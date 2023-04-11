Зачем в Китае проложили шоссе прямо посередине реки

Необычный мост был завершен в 2015 году, сегодня его считают инфраструктурным чудом. Он соединяет дорогу из небольшого городка Гуфучжэнь (Gufuzhen) с автомагистралью, которая ведет в Шанхай. Мост лежит прямо по течению реки Сянси (Xiangxi), причем на ее берегу уже есть дорога. Так почему же китайские инженеры решили не обновить трассу, а пустить мост прямо по реке?