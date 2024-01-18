"Остальные квартиры заплатят...": в Воронеже обнаружили умельца, который тайком подключился к отоплению от общедомовой системы

Пока остальные жители жаловались на едва теплые батареи, этот кулибин кайфовал и не платил.
В паблике ВК "Мой и твой Воронеж" поделились занятной историей. А начиналась она банально. Жители многоэтажки по ул. Перхоровича 1А страдали от холода в квартирах. Батареи были едва тёплыми. Причина этого безобразия стала понятна, когда жильцы спустились в подвал, где их ждал настоящий сюрприз в виде врезки в общедомовую систему каких-то пластиковых труб.
«Пока двенадцатиэтажка по Перхоровича, 1А мёрзнет, умник из одной квартиры договорился со слесарями и сделал себе индивидуальное отопление, врезавшись в общее. Все по уму: и подача, и обратка, и индивидуальные краны на промывку... Счетчик индивидуальный решил не ставить. 82 остальные квартиры заплатят и за себя, и за того дядю, и за электричество, которое нагорело дополнительно, пока подогревали квартиры обогревателями! Очень надеемся, что ситуацию не замнут!!!» — негодует подписчик.
В управляющей компании сообщили, что не имеют отношения к этой переделке. Она не согласованна, и все работы проводились самостоятельно, в обход УК.
Правда, как жилец смог попасть в подвал и провести врезку без ведома хотя бы какого-нибудь работника УК, не сообщается.
Пока коммунальщики будут изучать творчество местного кулибина, а затем потребуют от него сделать демонтаж.
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Топить надо так, чтобы никому подобной фигнёй заниматься не пришлось.
Ну и да, йух у них получится доказать, что это мужик самовольно врезался в стояк: "Я - не я и хата не моя! Сами там что-то напереподключали, теперь пытаетесь на меня все спихнуть!"
Чувак решил свои проблемы.
Но скорее сначала стало у всех холодно и он подсуетился и сделал себе тепло.
Сейчас УК покрывает "перетоп", вот и зажимают обратку, чтобы не платить из своего кармана.
У нас верхний розлив и на верхних этажах тепло, а на первом люди мёрзнут именно по этой причине, поток маленький.