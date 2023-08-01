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Ого, сколько в Германии стоят электричество, вода и отопление!

Ого, сколько в Германии стоят электричество, вода и отопление!

Автор:
01 августа 2023 10:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   вода   коммуналка   люди   отопление   свет   цена   электричество   
2460
4

Ну что, перед вами одна из самых животрепещущих тем: коммуналка в Европе с вроде бы как космическими ценниками.

Давайте посмотрим, действительно ли электричество в Германии стоит столько, что дешевле отрезать провода от квартиры, а цена на отопление заставляет людей задуматься о покупке дров?

Или все не так плохо, а по телевизору нам напускают лишнего туману, рисуя страшные картины стремительно нищающей Европы?

Сразу небольшой спойлер: список коммунальных услуг, за которые нужно платить, в Германии намного больше, чем в России. И да, они дороже!

Прежде, чем перейти непосредственно к цифрам, несколько слов о том, как вообще происходит оплата ЖКХ в Германии. Потому что процесс очень сильно отличается от того, к которому все мы привыкли.

Итак, за большинство коммунальных услуг в Германии платят авансом на год вперед: за воду, газ, электричество, вывоз мусора, тепло. В качестве основы берутся данные по расходам за предыдущий год. А затем, по окончании периода, делают перерасчет по фактически потребленному.

Счетчики показали больше, чем предоплачено, придет счет сразу за весь год на доплату (вместе с новым авансовым счетом на следующий год). Если меньше, то на эту сумму уменьшат новый авансовый платеж.

Теперь непосредственно к цифре за главные «коммунальные ресурсы», которые платят по счётчикам (нужно понимать, что в разных землях и разных частях Германии тарифы могут сильно отличаться).

Отопление и газ. Практически везде в многоквартирных домах отопление централизованное, индивидуальные газовые котлы встречаются не часто.

В среднем стоимость 1 кв.м. отапливаемой площади зимой 2022/2023 гг в Германии составила около 1 евро в месяц (около 100 руб.). То есть отопление стандартной квартиры на две спальни (гостиная и кухня — это отдельные комнаты) составит 70-90 евро в месяц (7-9 тыс. руб).

Кубометр газа для частных домовладений стоил этой зимой 3-4 евро (300-400 руб). При биржевой цене на газ около 0,25 евро за кубометр.

Стоимость электроэнергии у разных поставщиков колеблется от 25 до 30 евроцентов за киловатт. На наши деньги это от 25 до 30 рублей!

Кубометр холодной воды — 30-50 центов или 30-50 рублей.

Вывоз мусора — от 25 до 50 евро в месяц. Или 2,5-5 тыс. рублей.


Как вам такие цены на коммуналку?

