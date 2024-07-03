В Китае открылось 24-километровое морское шоссе, которое побило 10 мировых рекордов

950
3
1
Линия Шэньчжэнь-Чжуншань — это новая система морских туннелей и мостов, первая в мире подводная транспортная развязка между скоростными автомагистралями и аэропортами. Она расположена в провинции Гуандун.
Новое шоссе позволяет значительно сократить время в пути.
Новое шоссе позволяет значительно сократить время в пути.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самые впечатляющие дороги мира: от 26-полосной автострады в Техасе до "дороги смерти" в Пакистане
- Упрямство довело китаянку до жизни в бетонном колодце
- Заброшенное шоссе в Пенсильвании полностью покрыто граффити
- Зачем в Китае проложили шоссе прямо посередине реки
- Дорога в облака: удивительное китайское шоссе Тунтянь
Метки: Китай Шэньчжэнь-Чжуншань туннель шоссе
Новости партнёров
реклама
Но как можно написать об этом так скупо и безобразно в одном абзаце и коротком видео?
Однозначно минус!!!