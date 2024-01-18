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"Остальные квартиры заплатят...": в Воронеже обнаружили умельца, который тайком подключился к отоплению от общедомовой системы

"Остальные квартиры заплатят...": в Воронеже обнаружили умельца, который тайком подключился к отоплению от общедомовой системы

Автор:
18 января 2024 12:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Воронеж   Врезка   Кулибин   общедомовая система отопления   отопление   смекалочка   управляющая компания   
1739
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Пока остальные жители жаловались на едва теплые батареи, этот кулибин кайфовал и не платил.

В паблике ВК "Мой и твой Воронеж" поделились занятной историей. А начиналась она банально. Жители многоэтажки по ул. Перхоровича 1А страдали от холода в квартирах. Батареи были едва тёплыми. Причина этого безобразия стала понятна, когда жильцы спустились в подвал, где их ждал настоящий сюрприз в виде врезки в общедомовую систему каких-то пластиковых труб.


«Пока двенадцатиэтажка по Перхоровича, 1А мёрзнет, умник из одной квартиры договорился со слесарями и сделал себе индивидуальное отопление, врезавшись в общее. Все по уму: и подача, и обратка, и индивидуальные краны на промывку... Счетчик индивидуальный решил не ставить. 82 остальные квартиры заплатят и за себя, и за того дядю, и за электричество, которое нагорело дополнительно, пока подогревали квартиры обогревателями! Очень надеемся, что ситуацию не замнут!!!» — негодует подписчик.



В управляющей компании сообщили, что не имеют отношения к этой переделке. Она не согласованна, и все работы проводились самостоятельно, в обход УК.

Правда, как жилец смог попасть в подвал и провести врезку без ведома хотя бы какого-нибудь работника УК, не сообщается.


Пока коммунальщики будут изучать творчество местного кулибина, а затем потребуют от него сделать демонтаж.

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Метки: Воронеж   Врезка   Кулибин   общедомовая система отопления   отопление   смекалочка   управляющая компания   
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10  комментариев
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3k
Оксид Бетона 40 минут назад
Ну да, одну хату отопил, а 82 остались с едва тёплыми трубами! Что за херня? Явно не так его поймали. Ну то, что поймали - это правильно, но зачем что попало-то писать?
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680
Purple_Bear 3 минуты назад
Если врезка на внутреннем контуре, после общедомового теплосчетчика - то не вижу криминала никакого.
Топить надо так, чтобы никому подобной фигнёй заниматься не пришлось.
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662
Александр Шевченко 15 минут назад
Мужик дурака включит , ничего не знаю так и было и хер кто чего докажет.
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
Еще раз перечитал... это полная ахинея! Просто УК свой про*б пытается скинуть хоть на кого-то...
Ну и да, йух у них получится доказать, что это мужик самовольно врезался в стояк: "Я - не я и хата не моя! Сами там что-то напереподключали, теперь пытаетесь на меня все спихнуть!"
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5k
Денис Полчаса назад
Издёшь чистой воды.
Чувак решил свои проблемы.
Но скорее сначала стало у всех холодно и он подсуетился и сделал себе тепло.
Сейчас УК покрывает "перетоп", вот и зажимают обратку, чтобы не платить из своего кармана.
У нас верхний розлив и на верхних этажах тепло, а на первом люди мёрзнут именно по этой причине, поток маленький.
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35k
Fat Lynx 36 минут назад
В подвале дома, где я живу, все трубы системы горячего водоснабжения обернуты теплоизолирующим материалом... а тут на фотках - нет. Сдается мне, что тут вопрос не в отдельной квартире, а в плачевном состоянии общедомовых коммуникаций и огромных теплопотерях на сетях.
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5k
Горожанин 47 минут назад
То есть полиции не нужно вмешиваться и не нужно возбуждать уголовное дело по факту воровства?
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