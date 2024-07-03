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В Китае открылось 24-километровое морское шоссе, которое побило 10 мировых рекордов

В Китае открылось 24-километровое морское шоссе, которое побило 10 мировых рекордов

Автор:
03 июля 2024 00:02
Метки: Китай   Шэньчжэнь-Чжуншань   туннель   шоссе   
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Линия Шэньчжэнь-Чжуншань — это новая система морских туннелей и мостов, первая в мире подводная транспортная развязка между скоростными автомагистралями и аэропортами. Она расположена в провинции Гуандун.
Новое шоссе позволяет значительно сократить время в пути.

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Метки: Китай   Шэньчжэнь-Чжуншань   туннель   шоссе   
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1  комментарий
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surgy 9 минут назад
Настолько интересный инженерный проект, дико сложный и технологичный. Про него фильмы снимают, пишут статьи. Читал о нем лет 5 назад, еще на этапе начала строительства, там специалисты вправду со всех частей света.
Но как можно написать об этом так скупо и безобразно в одном абзаце и коротком видео?
Однозначно минус!!!
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
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