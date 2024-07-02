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Муфтият Дагестана не смог найти оснований для запрета никаба

Муфтият Дагестана не смог найти оснований для запрета никаба

Автор:
02 июля 2024 23:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Дагестан   Муфтият   безопасность   запрет   ислам   никаб   терроризм   
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А разговоров-то было.

В ходе изучения шариатских текстов различных течений в исламе (мазбахов) отдел фетв (решений) Муфтията Дагестана не смог найти оснований для всеобщего запрета никабов. Тем не менее в муфтияте отметили, что локальный и временный запрет на головной убор из соображений безопасности всё же допустим.


"После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение", — заявили в муфтияте.

Напомним, что буквально вчера муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил за запрет никабов в республике, пообещав в ближайшее время вынести соответствующую фетву. И пока непонятно, какое решение примут религиозные деятели. Но очевидно, что у излюбленного террористами головного убора есть влиятельные лоббисты. Иначе как объяснить, что чиновники от религии, чтобы решить вопрос национальной безопасности, лезут в тексты, которые были написаны задолго до того, как появились современные угрозы. Впрочем, есть и другое мнение: запрет всё же примут, но он будет временным (и превратится в постоянный). А отдел фетв привлекли к изучению религиозных текстов, чтобы обосновать ограничение с "научной" точки зрения, сгладив тем самым углы.


Добавим, что после теракта в Дагестане против ношения никаба выступил глава республики Сергей Меликов, но он также отметил, что не считает этот головной убор признаком радикального исламизма.

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Метки: Дагестан   Муфтият   безопасность   запрет   ислам   никаб   терроризм   
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16  комментариев
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154k
parallax Час назад
Бля-а-а! На дворе 21-й век, а какой-то муфтият что-то там решает.
Человечество окончательно сошло с ума, раз до сих пор цепляется за дремучие религиозные догмы. Напоминаю, мы светское государство и всякие там муфтияты, синоды и раввинаты должны в таких вопросах молчать в тряпочку. Их сфера влияния ограничивается стенами мечетей, церквей и синагог. Всё остальное определяет законодательная власть.
БАСТА!
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2k
Corkscrew 16 минут назад
Понятно все. Им по средневековым устоям и традициям жить привычнее и проще чем учиться чему-то новому и двигаться в будущее на ровне со всеми. Очевидно, что не зря на них висит ярлык "тупиковая ветвь развития".
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3k
gvv 20 минут назад
Не понимаю ажиотажа вокруг этих разных "никабов". Не понимаю,зачем запрещать их,если достаточно полиции проводить задержания носителей одежды,скрывающей лицо, "для выяснения личности" (или как-то так) до 48 часов. Всё это поветрие с никабами отомрёт довольно быстро.
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10k
Лаврентий 52 минуты назад
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19k
Kucher 58 минут назад
Уже не первый год говорю. Обратите внимание, как радикальный исламизм всё больше и больше расцветает в России. И это не только из-за хапуг, завозящих сюда мигрантов. Из-за них тоже, разумеется. Но кто-то спланировал и осуществил ввоз сюда огромного количества радикально настроенных мусульман и насаждение радикальных идей в головах коренных мусульман. Уж не знаю, в США ли или в Саудовской Аравии, но у них есть купленные чиновники на очень высоких постах и депутаты, продвигающие ввоз сюда мигрантов или мешающие проводить хоть какую-то борьбу с этим явлением.
Подозреваю, что предатели были куплены ещё в 90-е, когда продавался каждый и всякий, при помощи своих покровителей выдвинуты на более высокие посты, а теперь втихаря вредящие России, имея на то очень серьёзные рычаги влияния.
Всех, вообще всех чиновников ельцинских времён, депутатов, приросших задницами к креслам с тех пор, надо гнать от государственной власти. Сейчас гнать, а иначе поздно будет. Не факт, что новые со временем не продадутся, но у нас хотя бы будет это время, чтоб хоть как-то избавиться от врагов в своём тылу.
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99k
Доктор Джонс Час назад
Давайте теперь абстрагироваться от обратного: а где прописаны основания обязательно носить никаб?
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1k
mik6059 Час назад
Значит, нужно движение снизу. Просто срывать эти накидки. Там половина мужиков пидо-чурок окажется
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41k
albedo 2 часа назад
Опять вброс на вентилятор.
Автор, Вы внимательно читали свою же ссылку?

Это мнение ОТДЕЛА Фетва.
Грубо говоря - группы правового обеспечения при муфтияте.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2211 постов (2216 в горячем)
Лесник
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