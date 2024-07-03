Как снимали фильм "Чучело": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

Тогда Железняков решил опубликовать свой сценарий в виде повести и опубликовал ее в журнале "Пионер". На счастье писателя эту повесть прочитал актер и режиссер Ролан Быков, и ему настолько понравился сюжет, что он позвонил Железнякову и предложил снять фильм на основе этого сюжета. Проблемы с "Госкино" Быков обязался взять на себя.

2. На роль Лены Бессольцевой (главной героини) Быков искал девочку с наивной ангельской внешностью. Каждый день на пробы приходило более 100 девочек, но практически никто их них даже близко не походил для этой роли.

Пришла на съемки и дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте, но Ролан Быков сразу же забраковал дочь певицы, сказав, что с ее внешностью ей только ротой солдат командовать.