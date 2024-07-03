Как снимали фильм "Чучело": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

Наверное, одним из самых резонансных событий в киномире начала 1980-х гг. стал фильм «Чучело», который спровоцировал громкий скандал. Поначалу его не хотели выпускать на экраны из-за того, что советские школьники выглядели в нем слишком жестокими, а когда премьера все же состоялась, на создателей фильма обрушился шквал критики.
1. Писатель и сценарист Владимир Железняков написал сценарий к фильму, который был основан на реальных событиях. В основу сюжета легла история про его племянницу, которая взяла чужую вину на себя, из-за чего подверглась травле со стороны одноклассников. Лишь спустя несколько недель открылась вся правда.
Вот только чиновники из "Госкино" напрочь отказывались одобрять такой жестокий сценарий, так как в кино было недопустимо показывать жестокость и травлю среди школьников.
Тогда Железняков решил опубликовать свой сценарий в виде повести и опубликовал ее в журнале "Пионер". На счастье писателя эту повесть прочитал актер и режиссер Ролан Быков, и ему настолько понравился сюжет, что он позвонил Железнякову и предложил снять фильм на основе этого сюжета. Проблемы с "Госкино" Быков обязался взять на себя.
2. На роль Лены Бессольцевой (главной героини) Быков искал девочку с наивной ангельской внешностью. Каждый день на пробы приходило более 100 девочек, но практически никто их них даже близко не походил для этой роли.
Пришла на съемки и дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте, но Ролан Быков сразу же забраковал дочь певицы, сказав, что с ее внешностью ей только ротой солдат командовать.
Каждый день Быков тратил по 12 часов, отсматривая новых претенденток. Он уже даже задумался над тем ,чтобы взять на роль Лены юную Наташу Ковалёву, но все равно ему что-то в ней не нравилось. Тогда он решил попробовать Кристину Орбакайте еще раз. И вот на этот раз Быков смог разглядеть в Кристине главную героиню для фильма "Чучело". И прямо в день рождения Кристины Быков сообщил ей, что она получила главную роль.
3. Не менее кропотливо Быков подходил и к выбору ребят на роль одноклассников Лены Бессольцевой. На эти роли Быков рассматривал как юных актеров, которые уже хоть раз где-то снимались, так и обычных школьников.
Так, например, в фильм пробовались Яна Поплавская, Маша Миронова, Филипп Янковский и многие другие дети-актеры и дети коллег Быкова. Тане Проценко даже было предложено сыграть ту самую "Железную кнопку", но она отказалась, так как не хотела играть отрицательных персонажей.
В итоге роль "Железной кнопки" досталась обычной школьнице Ксении Филипповой, которую Быков выбрал из большого числа школьников. Сама Филиппова была удивлена, что Быков ее вообще увидел, так как маленькая девочка стояла где-то позади толпы. и заметить ее было довольно трудно.
Вот только с Ксенией во время съемок возникали свои проблемы. Она была самой младшей в коллективе, и никогда не бывала за пределами Москвы. Сами же съемки проходили в Твери, и она была оторвана от семьи. Филиппова даже вспоминала, как постоянно просилась к маме и грозилась убежать в Москву.
Кстати, после успеха фильма детям приходили письма от поклонников, но Быков не отдавал их детям. Лишь для Ксении он сделал одно исключение и дал ей всего одно письмо от какого-то старшеклассника, который восхищался игрой Ксении в кино.
В итоге между Ксенией и этим молодым человеком началась переписка, которая обернулась встречей, переросла в романтические отношения, а затем и в полноценную счастливую семью.
4. Ролан Быков решил пристроить и своего пасынка Павла Санаева, попробовав его на роль Димы Сомова, но на эту роль он не подошел. Зато мальчик получил роль одноклассника Лены - Васильева. Правда, сам Санаев в итоге не стал актером, а выбрал путь режиссера.
А в середине 90-х Санаев прославился своими авторскими одноголосыми переводами зарубежных фильмов, поэтому, я думаю, многие из вас помнят его голос.
5. С поиском актера на роль Димы Сомова также возникли проблемы. Никто и мальчиков не подходил на эту роль. Изначально Быков хотел снять в этой роли сына Олега Янковского - Филиппа, но родители были против, так как не хотели, чтобы их сын начинал свою актерскую карьеру с отрицательной роли.
И тогда Быков попробовать на эту роль единственного сына Натальи Кустинской - Диму Егорова. Вот только сама актриса была против того, чтобы ее сын связывал свою жизнь с актерской карьерой. Тем не менее, Быкову удалось заполучить Егорова в фильм. Правда, эта роль так и осталась единственной в непродолжительной жизни Димы. Он умер в возрасте 32 лет.
