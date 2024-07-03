Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана

Деду Байдену давно пора на пенсию

В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в...

«Я женщин в никабе не принимаю»: в Дагестане случился скандал из-за врача и пациентки в...

Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб

После теракта один из боевиков в Дагестане планировал бежать, надев никаб

В Госдуме хотят приравнять национальные диаспоры к иноагентам