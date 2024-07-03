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Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана

Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана

Автор:
03 июля 2024 09:12
Метки: Дагестан   запрет   никаб   
640
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Временный запрет на ношение никабов объявил Муфтият Дагестана до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.

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Метки: Дагестан   запрет   никаб   
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5  комментариев
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32k
Serg2001 57 минут назад
Муфтият ВРЕМЕННО запретил. Я что-то пропустил, и Муфтият теперь орган государственной власти?
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120
Alex Vlg 19 минут назад
А что есть закон который запрещает их ношение? Поджигают народ, нагнетают обстановку. Мы вроде бы в правовом государстве живем, какие запреты. Проверить его надо в первую очередь за публичные запреты, он кто такой?
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Alex Час назад
Пусть идут в пиз**ду со своими сраными мешками, вонючие свиньи.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 627 постов (646 в горячем)

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