6. Роль дедушки Лены Бессольцевой Ролан Быков хотел отдать своему тестю - известному актеру Всеволоду Санаеву. Но этот момент буквально взбесил тещу Быкова. ей не понравилось, что ее зять развел кумовство - сначала взял пасынка и жену (Елена Санаева сыграла роль классного руководителя), а теперь еще и тестя хочет подтянуть.
Все это даже переросло в большую ссору, из-за чего Всеволод Санаев получил инфаркт прямо перед отъездом в Тверь на съемки.
В отчаянии Ролан Быков позвонил Юрию Никулину. И неожиданно для него самого, Юрий Никулин согласился сыграть в его фильме роль дедушки Лены Бессольцевой. Кстати, это была его последняя роль в кино. после чего он решил полностью завязать с кинематографом.
7. Ролан Быков решил и себя не обделять. Он также сыграл в своем фильме небольшую роль дирижера военного оркестра Суворовского училища.
8. И вот, когда актеры, наконец, были подобраны, случилась новая беда. На пятый день съемок Кристина Орбакайте неудачно упала и сломала руку. Это было огромной проблемой, так как времени на простой не было, а менять актрису Быков тоже не хотел. Да еще и разъяренная Пугачева грозилась забрать свою дочь со съемочной площадки. И дело было не только в переломе руки, но и еще в довольно эмоциональных сценах, которые могли бы отразиться на психике ребенка.
В итоге решено было не останавливать съемки, а гипс Кристина прикрывала зеленым шарфом второго режиссера до тех пор, пока его не сняли.
9. По изначальному сценарию Кристина Орбакайте должна была летать во сне. Для этой сцены использовали фон из черного бархата, на котором девочка изображала полет. Примерно также снимали сцену на ковре-самолете в фильме "Старик Хоттабыч". Но из этого ничего путного не вышло.
Тогда Быков решил попробовать снять Кристину под водой ,чтобы изобразить полет во сне. Но и из этого ничего не вышло. Тогда от сцены и вовсе решили отказаться. Зато с тех пор Орбакайте боится нырять с головой.
10. Изначально в сценарии не было очкарика, но когда Ролан Быков увидел мальчугана в очках и с оттопыренными ушами, коим оказался школьник Коля Манвелов, то он тут же взял его в фильм, вписав в сценарий нового персонажа - очкарика.
11. Как признавался Максим Чмель, сыгравший Попова, на сцену с поеданием им яблок ушло очень много дублей. После окончания съемок он долго не мог даже смотреть на яблоки, и не очень любит их и по сей день.
12. Большая часть сцен снималась в городе Старица, что в Тверской области. Дом 47, в котором по сюжету жили Лена Бессольцева с дедом, остался практически нетронутым.
А одну из самых ярких и драматичных сцен фильма снимали на развалинах женского монастыря, который основал сам Иван Грозный в XIV веке.
13. На самом деле Кристину Орбакайте никто не брил налысо, хотя изначально Быков планировал это сделать. Но Кристина наотрез отказалась это делать, и тогда Быков понял ,что спорить с девочкой бесполезно.
Гримеры нацепили на нее специальный лысый парик, но все же состригли ей немного волос, иначе они бы не поместились под парик. Но когда хозяйка дома напротив увидела "обритую наголо" Кристину, она была просто в шоке и со скандалом набросилась на членов съемочной группы, не понимая, зачем девочку лишили волос.
14. Самой сложной для всех стала сцена с сожжением чучела на развалинах монастыря. Для детей это был довольно эмоциональный момент.
Но самое страшное ждало самого Ролана Быкова. Чиновники потребовали вырезать сцену сожжения, так как она чересчур жесткая. Да и сам фильм в принципе не очень -то хотели пропускать на большие экраны. Быков, естественно, ничего не хотел вырезать, и вступил с чиновниками в перепалку, из-за чего он даже слег в больницу.
В итоге он даже обратился к самому Юрию Андропову, который поспособствовал тому, чтобы картина все же вышла на больших экранах.
15. После выхода фильма зрители разделились на два лагеря. Кто-то восхищался новым фильмом, а кто-то считал его чрезмерно жестоким. Педагоги даже требовали, чтобы Быков лично приехал к ним и показал столь жестоких детей, которых он изобразил в своем фильме. И режиссер даже ездил, рассказывая учителям, что он делал фильм по совести.
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