Дорога в облака: удивительное китайское шоссе Тунтянь

В поездке надо проявить себя максимально сосредоточенным и внимательным. Поскольку «Небесное шоссе» не предусматривает ограждений. Поэтому излишняя самоуверенность, неосторожность или лихачество могут привести к печальным последствиям.

Ситуацию осложняет ещё и туман, который сгущается над дорогой с приходом ночи. На отдельных участках трасса может резко подниматься вверх под углом до 70 градусов. Настоящая дорога в облака…