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Метки: Германия   вода   коммуналка   люди   отопление   свет   цена   электричество   
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55  комментариев
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194
007 43 минуты назад
Так, а теперь ждём пост о ДОХОДАХ в Германии и сколько процентов в доходах занимает коммуналка.
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22k
Mike Miller 7 минут назад
Из России за последние лет 25 в Германию переехали жить около полумиллиона человек.
У многих из них остались родственники в России. И новые жители Германии не редко этих родственников навещают.
Эти новые жители Германии работают на обычных работах, как правило. Они совсем не богаты по меркам Европы. Даже зажиточными их назвать сложно. НО! У этих самых новых "немцев" есть возможности и пару раз в год перелеты оплатить, и подарки закупить, и после посещения России, ещё и далее по курортам проследовать.
8 из 10 их родственников в РФ не могут себе того же позволить.
Я не берусь считать сколько там стоит жизнь. Но есть сухой остаток - среднестатистический водитель автобуса, инженер, медбрат, работник на конвейере какого-нибудь завода там спокойно может себе позволить в свои отпуска кататься по миру. У нас же в этих профессиях это доступно жителям Москвы и северных регионов.
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3k
Alexander Parshuto 7 минут назад
Т.е. электричество дороже в 5 и более раз, вода примерно так же. Отопление примерно в 3,5 раза дороже чем в СПб. Вывоз мусора в Германии дороже чем в СПб от 5 до 10 раз. Остается вопрос, на сколько больше зарплата в Германии? Зарплата, которая остается у человека после выплаты всех налогов и страховых взносов. Сколько нынче там продукты стоят, сколько топливо? И вообще сколько стоят услуги?
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4k
Serj81 10 минут назад
Что счетчики такие древние, у нас поставщик Э/энергии сам меняет бесплатно двухтарифные да к тому же сразу с телеметрией, никуда подавать данные ежемесячно не нужно. Что касается тарифа на холодную воду, так у нас почти подбирается к минимальному тарифу в Германии. Отопление дешевле ли? За условные 150-200 кв. при центральном отоплении те же 7-9 тыс.
Выходит раньше там у них коммуналка стоила дешевле, при их доходах.
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2k
SmartCat101 13 минут назад
и к чему нам эти цифры привязать?
без средней зп в германии вообще не понятно много это или мало
это как из деревни под Мухосранском рассуждать о зарплатах в Москве ни имея ни малейшего понятия о расходах Москвичей.
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4k
Vlamir 13 минут назад
А где стоимость канализации?
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448
thrashbox 16 минут назад
Кубометр газа для частных домовладений стоил этой зимой 3-4 евро (300-400 руб). При биржевой цене на газ около 0,25 евро за кубометр.
Очередной свистобол, почему-то надеющийся, что ни у кого из читающих нет ни гугла ни гуглопереводчика.
Цена бытового газа на бирже в Европе болталась от 280 до свыше тысячи евро за тысячу кубометров (и обратно).
В благотворительность и готовность германских коммунальщиков поставлять газ себе в убыток я, конечно же верю, бгг
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6k
heta 23 минуты назад
В ютубе есть опросы жителей некоторых стран СНГ о том, какую долю их доходов составляют коммунальные платежи. Если в кратце, то сама жопа в Молдавии и на Украине (до 50% и больше). Белоруссия и Россия - в топе, разумеется (1-15%). Вот интересно было бы глянуть такие данные по другим странам, за пределами пост-СССР.
Вот эти данные гораздо объективнее, несмотря на большую погрешность результатов таких опросов.
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246
mik6059 24 минуты назад
Не мешало бы для сравнения ещё ИХ зарплаты указать. Например, на сколько квч хватит ИХ зарплаты. Тогда и будет понятно - дорого или нет. Моей зарплаты хватит на 5443 квч. А у них? Всё познаётся в сравнении, а не в абсолютных цифрах
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0
Александр Полчаса назад
Вода у нас например стоит 66,44 руб за куб.
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Тема абсолютно не раскрыта. КГ/АМ.
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Такие посты ни о чём! Приведи расклад. Сколько получает средний немец. Зарплата. Минус все обязательные выплаты. Сколько остаётся. Для примера возьми нашего человека хот бы со средним доходом(опять же какого то среднего региона). А то налепил каких то цифр. И что? Много коммунальных? Сколько? Сколько средний немец, работающий в образовании(со средней зарплатой в месяц 3750 евро) тратит на коммунальные?
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935
ruslan d 49 минут назад
Да какая разница сколько это там стоит , мы-то здесь , а не там
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28k
Lehoia Час назад
Автору не слеудет забывать, что зарабатывают они евор, а не отрицательно растущие рубли.
Среднегодовой трудовой доход по отраслям:
медицина – 80.000 €;
финансы – 65.000 €;
IT-сфера – 68.000 €;
образование – 45.000 €;
культура, искусство – 34.000 €;
торговля – 33.000 €;
рабочие специальности – 34.000 €.
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
большинство коммунальных услуг в Германии платят авансом на год вперед
----------------------
То есть если человек умрёт по какой либо причине,деньги останутся государству?Немцы есть здесь?Просветите.
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27
wakeup.90 БамбарбияКиргуду 2 минуты назад
Автор неправильно написал. Расчитывается услуга на год вперед (вода, электричество, отопление). А расчеты помесячно.
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2
Александр Квашнин Час назад
Охренительно , я по полу в экстазе катаюсь ! По их минимальным расценкам ,зимой, у меня только за газ и свет больше сотки вышло , а на деле 4-5тыр.
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34k
АнтонПолднев Час назад
Уж сколько раз твердили миру...

Ну нельзя сравнивать цены. Ни с другими странами, ни с СССР. Это самое тупое, что можно придумать. Либо это должно быть очень развёрнутое исследование с очень сложными расчётами. А не "Вот смотрите, у них кубометр газа 300р, а у нас 6,5". Да это ни о чём абсолютно не говорит.
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10k
Борис Карабанов Час назад
А отсюда вывод: опять Европа зимой замёрзнет!
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12k
sos1960sos Час назад
Ого, какие в Германии платят зарплаты, пенсии и пособия!
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21k
иванов дмитрий Час назад
отопление и вода у них почти одинаково с нами .
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