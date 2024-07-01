Пара нашла в стене секретный тайник предыдущих владельцев дома

Кэти и ее муж Рой Аукамп прожили в своем новом доме в Нью-Джерси (США) всего два дня, как после сильного шторма столкнулись с последствиями подтопления. Когда пара доставала поврежденные водой вещи из подвала, то сделала очень странное открытие.

52-летний Рой хотел выбросить промокший кусок гипсокартона, но когда достал его, из ниши посыпался бесконечный поток пустых бутылок из-под рома "Капитан Морган".

Кэти засмеялась и спросила у любимого, который выглядел очень растерянным: "Хочешь пить? Но нет, сейчас только пять часов!".