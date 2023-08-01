Ого, сколько в Германии стоят электричество, вода и отопление!

Давайте посмотрим, действительно ли электричество в Германии стоит столько, что дешевле отрезать провода от квартиры, а цена на отопление заставляет людей задуматься о покупке дров?

Или все не так плохо, а по телевизору нам напускают лишнего туману, рисуя страшные картины стремительно нищающей Европы?

Сразу небольшой спойлер: список коммунальных услуг, за которые нужно платить, в Германии намного больше, чем в России. И да, они дороже!