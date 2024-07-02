Муфтият Дагестана не смог найти оснований для запрета никаба

Напомним, что буквально вчера муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил за запрет никабов в республике, пообещав в ближайшее время вынести соответствующую фетву. И пока непонятно, какое решение примут религиозные деятели. Но очевидно, что у излюбленного террористами головного убора есть влиятельные лоббисты. Иначе как объяснить, что чиновники от религии, чтобы решить вопрос национальной безопасности, лезут в тексты, которые были написаны задолго до того, как появились современные угрозы. Впрочем, есть и другое мнение: запрет всё же примут, но он будет временным (и превратится в постоянный). А отдел фетв привлекли к изучению религиозных текстов, чтобы обосновать ограничение с "научной" точки зрения, сгладив тем самым углы.





Добавим, что после теракта в Дагестане против ношения никаба выступил глава республики Сергей Меликов, но он также отметил, что не считает этот головной убор признаком радикального исламизма.