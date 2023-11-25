Дорога в облака: удивительное китайское шоссе Тунтянь

Тунтянь – это 99 извилистых поворотов, объединённых не менее извилистыми участками. 11-километровая трасса в Китае, больше известная под названием «Небесное шоссе», была построена специально для того, чтобы можно было добраться к уникальной природной достопримечательности – арке в горе Тяньмэнь под названием «Небесные врата».
Резкие повороты и крутые подъёмы могут ввергнуть в панику даже опытных водителей. Но оно того несомненно стоит. Ведь взору водителя и пассажиров открывается потрясающий природный ландшафт – монументальные горы, острые скалы, живописные плато с густой растительностью.
В поездке надо проявить себя максимально сосредоточенным и внимательным. Поскольку «Небесное шоссе» не предусматривает ограждений. Поэтому излишняя самоуверенность, неосторожность или лихачество могут привести к печальным последствиям.
Ситуацию осложняет ещё и туман, который сгущается над дорогой с приходом ночи. На отдельных участках трасса может резко подниматься вверх под углом до 70 градусов. Настоящая дорога в облака…
Останавливаться без причины тоже нежелательно: такие остановки могут создать дополнительные трудности другим водителям, которых на дороге довольно много. Заправок и гостиниц по дороге нет, поэтому всем необходимым нужно запастись заранее. Важно также учитывать, что расположение дороги (1400 метров над уровнем моря) может спровоцировать головокружение и головную боль.
На строительство дороги ушло долгих 7 лет. Но оно того стоило: «Небесное шоссе» считается практически равносильной «Небесным вратам» достопримечательностью. И тысячи туристов едут сюда, чтобы, в том числе, испытать себя на прочность и ощутить незабываемые эмоции от поездки, местами создающей иллюзию полёта.
Источник:
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