Фермеры будут платить гигантский штраф за каждую корову, страдающую метеоризмом

Дания вводит налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве. В попытке спасти планету, фермерам придется платить штраф в размере 200 фунтов стерлингов, то есть примерно 22 тысячи рублей, за каждую пукающую корову.
Дания вводит первый в мире налог на выбросы углерода в сельском хозяйстве, пытаясь сократить выбросы парниковых газов, которые, как она надеется, будут скопированы во всем мире.
Как отмечается, на долю домашнего скота приходится 11% мировых выбросов, причем почти две трети приходится на крупный рогатый скот.
Коровы, когда пукают и рыгают, через пищеварительную систему выделяют метан, являющийся одним из наиболее мощных факторов глобального потепления.
Налог на "метеоризм" КРС будет распространяться также на овец и свиней.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен надеется, что это "проложит путь вперед на региональном и глобальном уровне". Министр по вопросам климата Ларс Оагард заявил, что сельское хозяйство является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в стране.
Однако разъяренные фермеры назвали это "безумием". По их мнению, это будет препятствовать инвестициям в технологии в скандинавской стране, которая является одним из самых экологически чистых сельскохозяйственных производителей в мире.
С 2030 года фермеры будут облагаться налогом в размере 12 фунтов стерлингов (почти 1500 рублей) за тонну выбросов от животноводства в эквиваленте углекислого газа. И поскольку каждая из датских коров производит примерно шесть тонн газа в год, это означает ежегодную плату в размере 80 фунтов стерлингов (около 9 тысяч рублей)
К 2035 году сбор увеличится до 34 фунтов стерлингов за тонну, а это означает, что каждая корова будет стоить более 200 фунтов стерлингов в год.
Согласно последним данным, по состоянию на 2022 год в Дании насчитывалось почти 1,5 миллиона коров.
Также отмечается, что Новая Зеландия отказалась от планов ввести аналогичный налог из-за негативной реакции фермеров.
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и без сырья первыми загнутся молочные заводы ( ибо их ставят рядом с "местом добычи" ) - а следом "помрёт" переработка шерсти, мясокомбинаты и кожевенные заводы ... ( видимо в Новой Зеландии вспомнили, что у них больше половины доходов страны - это переработка шерсти и не стали повторять за "Старой" Зеландией ) ...