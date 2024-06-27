Почти как в Суэцком канале: сухогруз из Латвии перекрыл реку в Великобритании

Массивное 80-метровое грузовое судно застряло на целый день в реке Нене в Кембриджшире. И его пытался "откопать" одинокий экскаватор.
Огромное 80-метровое грузовое судно "Балтийская стрела" с грузом леса застряло в реке в Кембриджшире. И живо всем напомнило блокировку Суэцкого канала в 2021 году. Но здесь задержка была не столько долгой и драматичной: сухогруз сняли с мели уже к вечеру. Но эта процедура все равно собрала на берегу целую толпу зевак.
Сухогруз застрял в реке Нене утром 25 июня. А капитан сообщил о том, что судно село на мель.
Baltic Arrow ("Балтийская стрела"), судно, построенное в 2002 году, шло из Риги (Латвия) в порт Висбеч с грузом леса.
Грузовое судно ходит под флагом Сент-Китс и Невис, на его борту находятся шесть членов экипажа и два местных лоцмана. Сообщений о травмах и разрушениях не поступало. Но саму ситуацию уже описали как "редкую".
Представитель порта сообщил, что посадка на мель, по-видимому, произошла из-за отлива, когда часть судна находилась в контакте с берегом. Сообщили, что судно будут снимать с мели при следующем паводке и используют буксир.
"Дно реки здесь очень мягкое и илистое, а судно рассчитано на безопасную посадку на мель, поэтому мы уверены, что никаких проблем не возникнет", — сообщили в порту Висбеча. Так и случилось ближе к вечеру, когда под аплодисменты собравшихся на берегу зрителей сухогруз продолжил свой путь.
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