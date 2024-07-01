Пара нашла в стене секретный тайник предыдущих владельцев дома

Семейство Аукамп из США обнаружило неожиданную находку после сильного шторма, когда их подвал полностью затопило.
Кэти и ее муж Рой Аукамп прожили в своем новом доме в Нью-Джерси (США) всего два дня, как после сильного шторма столкнулись с последствиями подтопления. Когда пара доставала поврежденные водой вещи из подвала, то сделала очень странное открытие.
52-летний Рой хотел выбросить промокший кусок гипсокартона, но когда достал его, из ниши посыпался бесконечный поток пустых бутылок из-под рома "Капитан Морган".
Кэти засмеялась и спросила у любимого, который выглядел очень растерянным: "Хочешь пить? Но нет, сейчас только пять часов!".
Позже женщина опубликовала в Instagram* видео, отметив, что после сильного ливня их дом был по колено в воде, потому что дренажная система не справилась с таким большим количеством осадков.
"Вот что мы нашли в стенах подвала, когда снимали испорченный гипсокартон", — написала она.
Странная находка привлекла внимание сотен тысяч людей в социальных сетях. Кто-то начал шутить, цитируя слова известной песни Мелвина "99 бутылок пива".
- "99 бутылок рома в стене";
- "У кого-то явно проблемы с алкоголем";
- "Кажется, кто-то очень боялся свою жену";
- "Лучше бы эти бутылки были полные";
- "Вы купили дом у самого капитана Моргана".
Позже Кэти в комментариях сообщила, что "все вернулось на круги своя", когда предыдущий владелец дома наконец вышел с ней на связь.
"Он увидел это видео после того, как оно стало вирусным, связался со мной и сказал, что это не сенсация, ведь подобных роликов в сети сотни. Также он добавил, что уже три года не пьет", — отметила автор ролика.
Источник:
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Видимо, бутылки прятать некуда.
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А что, бывают ещё и общеизвестные? ))