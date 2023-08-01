Ого, сколько в Германии стоят электричество, вода и отопление!

Ну что, перед вами одна из самых животрепещущих тем: коммуналка в Европе с вроде бы как космическими ценниками.
Давайте посмотрим, действительно ли электричество в Германии стоит столько, что дешевле отрезать провода от квартиры, а цена на отопление заставляет людей задуматься о покупке дров?
Или все не так плохо, а по телевизору нам напускают лишнего туману, рисуя страшные картины стремительно нищающей Европы?
Сразу небольшой спойлер: список коммунальных услуг, за которые нужно платить, в Германии намного больше, чем в России. И да, они дороже!
Прежде, чем перейти непосредственно к цифрам, несколько слов о том, как вообще происходит оплата ЖКХ в Германии. Потому что процесс очень сильно отличается от того, к которому все мы привыкли.
Итак, за большинство коммунальных услуг в Германии платят авансом на год вперед: за воду, газ, электричество, вывоз мусора, тепло. В качестве основы берутся данные по расходам за предыдущий год. А затем, по окончании периода, делают перерасчет по фактически потребленному.
Счетчики показали больше, чем предоплачено, придет счет сразу за весь год на доплату (вместе с новым авансовым счетом на следующий год). Если меньше, то на эту сумму уменьшат новый авансовый платеж.
Теперь непосредственно к цифре за главные «коммунальные ресурсы», которые платят по счётчикам (нужно понимать, что в разных землях и разных частях Германии тарифы могут сильно отличаться).
Отопление и газ. Практически везде в многоквартирных домах отопление централизованное, индивидуальные газовые котлы встречаются не часто.
В среднем стоимость 1 кв.м. отапливаемой площади зимой 2022/2023 гг в Германии составила около 1 евро в месяц (около 100 руб.). То есть отопление стандартной квартиры на две спальни (гостиная и кухня — это отдельные комнаты) составит 70-90 евро в месяц (7-9 тыс. руб).
Кубометр газа для частных домовладений стоил этой зимой 3-4 евро (300-400 руб). При биржевой цене на газ около 0,25 евро за кубометр.
Стоимость электроэнергии у разных поставщиков колеблется от 25 до 30 евроцентов за киловатт. На наши деньги это от 25 до 30 рублей!
Кубометр холодной воды — 30-50 центов или 30-50 рублей.
Вывоз мусора — от 25 до 50 евро в месяц. Или 2,5-5 тыс. рублей.
Как вам такие цены на коммуналку?
Источник:
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У многих из них остались родственники в России. И новые жители Германии не редко этих родственников навещают.
Эти новые жители Германии работают на обычных работах, как правило. Они совсем не богаты по меркам Европы. Даже зажиточными их назвать сложно. НО! У этих самых новых "немцев" есть возможности и пару раз в год перелеты оплатить, и подарки закупить, и после посещения России, ещё и далее по курортам проследовать.
8 из 10 их родственников в РФ не могут себе того же позволить.
Я не берусь считать сколько там стоит жизнь. Но есть сухой остаток - среднестатистический водитель автобуса, инженер, медбрат, работник на конвейере какого-нибудь завода там спокойно может себе позволить в свои отпуска кататься по миру. У нас же в этих профессиях это доступно жителям Москвы и северных регионов.
Выходит раньше там у них коммуналка стоила дешевле, при их доходах.
без средней зп в германии вообще не понятно много это или мало
это как из деревни под Мухосранском рассуждать о зарплатах в Москве ни имея ни малейшего понятия о расходах Москвичей.
Очередной свистобол, почему-то надеющийся, что ни у кого из читающих нет ни гугла ни гуглопереводчика.
Цена бытового газа на бирже в Европе болталась от 280 до свыше тысячи евро за тысячу кубометров (и обратно).
В благотворительность и готовность германских коммунальщиков поставлять газ себе в убыток я, конечно же верю, бгг
Вот эти данные гораздо объективнее, несмотря на большую погрешность результатов таких опросов.
Далее пошли обязательные расходы и из этих денег уже нетнихуя в кармане.
Цифры знаю не сам, со слов знакомого немца. Хороший спец, в Боше до недавнего времени работал (пока их всех не сократили т.к. "скоро будет одно сплошное телевидение [зачеркнуто] электричество и ваши моторы никому не нужны")
Среднегодовой трудовой доход по отраслям:
медицина – 80.000 €;
финансы – 65.000 €;
IT-сфера – 68.000 €;
образование – 45.000 €;
культура, искусство – 34.000 €;
торговля – 33.000 €;
рабочие специальности – 34.000 €.
Ну да ну да.
Все же кто с вами не согласны, это кремлеботы проплаченные?
И только вы такие «свободомыслящие» светлолицые.
Вот информация с того же ресурса
Чтобы понять, сколько средняя зарплата в Германии составляет в случае принадлежности к налоговому классу 1, учитывают такие моменты:
ежемесячная брутто-зарплата – 3.000 €;
налог – 394 € (можно посмотреть в специальной таблице);
церковный налог – 31,52 €;
пенсионное страхование – 279 €;
страхование по безработице – 36 €;
медстраховка – 235,50 €;
страхование по уходу – 53,25 €.
Так что не так красиво как ты тут рисуешь.
Зачем же ты врешь, продажный писака?
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То есть если человек умрёт по какой либо причине,деньги останутся государству?Немцы есть здесь?Просветите.
Ну нельзя сравнивать цены. Ни с другими странами, ни с СССР. Это самое тупое, что можно придумать. Либо это должно быть очень развёрнутое исследование с очень сложными расчётами. А не "Вот смотрите, у них кубометр газа 300р, а у нас 6,5". Да это ни о чём абсолютно не говорит.
у меня летом чуть меньше 3 тысяч - а зимой 5-5.5 тыс.
застройщики были разные и соответственно управляющие компании разные.
один за однушку 32 метра платит зимой 4.5 тысячи - второй за студию 24 метра платит больше 6 тысяч ...