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Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.
Видео: Официальный Telegram-канал заместителя муфтия республики Дагестан Абдуллы Салимова/ТАСС
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