара нашла в стене секретный тайник предыдущих владельцев дома

Автор:
01 июля 2024 09:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   в мире   люди   находка   новости   тайник   фото   
1144
3
1

Семейство Аукамп из США обнаружило неожиданную находку после сильного шторма, когда их подвал полностью затопило.

Кэти и ее муж Рой Аукамп прожили в своем новом доме в Нью-Джерси (США) всего два дня, как после сильного шторма столкнулись с последствиями подтопления. Когда пара доставала поврежденные водой вещи из подвала, то сделала очень странное открытие.

52-летний Рой хотел выбросить промокший кусок гипсокартона, но когда достал его, из ниши посыпался бесконечный поток пустых бутылок из-под рома "Капитан Морган".

Кэти засмеялась и спросила у любимого, который выглядел очень растерянным: "Хочешь пить? Но нет, сейчас только пять часов!".

Позже женщина опубликовала в Instagram* видео, отметив, что после сильного ливня их дом был по колено в воде, потому что дренажная система не справилась с таким большим количеством осадков.

"Вот что мы нашли в стенах подвала, когда снимали испорченный гипсокартон", — написала она.

Странная находка привлекла внимание сотен тысяч людей в социальных сетях. Кто-то начал шутить, цитируя слова известной песни Мелвина "99 бутылок пива".

  • "99 бутылок рома в стене";
  • "У кого-то явно проблемы с алкоголем";
  • "Кажется, кто-то очень боялся свою жену";
  • "Лучше бы эти бутылки были полные";
  • "Вы купили дом у самого капитана Моргана".

Позже Кэти в комментариях сообщила, что "все вернулось на круги своя", когда предыдущий владелец дома наконец вышел с ней на связь.

"Он увидел это видео после того, как оно стало вирусным, связался со мной и сказал, что это не сенсация, ведь подобных роликов в сети сотни. Также он добавил, что уже три года не пьет", — отметила автор ролика.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Видео   в мире   люди   находка   новости   тайник   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Руслана Тарасова 52 минуты назад
Это дом? Больше похоже на быстрострой из гипсокартона и палок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
483
Самуил Маршак 11 секунд назад
Это люлец! Как можно залить в себя столько дешевого мерзкого пластикового пойла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Егор 2 минуты назад
Что-то мне напомнило: тесть тайком от тещи выпивал и после его смерти таких "секретных тайников" в казалось бы маленькой квартире нашли дофига.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D Полчаса назад
Также он добавил, что уже три года не пьет
.
Видимо, бутылки прятать некуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
S__D 37 минут назад
секретный тайник
.
А что, бывают ещё и общеизвестные? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 832 поста (780 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54247



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине
Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power...
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Китай#Россия#кот#Спорт#неадекват#шоу#Питер#задержание
#в мире#люди#конфликт#авария#забавно#дети#собака#факты#обман
#история#СССР#Прикол#полиция#Москва#кошка#Юмор#сарказм#новости
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы Мужчина 20 лет притворялся бездомным и глухонемым, чтобы избежать тюрьмы Мужчина искал гнездо черепахи, а нашел тайник с "товаром" на $4 миллиона Мужчина искал гнездо черепахи, а нашел тайник с "товаром" на $4 миллиона Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было 23 пары близнецов выпустились из одной школы 23 пары близнецов выпустились из одной школы В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета В США женщина целый год тайно жила за вывеской гипермаркета

На что жалуетесь?

Вернуться