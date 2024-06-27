Фермеры будут платить гигантский штраф за каждую корову, страдающую метеоризмом

Дания вводит первый в мире налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве, пытаясь сократить выбросы парниковых газов, которые, как она надеется, будут скопированы во всем мире.

Как отмечается, на долю домашнего скота приходится 11% мировых выбросов, причем почти две трети приходится на крупный рогатый скот.

Коровы, когда пукают и рыгают, через пищеварительную систему выделяют метан, являющийся одним из наиболее мощных факторов глобального потепления.

Налог на "метеоризм" КРС будет распространяться также на овец и свиней.