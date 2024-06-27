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Фермеры будут платить гигантский штраф за каждую корову, страдающую метеоризмом

Фермеры будут платить гигантский штраф за каждую корову, страдающую метеоризмом

Автор:
27 июня 2024 09:17
Сообщество : Животные
Метки: в мире   жиотные   корова   метеоризм   новости   пукает   фото   
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Дания вводит налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве. В попытке спасти планету, фермерам придется платить штраф в размере 200 фунтов стерлингов, то есть примерно 22 тысячи рублей, за каждую пукающую корову.

Дания вводит первый в мире налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве, пытаясь сократить выбросы парниковых газов, которые, как она надеется, будут скопированы во всем мире.

Как отмечается, на долю домашнего скота приходится 11% мировых выбросов, причем почти две трети приходится на крупный рогатый скот.

Коровы, когда пукают и рыгают, через пищеварительную систему выделяют метан, являющийся одним из наиболее мощных факторов глобального потепления.

Налог на "метеоризм" КРС будет распространяться также на овец и свиней.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен надеется, что это "проложит путь вперед на региональном и глобальном уровне". Министр по вопросам климата Ларс Оагард заявил, что сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в стране.

Однако разъяренные фермеры назвали это "безумием". По их мнению, это будет препятствовать инвестициям в технологии в скандинавской стране, которая является одним из самых экологически чистых сельскохозяйственных производителей в мире.

С 2030 года фермеры будут облагаться налогом в размере 12 фунтов стерлингов (почти 1500 рублей) за тонну выбросов от животноводства в эквиваленте углекислого газа. И поскольку каждая из датских коров производит примерно шесть тонн газа в год, это означает ежегодную плату в размере 80 фунтов стерлингов (около 9 тысяч рублей)

К 2035 году сбор увеличится до 34 фунтов стерлингов за тонну, а это означает, что каждая корова будет стоить более 200 фунтов стерлингов в год.

Согласно последним данным, по состоянию на 2022 год в Дании насчитывалось почти 1,5 миллиона коров.

Также отмечается, что Новая Зеландия отказалась от планов ввести аналогичный налог из-за негативной реакции фермеров.

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Метки: в мире   жиотные   корова   метеоризм   новости   пукает   фото   
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13  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Настоящие мясо , настоящие женщины и своё жильё будет только для богатых. Остальные будут жрать еду из насекомых , жить в съемной конуре 2х2м и дрочить в виар очках. Будущее
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7k
Отвратительный Мужик 4 секунды назад
Следующие на очереди люди.
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11k
Trenzel2003 9 минут назад
Цветущий сад, без пукающих животных. Ну-ну!
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406
сергей миронов 9 минут назад
Лишь бы до пердящих людей не добрались!
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56
Амфибрахий Валерьич 10 минут назад
а за срущих в лесу медведей кто платить будет? А?!
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3k
Александр 15 минут назад
У коровы физиология такая.Т.е. за каждую ))).
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35k
Slonyash 17 минут назад
Продолжайте, не останавливайтесь! Скоро вам, дебилам, кушать нечего будет! Эколуги, млять!
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2k
Мурчелло 18 минут назад
Пытаюсь понять,кто из чиновников тупее,российские,европейские или пиндосские.Хотя слово тупой здесь не совсем подходит.
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
А как же Демократия и Пизумция Невиновности ? Или к каждой корове прикрепят специальные газоанализаторы, стоимостью в тысячи евро?? Тоталитаризмом попахивает !!!!!
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29k
Анатолий Соколов 36 минут назад
а ведь коровы, овцы и свиньи - это не только мясо - но и молоко, а ещё кожа и шерсть.
и без сырья первыми загнутся молочные заводы ( ибо их ставят рядом с "местом добычи" ) - а следом "помрёт" переработка шерсти, мясокомбинаты и кожевенные заводы ... ( видимо в Новой Зеландии вспомнили, что у них больше половины доходов страны - это переработка шерсти и не стали повторять за "Старой" Зеландией ) ...
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7k
Lexx Час назад
Интересно, это прогрессирует дурость или придуман очередной способ набить карманы деньгами, ни хрена не делая.
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32k
Serg2001 Час назад
Пусть к каждой корове газоотвод подключат. Метан же можно в хозяйстве использовать. Халявное топливо!
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2510 постов (2447 в горячем)

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