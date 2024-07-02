Муфтият Дагестана не смог найти оснований для запрета никаба

А разговоров-то было.
В ходе изучения шариатских текстов различных течений в исламе (мазбахов) отдел фетв (решений) Муфтията Дагестана не смог найти оснований для всеобщего запрета никабов. Тем не менее в муфтияте отметили, что локальный и временный запрет на головной убор из соображений безопасности всё же допустим.
"После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение", — заявили в муфтияте.
Напомним, что буквально вчера муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил за запрет никабов в республике, пообещав в ближайшее время вынести соответствующую фетву. И пока непонятно, какое решение примут религиозные деятели. Но очевидно, что у излюбленного террористами головного убора есть влиятельные лоббисты. Иначе как объяснить, что чиновники от религии, чтобы решить вопрос национальной безопасности, лезут в тексты, которые были написаны задолго до того, как появились современные угрозы. Впрочем, есть и другое мнение: запрет всё же примут, но он будет временным (и превратится в постоянный). А отдел фетв привлекли к изучению религиозных текстов, чтобы обосновать ограничение с "научной" точки зрения, сгладив тем самым углы.
Добавим, что после теракта в Дагестане против ношения никаба выступил глава республики Сергей Меликов, но он также отметил, что не считает этот головной убор признаком радикального исламизма.
Источник:
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- Муфтий Дагестана выступил за запрет никабов в республике
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Человечество окончательно сошло с ума, раз до сих пор цепляется за дремучие религиозные догмы. Напоминаю, мы светское государство и всякие там муфтияты, синоды и раввинаты должны в таких вопросах молчать в тряпочку. Их сфера влияния ограничивается стенами мечетей, церквей и синагог. Всё остальное определяет законодательная власть.
БАСТА!
Подозреваю, что предатели были куплены ещё в 90-е, когда продавался каждый и всякий, при помощи своих покровителей выдвинуты на более высокие посты, а теперь втихаря вредящие России, имея на то очень серьёзные рычаги влияния.
Всех, вообще всех чиновников ельцинских времён, депутатов, приросших задницами к креслам с тех пор, надо гнать от государственной власти. Сейчас гнать, а иначе поздно будет. Не факт, что новые со временем не продадутся, но у нас хотя бы будет это время, чтоб хоть как-то избавиться от врагов в своём тылу.
По мнению некоторых ученых ношение никаба является обязательным, по мнению других только желательным, а по мнению некоторых и вовсе нежелательным.
В этом он и привлекателен - нет у них священников, нет дома Бога.
Саудиты вообще уничтожили могилу матери Мухаммеда. Поскольку она не была верующей.
Хотя есть и другая точка зрения:
Автор, Вы внимательно читали свою же ссылку?
Это мнение ОТДЕЛА Фетва.
Грубо говоря - группы правового обеспечения при муфтияте.