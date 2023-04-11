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Зачем в Китае проложили шоссе прямо посередине реки

Зачем в Китае проложили шоссе прямо посередине реки

Автор:
11 апреля 2023 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   мост   река   фото   шоссе   
881
5

Китайские инженеры проложили мост не через реку, а непосредственно по ней.

В китайской провинции Хубэй есть один из самых невероятных объектов инфраструктуры планеты — мост, проложенный по реке. Уточнение: нет, этот мост не поперек реки, он протянулся вдоль течения на четыре с лишним километра.

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Необычный мост был завершен в 2015 году, сегодня его считают инфраструктурным чудом. Он соединяет дорогу из небольшого городка Гуфучжэнь (Gufuzhen) с автомагистралью, которая ведет в Шанхай. Мост лежит прямо по течению реки Сянси (Xiangxi), причем на ее берегу уже есть дорога. Так почему же китайские инженеры решили не обновить трассу, а пустить мост прямо по реке?

Причина совсем не в эффекте, который, безусловно, мост производит, и не в попытке превратить Хубэй в туристическую Мекку, дело в сложности конструкции. Сянси окружают горы, и проложить дорогу здесь очень тяжело. До некоторых китайских городков, расположенных в горных районах, практически невозможно добираться.

Вот и дорога вдоль реки Сянси предполагала бы строительство тоннелей в горах. Кроме того, в ходе работ пришлось бы переселить людей, которые живут на берегу реки, а также вырубить часть леса. В итоге инженеры подсчитали, что гораздо проще и дешевле будет проложить мост прямо по реке, к тому же удастся сохранить местную флору и фауну.

Мост длиной 4,4 километра обошелся в 71 млн долларов. Это огромная сумма для такой небольшой по своим размерам конструкции, но трасса, проложенная по берегу Сянси, обошлась бы еще дороже. Теперь жители города Гуфучжэнь добираются гораздо быстрее до одной из главных автомагистралей страны: на дорогу они тратят 20 минут вместо часа. Также дорога стала настоящей туристической достопримечательностью: ежедневно автолюбители приезжают в Хубэй, чтобы просто прокатиться по этому необычному мосту.

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Метки: Китай   в мире   мост   река   фото   шоссе   
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9  комментариев
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4k
Сергей Семенов Час назад
Всего 800 метров, но тоже по реке, тоже красиво и тоже чтобы сохранить природу.
(Живописный мост, Москва)
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Анекдот такой был ещё в детстве, как ослу удалось стройматериалы выбить для моста:
- Захожу в министерство, а там все свои, спрашивают: "А вы мост вдоль реки будете строить или поперек?"))
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59k
Александр Полчаса назад
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17k
RDen Полчаса назад
там видимо сильно ограничена скорость? 4.4 км за 20мин
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273
Вася Пупкин RDen 16 минут назад
Возможно, подразумевается вся дорога, ане только мост.
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32k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
71 млн долларов дорого для 4,4 км? По воде, в горах ? )))))) Не смешите мои тапки ))))) Я знаю регионы в нашей стране, где это сущими копейками считают ))))
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